Всем покупателям 29 сентября в честь открытия магазина выдают бонусные карты. Можно накапливать баллы за покупки, а потом расплачиваться ими. При покупке от 2000 рублей — скидка 200 рублей. В дальнейшем, после открытия, в магазине действует постоянная скидка пенсионерам с 9:00 до 12:00 — 5% на любые товары.