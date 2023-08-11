История создания школы «СО-Знание»

Организаторы школы - коллектив неравнодушных родителей и взрослых, которые не хотели для детей шаблонного подхода. Создавали школу, в которой хотелось бы учиться не только своим детям, но даже самим. Школу, где каждый получает удовольствие от занятий на уроках и саморазвития. Школу, в которой главное - не оценки, а то, какими людьми становятся дети.

«СО-Знание» – это не единичная инициатива, это молодая, но уже сеть школ. Семейная школа «СО-Знание» основана в 2020 году в городе Подольске Московской области. Основатели - Спирины Александр Сергеевич и Елена Николаевна – родители восьмерых детей! Изначально планировали семейную школу для своих детей, но знакомые родители Подольска, кого тоже не устраивали гос.школы, подхватили эту инициативу, и в марте 2020 года уже был открыт тестовый семейный класс. Елена Николаевна — методист, учитель биологии, химии и экологии, педагог с 12-летним опытом в альтернативном образовании, основываясь на собственном опыте и знаниях, разработала эффективную методику обучения для школьников, которая стала основой школы.

В основу методики обучения легли советские учебники, «сталинские», до 1953 г. выпуска, – литература, на которой мы в космос полетели! Эти учебники дают фундаментальные знания, с четко выстроенной логикой от простого к сложному, с освоением информации через понимание и интерес, а не механическое заучивание. В программе есть элементы Русской Классической Школы (РКШ) – это прописи, перо и чтение по книгам К.Д. Ушинского. Окружающий мир – это на выбор А. А. Гин (автор ТРИЗ методики) или советское «Естествознание».

«СО-Знание» в Зеленограде – это вторая открытая школа сети. Семейные классы открыли свои двери для школьников Зеленограда в 2022 году на базе уже функционирующего с 2017 г. детского Центра «Абакус» по ментальной арифметике. Как и в Подольске, открытие инициировали и горячо поддержали родители ребят, которые уже занимались в Центре по другим направлениям.