Сбросить вес или нарастить мышцы? Сейчас со скидкой — в спортивном клубе «Суперкач»
У вас лишний вес, большой живот, рыхлое тело? Или, наоборот, недостаток веса, излишняя худоба и сутулость? Все эти проблемы успешно решают в спортклубе. Всё, что от вас требуется, — это желание работать и прислушиваться к профессионалам.
Почитать отзывы и посмотреть фото наших спортсменов можно в группе клуба ВКонтакте:
Статью о результатах похудения, индивидуальных комплексных тренировках и сопровождении тренера можно прочитать на сайте Зеленоград.ру
Скидочное предложение (по многочисленным просьбам продлено) — всего 10 мест со скидкой!
Блок на 1 месяц (12 тренировок) стоит 30000р, а 2 месяца (24 тренировки) будет стоить 40000р. Скидка 20000р.
Спортклуб работает с 7:00 до 00:00.
звоните / пишите: 8-963-688-36-88
запись онлайн: calendly.com/superkach/2
Спортивный клуб «Суперкач»: Зеленоград, корпус 1650.
Отдельно стоящее здание возле пересечения Георгиевского проспекта и улицы Каменка. Есть парковка, рядом автобусные остановки «Социальный фонд России» и «Улица Каменка». — подробнее на Яндекс.Картах
Соцсети и ресурсы: