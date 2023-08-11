Рассказывает о школе и сути обучения руководитель семейной школы «СО-Знание» в Зеленограде — Огаркова Анна Александровна. А узнать ещё больше вы можете на открытой встрече 14 и 28 августа.
Организаторы школы - коллектив неравнодушных родителей и взрослых, которые не хотели для детей шаблонного подхода. Создавали школу, в которой хотелось бы учиться не только своим детям, но даже самим. Школу, где каждый получает удовольствие от занятий на уроках и саморазвития. Школу, в которой главное - не оценки, а то, какими людьми становятся дети.
«СО-Знание» – это не единичная инициатива, это молодая, но уже сеть школ. Семейная школа «СО-Знание» основана в 2020 году в городе Подольске Московской области. Основатели - Спирины Александр Сергеевич и Елена Николаевна – родители восьмерых детей! Изначально планировали семейную школу для своих детей, но знакомые родители Подольска, кого тоже не устраивали гос.школы, подхватили эту инициативу, и в марте 2020 года уже был открыт тестовый семейный класс. Елена Николаевна — методист, учитель биологии, химии и экологии, педагог с 12-летним опытом в альтернативном образовании, основываясь на собственном опыте и знаниях, разработала эффективную методику обучения для школьников, которая стала основой школы.
В основу методики обучения легли советские учебники, «сталинские», до 1953 г. выпуска, – литература, на которой мы в космос полетели! Эти учебники дают фундаментальные знания, с четко выстроенной логикой от простого к сложному, с освоением информации через понимание и интерес, а не механическое заучивание. В программе есть элементы Русской Классической Школы (РКШ) – это прописи, перо и чтение по книгам К.Д. Ушинского. Окружающий мир – это на выбор А. А. Гин (автор ТРИЗ методики) или советское «Естествознание».
«СО-Знание» в Зеленограде – это вторая открытая школа сети. Семейные классы открыли свои двери для школьников Зеленограда в 2022 году на базе уже функционирующего с 2017 г. детского Центра «Абакус» по ментальной арифметике. Как и в Подольске, открытие инициировали и горячо поддержали родители ребят, которые уже занимались в Центре по другим направлениям.
Школа находится в 11 микрорайоне Зеленограда, в корпусе 1100 (в классах «Абакус» Центра). Очень удобное расположение (за СМ «Ольга»): совсем близко — автобусная остановка, рядом «Мои документы», «Сбербанк», Почта, супермаркеты, магазины, парк и детские площадки. Это двух /трехэтажное здание, в котором размещены учебные и рабочие кабинеты, есть 2 кухни с необходимым оборудованием.
Занятия проходят три дня в неделю с 9:00 до 13:00 (для 1-3х классов, у ребят по 4-5 уроков). Для 4х и старше классов занятия с 9:00 до 15:00. У ребят по 5-6 уроков.
В классах до 10 человек (обычно 6-8).
Предметы в начальной школе: арифметика, русский язык, чистописание (письмо пером), чтение, окружающий мир, технология, ИЗО, музыка, английский язык.
Предметы в 5-6 классах: математика, русский язык, литература, география, биология, история, обществознание, ОБЖ, технология/ИЗО, английский язык.
На переменах ученики играют в подвижные игры (скакалки, кольцебросы, кегли, танцы, прыжки в «классики», придумывают угадайки, практикуют нейрофитнес) — никаких гаджетов. На переменах и после занятий также можно поиграть во дворе.
Совместно планируется и внеурочная деятельность: выездные познавательные экскурсии или посещение театров, выставок (4-5 раз за учебный год).
Обучаясь 3 дня в неделю, ребята опережают программу обычной школы за счет:
- сильной базовой структурно-выстроенной программы,
- малой численности класса и индивидуального внимания к каждому ученику,
- погружения в предмет (математики и русского языка столько же часов, как в обычной школе, а занятия стоят парами),
- увлеченных и любящих свое дело педагогов.
При 3-дневном обучении в неделю ребенку по факту возвращается половина его детства. Есть время, чтобы отдохнуть, структурировать и уложить по полочкам новую информацию. Высвобождается время для хобби и занятий спортом, а выходные — для семьи!
Родители не заставляют ребенка делать уроки и, более того, не делают их вместо него. Домашние задания ребята выполняют самостоятельно: количество заданий соразмерно детским возможностям. Учителя предварительно их разбирают, поэтому ребенок понимает, как их выполнить.
