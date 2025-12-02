«Суперкач»: тренажёрный зал, который похудел зеленоградцев на три тонны 02.12.2025 Реклама Гонтюрев А.В, ИНН 773572066858, erid:LatgC9Knb

Как избавиться от ненавистного пуза и жира, обрести красивое рельефное тело? Прийти в спортивный клуб «Суперкач» в 16-м микрорайоне. Здесь сбрасывают по 20-30 килограмм за 4-5 месяцев, а то и быстрее. Только индивидуальные комплексные тренировки с персональным тренером, плюс правильное питание. Рассказываем подробности.

Наступает момент, когда человек смотрит в зеркало и говорит самому себе: «Всё, хватит. Не могу больше видеть это пузо». Или просто понимает, что лишний вес очень осложняет жизнь: то задыхаешься, то сердце болит, то суставы ломит. Ни с детьми поиграть, ни побегать в футбол, не говоря уж об интимных делах. Да и просто некрасиво, кто бы что ни говорил.

Но что делать дальше? Просто сесть на одну из многочисленных диет — может не помочь, а иногда и навредить. Просто пойти в ближайший фитнес — а что именно там делать, вы знаете? Бывает, что в результате бесконтрольных тренировок вес никуда не уходит. И сколько времени пройдёт, прежде чем появится зримый, ощутимый результат, тоже неизвестно.

В Зеленограде есть человек, который точно знает, что надо делать. Его зовут Антон Гонтюрев, он создатель и тренер спортивного клуба «Суперкач», расположенного в 16-м микрорайоне. Подтверждение тому — результаты работы клуба. Вот уже семь лет здесь комплексно и индивидуально тренируют всех пришедших. Самый быстрый результат в похудении — 28 килограмм за три месяца. А в среднем люди сбрасывают по 20-30 килограмм за 4-5 месяцев. И при этом у них не обвисшая, а подтянутая упругая кожа, рельефные мышцы, здоровый вид.

Эти объемы и цифры — не абстракция, а реальные результаты реальных людей. В клубе есть «стена гордости» с фотографиями почти двухсот спортсменов — каждый может прийти и посмотреть. А если посчитать общий объем «стопленного» с посетителей жира за эти годы, получится более трёх тонн.

Три слагаемых успеха: еда, тренировки, сон

Обычные фитнес-клубы продают годовые абонементы для самостоятельных занятий, а чем уж занимается купивший абонемент, мало кого волнует. Он ходит, как хочет, что-то делает, может пропустить, может походить месяц и «забить». В «Суперкаче» всё устроено иначе — каждый посетитель получает персонального тренера и платит только за тренировки. Тренер здесь — не просто инструктор, показывающий, за какую часть тренажера надо браться. Это учитель и друг, с которым вы будете в тесном контакте.

Нет, вам не придется сразу же «пахать» и перегружать себя упражнениями. Так вопрос вообще не ставится. Первый контакт, первая тренировка — бесплатная. Это общение с тренером, тест, цель которого — познакомиться и построить программу лично для вас. Вы расскажете, как живете, что едите или не едите, как спите, сколько работаете, каков режим дня, как себя чувствуете и так далее. Тренер оценит ваши физические возможности — они же у всех разные, — распланирует определенный режим питания, меню, график тренировок. И подскажет, какие анализы и медицинские обследования вам нужны перед началом тренировок. Да и самого тренера можно подобрать именно для решения ваших проблем.

«Важно понять, чего хочет достичь человек, — говорит Антон Гонтюрев. — Мы всегда ставим реальную, достижимую цель — три, четыре месяца. Может быть и больше. Но результат будет виден уже через два месяца — конечно, при условии соблюдения рекомендаций».

Рекомендации строятся на трех слагаемых: регулярные тренировки, нормальный сон (лучше не меньше 7-8 часов) и правильное питание. Что касается еды — это вовсе не значит, что придется сидеть впроголодь или «не есть после 18.00» (весьма распространенная рекомендация). Рацион вполне сбалансированный. Специалисты высчитывают для вас оптимальное меню, снижая калории. И есть вечером (даже поздним) можно — всё зависит от образа жизни, состава еды и её количества.

