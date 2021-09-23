Секонд-хенд «Вещь» откроется 29 сентября в корпусе 601 — в помещении бывшего магазина «Центр Ювелир». В ассортименте широкий выбор мужской, женской, детской одежды и обуви. В том числе, больших размеров. Магазин будет работать с 9:00 до 20:00 ежедневно.
Всем покупателям 29 сентября в честь открытия магазина выдают бонусные карты. Можно накапливать баллы за покупки, а потом расплачиваться ими. При покупке от 2000 рублей — скидка 200 рублей. В дальнейшем, после открытия, в магазине действует постоянная скидка пенсионерам с 9:00 до 12:00 — 5% на любые товары.
Все представленные товары — европейского производства, в том числе известных брендов. Хорошее качество гарантируется. Каждые три недели ассортимент торгового зала полностью обновляется. Мужчины, внимание! Для вас неизменно будет представлен хороший выбор одежды, в том числе верхней и больших размеров.
Адрес: Зеленоград, корпус 601, вход со стороны Сосновой аллеи. Рядом автобусная остановка «Центр Ювелир»
Телефон: 8-499-735-23-23
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