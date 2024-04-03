Педагогический коллектив семейной школы «СО-Знание» приглашает учеников будущих 1-7 классов присоединиться к обучению в семейных классах!
В апреле, мае и июне планируются регулярные встречи с родителями, которые рассматривают вариант обучения своих ребят в мини-классах в домашней и уютной обстановке.
На 2024-2025 учебный год планируется набор на подготовку к школе и в 1-7 классы.
- Атмосфера дружбы и взаимопомощи
- Советские программы обучения
- Учеба 3 дня в неделю
- Малочисленные классы
- Учителя-наставники с горячей любовью к своему делу
О школе и сути обучения в «СО-Знании» руководитель семейной школы Огаркова Анна Александровна рассказывала нашей редакции перед началом 2023-2024 учебного года.
- Школа находится в 11 мкрн. Зеленограда, в корпусе 1100 (в классах «Абакус» Центра).
- Занятия проходят три дня в неделю с 9:00 до 13:30 (для 1-3х классов, у ребят по 4-5 уроков). Для 4х и старше классов занятия с 9:00 до 15:00. У ребят по 6 уроков.
- В классах до 10 человек (обычно 6-8).
- Предметы в начальной школе: арифметика, русский язык, чистописание (письмо пером), чтение, окружающий мир, технология, ИЗО, музыка, английский язык.
- Предметы в 5-6-7 классах: математика, русский язык (+ письмо пером), литература, география, биология, история, обществознание, ОБЖ, английский язык, физика (7).
- На переменах ученики играют в подвижные игры (салочки, твистер, скакалки, кольцебросы, кегли, танцы, прыжки в «классики», нейроскакалки) или настолки (аэрохоккей, настольный хоккей, кинетический песок, «башня», шашки, шахматы, мемо, доббль и др.) — никаких гаджетов.
- Зимой все вместе увлечены строительством снежной крепости, лепкой снеговиков, да и просто устраиваются неваляшки в пушистом чистом снегу (во внутреннем дворике). В теплое время года — рисование мелками, прыжки через тройные скакалки и «резиночки».
Большое внимание уделяется формированию здоровых дружеских отношений в коллективах классов. Совместно планируются выездные познавательные экскурсии, посещение театров, выставок и творческих мастер-классов (от 4-5 раз за учебный год).
- Тех, кто хочет, чтобы ребенок получал сильные знания и сам выполнял домашние задания
- Тех, кто считает, что ребенку важно развиваться разносторонне, а не 24/7 сидеть за учебниками
- Тех, кто верит, что учиться можно с радостью и в удовольствие
- Тех, кому важно, чтобы ребенок нашел себя, умел общаться и проявляться
Школа может быть другой!
В апреле и мае приходите на бесплатные пробные недели для учеников 1-6 классов.
Ближайшая информационная встреча для родителей:
- 21 апреля в 10.00
- запись
Проконсультироваться можно по телефону: 8-499-1100-254
Адрес: корпус 1100, 1-й этаж, правое крыло.