Тренироваться можно утром, днём или вечером — когда вам удобно. Клуб работает каждый день с семи утра до полуночи.

Составили план. Что дальше? Будет сложно?

А дальше вы делаете то, что сказал тренер. Стараетесь высыпаться. Приезжаете на тренировки в оговоренное время. Всё, программа действий расписана, задумываться не нужно — просто делайте это.

Каждый день вы присылаете фото еды тренеру, он смотрит и комментирует. А если не присылаете, на следующий день вас спросят, что случилось. Потому что для результата это плохо. Не критично, но лучше не обманывать тренера (например, сфотографировать брокколи, а потом съесть шоколадку или выпить пива) — это бессмысленно.

Конечно, все живые люди и всякое бывает. Планы питания и тренировок не оторваны от реальности. Не удалось выспаться, сорвались и съели что-то не то, понервничали и сегодня не можете выполнить план «по железу»? Тренер всё это учтёт и скорректирует тренировку с учётом вашего состояния. В этом и суть работы: в другом месте вы бы пытались бездумно выполнить этот план и могли бы ещё и навредить своему здоровью. А в «Суперкаче» занятия подбираются под вас, ваше самочувствие и состояние здесь и сейчас.

Но надо всё-таки стараться не срываться и идти к своей цели планомерно. Здесь работают увлеченные и неравнодушные люди, которые переживают, когда кто-то бросает занятия или никак не может справиться со своими вредными привычками. «Я в таких случаях психую», — признается Антон. Но, как правило, большинство успешно справляется. Вообще, клуб похож на большую спортивную семью, клуб по интересам, где все друг друга поддерживают.

Часто проблема не в самих вредных привычках (типа объедаться сладким), а в голове. Мозг — это такая ленивая скотина, который будет нашёптывать человеку никуда не ходить, полежать, «разок забить» и вообще «соскочить». В этом случае лучше его обмануть — не обращать внимания, отключить голову, встать и пойти на тренировку.

Да, может быть трудно. Заставлять себя, менять ритм жизни, ехать на тренировку вместо того, чтобы лежать и смотреть сериал. Но, во-первых, вы втянетесь и станет легче. Более того, вам понравится. Во-вторых, представьте, как вы будете меняться. Будет «сдуваться» ненавистное пузо, выпрямится спина, появится талия, исчезнут обвисшие бока, вялое тело станет подтянутым и красивым. И ещё после тренировок улучшается настроение. Оно того стоит.

Читать отзывы посетителей клуба — одно удовольствие. Тем более, они от реальных людей. Такие отзывы не придумаешь в бизнес-целях — фальшивые всегда выдают стандартные общие фразы и отсутствие самоиронии.

Вот что рассказывает о своем опыте в «Суперкаче» Наташа:

— Выйдя из майонезной комы после новогодних праздников, я заметила, что с легкостью перескочила с размера L на XL. Треск швов платья подарил мне грустное осознание, что еще немного, и на корпоратив я надену чехол от дирижабля. С меня хватит, подумала я и… потянулась за булкой. Потом начала штудировать спортпыточные недалеко от дома (ходила я еще достаточно резво, но уже с одышкой). Все разрекламированные были далековато, поэтому я сильно обрадовалась некичливому «Суперкачу» с рейтингом пять звезд в «Яндексе», еще и в шаговой доступности. Позвонила, оставила заявку, надеялась, что не перезвонят… А зря! Прекрасная Маша уточнила мои антропометрические амбиции, темперамент, пожелания и рекомендовала тренера.

