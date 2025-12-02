Как избавиться от ненавистного пуза и жира, обрести красивое рельефное тело? Прийти в спортивный клуб «Суперкач» в 16-м микрорайоне. Здесь сбрасывают по 20-30 килограмм за 4-5 месяцев, а то и быстрее. Только индивидуальные комплексные тренировки с персональным тренером, плюс правильное питание. Рассказываем подробности.
Наступает момент, когда человек смотрит в зеркало и говорит самому себе: «Всё, хватит. Не могу больше видеть это пузо». Или просто понимает, что лишний вес очень осложняет жизнь: то задыхаешься, то сердце болит, то суставы ломит. Ни с детьми поиграть, ни побегать в футбол, не говоря уж об интимных делах. Да и просто некрасиво, кто бы что ни говорил.
Но что делать дальше? Просто сесть на одну из многочисленных диет — может не помочь, а иногда и навредить. Просто пойти в ближайший фитнес — а что именно там делать, вы знаете? Бывает, что в результате бесконтрольных тренировок вес никуда не уходит. И сколько времени пройдёт, прежде чем появится зримый, ощутимый результат, тоже неизвестно.
В Зеленограде есть человек, который точно знает, что надо делать. Его зовут Антон Гонтюрев, он создатель и тренер спортивного клуба «Суперкач», расположенного в 16-м микрорайоне. Подтверждение тому — результаты работы клуба. Вот уже семь лет здесь комплексно и индивидуально тренируют всех пришедших. Самый быстрый результат в похудении — 28 килограмм за три месяца. А в среднем люди сбрасывают по 20-30 килограмм за 4-5 месяцев. И при этом у них не обвисшая, а подтянутая упругая кожа, рельефные мышцы, здоровый вид.
Эти объемы и цифры — не абстракция, а реальные результаты реальных людей. В клубе есть «стена гордости» с фотографиями почти двухсот спортсменов — каждый может прийти и посмотреть. А если посчитать общий объем «стопленного» с посетителей жира за эти годы, получится более трёх тонн.
Обычные фитнес-клубы продают годовые абонементы для самостоятельных занятий, а чем уж занимается купивший абонемент, мало кого волнует. Он ходит, как хочет, что-то делает, может пропустить, может походить месяц и «забить». В «Суперкаче» всё устроено иначе — каждый посетитель получает персонального тренера и платит только за тренировки. Тренер здесь — не просто инструктор, показывающий, за какую часть тренажера надо браться. Это учитель и друг, с которым вы будете в тесном контакте.
Нет, вам не придется сразу же «пахать» и перегружать себя упражнениями. Так вопрос вообще не ставится. Первый контакт, первая тренировка — бесплатная. Это общение с тренером, тест, цель которого — познакомиться и построить программу лично для вас. Вы расскажете, как живете, что едите или не едите, как спите, сколько работаете, каков режим дня, как себя чувствуете и так далее. Тренер оценит ваши физические возможности — они же у всех разные, — распланирует определенный режим питания, меню, график тренировок. И подскажет, какие анализы и медицинские обследования вам нужны перед началом тренировок. Да и самого тренера можно подобрать именно для решения ваших проблем.
«Важно понять, чего хочет достичь человек, — говорит Антон Гонтюрев. — Мы всегда ставим реальную, достижимую цель — три, четыре месяца. Может быть и больше. Но результат будет виден уже через два месяца — конечно, при условии соблюдения рекомендаций».
Рекомендации строятся на трех слагаемых: регулярные тренировки, нормальный сон (лучше не меньше 7-8 часов) и правильное питание. Что касается еды — это вовсе не значит, что придется сидеть впроголодь или «не есть после 18.00» (весьма распространенная рекомендация). Рацион вполне сбалансированный. Специалисты высчитывают для вас оптимальное меню, снижая калории. И есть вечером (даже поздним) можно — всё зависит от образа жизни, состава еды и её количества.