- В основе обучения — интерес, ошибаться — это не страшно
- «НЕТ» домашним заданиям «из-под палки»
- Ребенок знает, зачем ходит в школу, его ЦЕНЯТ, ПОНИМАЮТ и СЛЫШАТ
- В школе хорошо, как дома
- Физическое и психологическое здоровье ребенка
- Учителя-наставники с горячей любовью к своему делу
Школа применяет принципы гуманной педагогики — учителя видят в детях уникальную личность, замечают и отмечают даже маленькие победы и достижения, относятся к детям со всей душой, чтобы вырастить творцов, а не исполнителей.
Что включает обучение:
- Каллиграфическое письмо (чистописание): от письма на деревянных дощечках мелом, через письмо карандашом, до перьевой ручки. Это способствует мощному развитию мыслительных процессов ребёнка, их последующему воплощению в речи, а, значит, повышению эффективности общения. Технически ребята учатся писать не печатными буквами, а элементами, лежащими в основе начертания прописных букв. Это в дальнейшем облегчает ребенку процесс перехода на прописи.
- Чтение: от чтения по буквам через слоговое чтение до способности видеть слова целиком, полноценно воспринимая смысл прочитанного. Во главе угла - неспешное осмысленное, а не механическое чтение.
- Счет: через счетные палочки. С помощью них дети проще осмысляют порядок чисел и их состав. Благодаря подключению мелкой моторики, идет развитие внимания, воображения и концентрации.
По итогам занятий ребёнок готов к школе на все 100%.
- Тех, кто хочет, чтобы ребенок получал сильные знания и сам выполнял домашние задания
- Тех, кто считает, что ребенку важно развиваться разносторонне, а не 24/7 сидеть за учебниками
- Тех, кто верит, что учиться можно с радостью и в удовольствие
- Тех, кому важно, чтобы ребенок нашел себя, умел общаться и проявляться
- в Школе Дружелюбная, Добрая, Искренняя атмосфера, + спокойная и поддерживающая среда, направленная НЕ! на конкуренцию, а НА!!! поддержку и взаимопомощь!
- в Школе учитывают личностные особенности развития ребёнка
- Учитель в Школе уважает Личность Ребёнка, и применяет индивидуальный подход при обучении, учитывая сильные и слабые качества/ навыки РебёнкаУчитель учит Ребёнка учиться без стресса и с позитивом
Наталья, мама Глеба 1 класс
«Для меня „СО-Знание“ — школа, где ребёнок может быть собой, а не удобным винтиком в системе образования. Выбрали, потому что увидели искренний интерес ребёнка к учебе. Хотелось его сохранить. Чтобы школа стала местом, где интересно учиться, а не местом выживания в заданных параметрах».
Ольга 1б класс
«Возможность учителю „видеть“ каждого ребенка и давать обратную связь. Здоровый коллектив родителей и детей».
Анна, мама Лизы 2 класс
«Школа СО-Знание помогает ребенку привить самый главный навык первоклассника — интерес к учебному процессу! Через уроки, мой сын получил хорошую, обогащенную базу новых знаний. Это значит возвращаться, тянуться к учителям, книгам, учебному процессу становится интересно и поможет ему на протяжении всех школьных лет!»
Елена, мама Максима 1 класс
«Индивидуальный подход к каждому ребенку — это основная причина выбора школы. Обучение проводится в небольшой группе. Используются проверенные учебные программы. Грамотная организация распорядка учебного дня и комфортный психологический климат в школе. Счастливые дети — довольные родители!»
Светлана, мама Святослава 3 класс
«Знания, позволяющие взрастить умных, думающих и свободно мыслящих детей. Возможность развить умных и гармоничных детей, дать им хороший старт в жизнь, творить и идти вперёд».
Наталья, мама Алексея 3 класс
«Понятные доступные программы, душевная атмосфера, индивидуальный подход. Хорошие друзья, учителя».
Юлия, мама Анны 1 класс
«Учебники начальной школы нравятся до писка, у ребенка есть жажда получения знаний, есть в программе много крючочков, которые цепляют ребенка и развивают в нем интерес, на котором дальше с ним можно будет строить обучение. Ребенок чувствует себя важным таким, он столько знает, столько умеет».
Ольга Юрьевна, мама Мирона 3 класс
Узнайте больше на открытой встрече 14 и 28 августа: forms.gle/FvygyhTk6fTzBX8H7
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Зеленоград, корпус 1100, 1-й этаж