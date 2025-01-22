Идеальное место для профессионалов, которые ценят комфорт, стиль и удобство!
Доступные рабочие места 54 кв.м:
- 2 рабочих места для бровистов/косметологов/мастеров маникюра
Пространство салона оснащено всем необходимым для вашей успешной работы и комфорта ваших клиентов:
- Зал ожидания с TV-зоной и Wi-Fi
- Современный интерьер и стильный дизайн
- Удобная мебель и рабочие зоны
- Отличное освещение, идеально подходящее для точной работы
Ваш успех в центре внимания! Забронируйте место уже сегодня и начните развивать свой бизнес в уютной и востребованной локации.
Для уточнения подробностей обращайтесь по телефону:
+7 903 227-21-14 Елена
Peклама OOO «Никор-2» ИHH:7735083662 еrid:2VSb5yEYg4p
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