Эмоции — это то, из чего соткана наша жизнь. И они заслуживают лучшего обрамления.
В пространстве красоты Emotions of life мы верим, что украшения — это не просто детали гардероба. Это ваше настроение, ваш характер и способ заявить о своей уникальности без единого слова.
Мы собрали селективную коллекцию бижутерии премиум- и мидл-сегмента от ведущих дизайнеров Европы и России. Каждое изделие — это маленькое произведение искусства, созданное, чтобы подчеркнуть вашу индивидуальность. Наш подход полностью персонален: мы внимательно выслушаем любой ваш запрос и найдем украшение, которое идеально отразит ваше внутреннее «я».
Также в салоне представлены коллекции сумок известных итальянских брендов.
Весь наш ассортимент и живые видеообзоры мы публикуем в наших социальных сетях.
Телеграм: https://t.me/emotionsoflife8
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ВК: https://vk.ru/emotions_oflife
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А посмотреть и примерить выбранные новинки вживую вы всегда можете в нашем уютном салоне в Зеленограде: Корпус 322А, бизнес-центр «Яблоко», центральный вход, 1 этаж
+7-999-397-30-40