Семейная школа «СО-Знание» приглашает родителей и учеников 1-7 классов — на дни открытых дверей и бесплатные пробные недели 03.04.2024 Реклама Огаркова А.А. ИНН:773570147043 erid:LatgBxT9h

Педагогический коллектив семейной школы «СО-Знание» приглашает учеников будущих 1-7 классов присоединиться к обучению в семейных классах!

В апреле, мае и июне планируются регулярные встречи с родителями, которые рассматривают вариант обучения своих ребят в мини-классах в домашней и уютной обстановке.

На 2024-2025 учебный год планируется набор на подготовку к школе и в 1-7 классы.

«СО-Знание» — это

  • Атмосфера дружбы и взаимопомощи
  • Советские программы обучения
  • Учеба 3 дня в неделю
  • Малочисленные классы
  • Учителя-наставники с горячей любовью к своему делу

О школе и сути обучения в «СО-Знании» руководитель семейной школы Огаркова Анна Александровна рассказывала нашей редакции перед началом 2023-2024 учебного года.

Где и как проходят занятия

  • Школа находится в 11 мкрн. Зеленограда, в корпусе 1100 (в классах «Абакус» Центра).
  • Занятия проходят три дня в неделю с 9:00 до 13:30 (для 1-3х классов, у ребят по 4-5 уроков). Для 4х и старше классов занятия с 9:00 до 15:00. У ребят по 6 уроков.
  • В классах до 10 человек (обычно 6-8).
  • Предметы в начальной школе: арифметика, русский язык, чистописание (письмо пером), чтение, окружающий мир, технология, ИЗО, музыка, английский язык.
  • Предметы в 5-6-7 классах: математика, русский язык (+ письмо пером), литература, география, биология, история, обществознание, ОБЖ, английский язык, физика (7).
  • На переменах ученики играют в подвижные игры (салочки, твистер, скакалки, кольцебросы, кегли, танцы, прыжки в «классики», нейроскакалки) или настолки (аэрохоккей, настольный хоккей, кинетический песок, «башня», шашки, шахматы, мемо, доббль и др.) — никаких гаджетов.
  • Зимой все вместе увлечены строительством снежной крепости, лепкой снеговиков, да и просто устраиваются неваляшки в пушистом чистом снегу (во внутреннем дворике). В теплое время года — рисование мелками, прыжки через тройные скакалки и «резиночки».

Внеурочная деятельность

Большое внимание уделяется формированию здоровых дружеских отношений в коллективах классов. Совместно планируются выездные познавательные экскурсии, посещение театров, выставок и творческих мастер-классов (от 4-5 раз за учебный год).

Каких родителей заинтересует школа

  • Тех, кто хочет, чтобы ребенок получал сильные знания и сам выполнял домашние задания
  • Тех, кто считает, что ребенку важно развиваться разносторонне, а не 24/7 сидеть за учебниками
  • Тех, кто верит, что учиться можно с радостью и в удовольствие
  • Тех, кому важно, чтобы ребенок нашел себя, умел общаться и проявляться

Школа может быть другой!

Бесплатные пробные недели

В апреле и мае приходите на бесплатные пробные недели для учеников 1-6 классов.

Ближайшая информационная встреча для родителей:

Проконсультироваться можно по телефону: 8-499-1100-254

Адрес: корпус 1100, 1-й этаж, правое крыло.

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