15 января Александр Кривонос, уже просто Саша, встретил меня приветливо и дружелюбно. Не чморил, но легкой жизни не обещал. Выдал план питания и начались тренировки 3 раза в неделю. Я честно фоткала, что ела, и честно ела только то, что отправляла Саше в вотсап. Перед тренировкой я всегда взвешивалась, это еще тот адреналин! С каждым занятием я становилась выносливее, сильнее и стройнее. Жизнь заиграла новыми красками. Я стала получать комплименты и влезать в старые вещи размера S. С огромной радостью хочу поблагодарить своего тренера Сашу за доброжелательность, справедливую строгость, чувство юмора и сопереживание спортсменам на пути к победе над жиром. Создателя — за концепцию «Суперкача». Ребят за то, что они такие классные и трудолюбивые. Стича — за бульдожье очарование. Теперь будем работать на рельеф и массу.

А вот что пишет Саня, похудевший со 110 до 88 килограмм:

— Когда увидел первые фото из «Суперкача», подумал — очередной лохотрон и фотошоп. Но жена решила попробовать. Через 3 месяца занятий ее стало просто не узнать. При этом она не сидела на изнурительных диетах и не голодала до обморочного состояния. Увидев такой результат, я решился на эту авантюру, тем более рядом человек, который через все это прошёл, а значит, поможет и мне. Пришёл на первую тренировку, пообщались с Артемом, и начался мой путь к изменению себя. Я всегда считал себя сильным и выносливым, но первые занятия показали, что это не так…

Три месяца мы сжигали жиры, и ещё три приводили в порядок мышцы. Главный секрет успеха — ваше желание и четкое выполнение всех установок тренера. Халтурить не получится, потому что это сразу отражается на тренировках и на внешнем виде. Съеденная плитка шоколада на тренировке покажет себя во всей красе.

Многие — как и я раньше — убеждают себя, что нет времени на тренировки. Поверьте, оно есть. Можно в 8 вечера приехать домой, набить пузо мясом с макаронами и улечься на диван или сесть за комп. А можно пойти в это время на тренировку и получить заряд энергии и позитивных эмоций. Когда ты видишь результат своих трудов, это придаёт ещё больше сил и энергии.

«Никогда не слушайте тех, кто говорит, что у вас ничего не получится»

Антон Гонтюрев — человек, который сам себя сделал, и не скрывает этого. Далось это не легко и не просто, но и цель была не только в самосовершенствовании. Заниматься спортом он начал подростком. «Я мечтал добиться результата в тренировках и уметь передать его другим людям, стать примером для них, стать достойным тренером, — рассказывает Антон. — Большинство людей не верили в меня, говорили, что у меня плохая генетика, слабое здоровье, что я ничего не смогу и не стоит даже пытаться. Старшеклассники даже с турников прогоняли, чтобы не мешался. Бегал в ночи через лес в другой район, чтобы спокойно тренироваться. Постепенно нашел свой первый зал и понеслось. Тренировался по 6 дней в неделю, мечта не покидала меня».

После обучения и успешных экзаменов Антон (в 18 лет) начинает работать тренером. Но руководство клубов было им недовольно, потому что «продавал меньше всех». У них была только одна цель — продать как можно больше абонементов. А у Антона — спокойно тренировать людей и добиваться хороших результатов. Посетителям и коллегам нравилось, а владельцам клуба — нет. Так продолжалось несколько лет, пока Антон не решил — хватит. Надо делать свой клуб, тренажерный зал, где можно спокойно помогать людям становиться лучше. И всё получилось. Более того, со временем желающих стало столько, что пришлось набирать команду тренеров-единомышленников. «Да пребудет с нами сила! И никогда не слушайте тех, кто говорит, что у вас ничего не получится» — так говорит Антон.

«Суперкач» приглашает вас на персональные тренировки

Уже больше 7 лет там помогают вам стать лучше, поддерживают каждого в достижении поставленной цели. Работают только на результат.

Количество мест ограничено.

Тренировки проводятся с 07 до 00, без выходных.

Записывайтесь онлайн на консультацию, вам ответят на интересующие вас вопросы и запишут на первую Бесплатную тренировку.

Подписывайтесь на соцсети: ВКонтакте

Телефон для связи: 8-963-688-36-88
Вотсап, Телеграм

Спортивный клуб «Суперкач»: Зеленоград, корпус 1650. Это отдельно стоящее нежилое здание возле пересечения Георгиевского проспекта и улицы Каменка. Возле него есть парковка, рядом две автобусные остановки («Пенсионный фонд» и «Улица Каменка»).
Реклама
Реклама
Карманник ранил пассажира в зеленоградском автобусе при попытке вернуть украденный телефон. Что делать в случае ограбления? Новости
Школа философии приглашает на лекции и практические занятия в декабре Реклама
Как может выглядеть территория возле Чёрного озера после запланированного на следующий год благоустройства Новости
Ушел из жизни Борис Андреевич Лаврентьев: выдающийся педагог, создатель творческих коллективов и первый директор зеленоградского Дворца культуры Новости
5 декабря группа «Воскресение» выступит в КЦ «Зеленоград» в рамках тура «Первый акустический тур» Реклама
Новогодний маркет изделий ручной работы — 6 и 7 декабря в кофейне «Флейта» Новости
Эвакуация автомобилей-нарушителей подорожает с января на 9-12% Новости
Широкоформатный принтер ALLWIN C8 PRO2 расширил возможности и производительность типографии «Никсон-Принт». Типография производит печать на различных материалах для бизнеса Реклама
Обкатка нового поезда «Москва-2026» началась в метро — после испытаний он выйдет на зеленую ветку Новости
Дорожные табло в Зеленограде должны показывать информацию о Зеленограде Новости
27-30 ноября Black friday в «IDOL FACE». Скидки 25% на комплексы и абонементы на массаж лица. А первый визит всего 1800 р. Реклама
С граффити-рекламой наркошопов начали бороться другим граффити Новости
Платную парковку планируют расширять по всему Зеленограду Депутаты уже одобрили Новости
Спектакль «Моя жена — лгунья. Наше время» Реклама
Курьер на электровелосипеде сбил ребенка и скрылся. Она попала в больницу, а водителя нашли Новости
Специализированный магазин детских колясок и автокресел открылся в ТЦ «Отрада» на Пятницком шоссе Новости
МегаФон усилил мобильный интернет в Можайском округе Реклама
Плата за «содержание жилых помещений» с января увеличится на 15% Новости
Велополосы могут сделать на зеленоградских дорогах Новости
БК «Апельсин» приглашает на новую тренировочную площадку! Реклама
Спортсмены старшего возраста из Зеленограда завоевали медали на всероссийском турнире по каратэ Новости
Снегири прилетели в город Жизнь
Цветопанорама — уютная мастерская цветов и подарков Реклама
Число преступлений, связанных с наркотиками, выросло почти на треть Новости
Проезд на автобусах, метро и электричках подорожает с января на 9-13% Новости
Студентов зеленоградского вуза привлекут к уборке снега — за деньги Новости
Грязь задерживаем, клиентов пропускаем Реклама
Проект благоустройства Чёрного озера повторно обсудят в управе — приглашают всех жителей Новости
Ресторан вьетнамской кухни открылся в 1-м микрорайоне Новости
Московский зоопарк рассказал о состоянии животных, изъятых на выставке в Зеленограде: часть — в тяжелом состоянии Новости
Каток открылся на площади Юности Новости
Персональная выставка Елизаветы Андрияки открылась в зеленоградской художественной школе Афиша
Чекап в Гастроцентре клиники «ЭстеДи» — комплексное обследование органов ЖКТ за один день по выгодной цене Реклама
Проект благоустройства Чёрного озера повторно обсудят в управе — приглашают всех жителей Новости
Фонари устанавливают в лесу между 9-м микрорайоном и МИЭТом Новости
Сбалансированное питание под контролем нутрициолога — гораздо доступнее, чем кажется Реклама
Безопасность не для всех: почему МИЭТ и часть предприятий покинули здания, а остальной город даже не получил сигнал Новости
Концерт «Аккордеон. Джаз, мюзет, танго» — 28 ноября Афиша
В Зеленограде открылся современный нейро-логопедический центр — Открытие нового детского нейро-логопедического центра по адресу: корпус 402. Реклама
Помещение для консьержки разобрали в доме 4-го микрорайона Новости
© 1997–2025 Зеленоград.ру