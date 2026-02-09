Техника подходит для строительных работ, складских задач и использования на дачном участке.
- ковш — для работы с грунтом, песком, щебнем, уборки снега и мусора
- вилы — для паллетов, кирпича, труб и других грузов
- бур — для установки столбов и свай, а также посадки деревьев
Техника новая и полностью исправная. Работа ведётся официально, с оформлением документов. Возможна доставка до объекта заказчика.
Контакты для связи:
Телефон / WhatsApp / Telegram: +7-969-777-23-23
Email: Office@chistolom.com
Сайт: chistolom.com
Telegram-канал: https://t.me/chanal_chistolom
Отца восьмерых детей из Зеленограда отправили на обязательные работы за алименты — а депутаты обсуждают гарантированные выплаты от государства Новости
Клуб для родителей «Растем вместе. Детские врачи для мам" открывают зеленоградская больница и библиотеки Новости
Зеленоградский суд взыскал 100 тысяч рублей с организатора отменённого концерта группы «Мумий Тролль» Новости
Второклассница зеленоградской школы 1151 Соня Дементеева стала абсолютной победительницей игры «Большое шоу» телеканала «Карусель» Новости
На большом экране в Зеленограде покажут «Мёртвые души» — яркую и очень смешную версию Гоголя со сцены театра Вахтангова с Марией Ароновой в главной роли Новости
Лыжную трассу за 7-м микрорайоном подготовили к выходным — лыжники высоко оценивают качество и отмечают отсутствие пешеходов Новости
Слушать Пушкина в рок-формате: ведущий актер Театра Маяковского прочтет и споет мистические произведения поэта под фортепиано и скрипку Новости
Комедийное шоу Виктора Комарова — популярный стендапер выступит в ДК МИЭТ 12 февраля: билеты есть Новости
Жилой комплекс «Зеленоград Ривьера» во 2-м микрорайоне получил разрешение на ввод в эксплуатацию Новости
Произведения Оззи Осборна и Нирваны, Пуччини и Россини прозвучат со сцены — объединив рок, оперу и струнный оркестр: 22 февраля в Зеленограде Новости
Маркет изделий ручной работы «Встреча» пройдет 7 февраля в «1000 мелочей»: можно выбрать и купить — или сделать своими руками подарки к февральским праздникам Новости
Государственная ветеринарная клиника Зеленограда приглашает на работу ветеринарных фельдшеров и ветеринарных врачей Новости