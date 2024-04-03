Педагогический коллектив семейной школы «СО-Знание» приглашает учеников будущих 1-7 классов присоединиться к обучению в семейных классах!

В апреле, мае и июне планируются регулярные встречи с родителями, которые рассматривают вариант обучения своих ребят в мини-классах в домашней и уютной обстановке.

На 2024-2025 учебный год планируется набор на подготовку к школе и в 1-7 классы.