Тренироваться можно утром, днём или вечером — когда вам удобно. Клуб работает каждый день с семи утра до полуночи.
А дальше вы делаете то, что сказал тренер. Стараетесь высыпаться. Приезжаете на тренировки в оговоренное время. Всё, программа действий расписана, задумываться не нужно — просто делайте это.
Каждый день вы присылаете фото еды тренеру, он смотрит и комментирует. А если не присылаете, на следующий день вас спросят, что случилось. Потому что для результата это плохо. Не критично, но лучше не обманывать тренера (например, сфотографировать брокколи, а потом съесть шоколадку или выпить пива) — это бессмысленно.
Конечно, все живые люди и всякое бывает. Планы питания и тренировок не оторваны от реальности. Не удалось выспаться, сорвались и съели что-то не то, понервничали и сегодня не можете выполнить план «по железу»? Тренер всё это учтёт и скорректирует тренировку с учётом вашего состояния. В этом и суть работы: в другом месте вы бы пытались бездумно выполнить этот план и могли бы ещё и навредить своему здоровью. А в «Суперкаче» занятия подбираются под вас, ваше самочувствие и состояние здесь и сейчас.
Но надо всё-таки стараться не срываться и идти к своей цели планомерно. Здесь работают увлеченные и неравнодушные люди, которые переживают, когда кто-то бросает занятия или никак не может справиться со своими вредными привычками. «Я в таких случаях психую», — признается Антон. Но, как правило, большинство успешно справляется. Вообще, клуб похож на большую спортивную семью, клуб по интересам, где все друг друга поддерживают.
Часто проблема не в самих вредных привычках (типа объедаться сладким), а в голове. Мозг — это такая ленивая скотина, который будет нашёптывать человеку никуда не ходить, полежать, «разок забить» и вообще «соскочить». В этом случае лучше его обмануть — не обращать внимания, отключить голову, встать и пойти на тренировку.
Да, может быть трудно. Заставлять себя, менять ритм жизни, ехать на тренировку вместо того, чтобы лежать и смотреть сериал. Но, во-первых, вы втянетесь и станет легче. Более того, вам понравится. Во-вторых, представьте, как вы будете меняться. Будет «сдуваться» ненавистное пузо, выпрямится спина, появится талия, исчезнут обвисшие бока, вялое тело станет подтянутым и красивым. И ещё после тренировок улучшается настроение. Оно того стоит.
Читать отзывы посетителей клуба — одно удовольствие. Тем более, они от реальных людей. Такие отзывы не придумаешь в бизнес-целях — фальшивые всегда выдают стандартные общие фразы и отсутствие самоиронии.
Вот что рассказывает о своем опыте в «Суперкаче» Наташа:
— Выйдя из майонезной комы после новогодних праздников, я заметила, что с легкостью перескочила с размера L на XL. Треск швов платья подарил мне грустное осознание, что еще немного, и на корпоратив я надену чехол от дирижабля. С меня хватит, подумала я и… потянулась за булкой. Потом начала штудировать спортпыточные недалеко от дома (ходила я еще достаточно резво, но уже с одышкой). Все разрекламированные были далековато, поэтому я сильно обрадовалась некичливому «Суперкачу» с рейтингом пять звезд в «Яндексе», еще и в шаговой доступности. Позвонила, оставила заявку, надеялась, что не перезвонят… А зря! Прекрасная Маша уточнила мои антропометрические амбиции, темперамент, пожелания и рекомендовала тренера.
15 января Александр Кривонос, уже просто Саша, встретил меня приветливо и дружелюбно. Не чморил, но легкой жизни не обещал. Выдал план питания и начались тренировки 3 раза в неделю. Я честно фоткала, что ела, и честно ела только то, что отправляла Саше в вотсап. Перед тренировкой я всегда взвешивалась, это еще тот адреналин! С каждым занятием я становилась выносливее, сильнее и стройнее. Жизнь заиграла новыми красками. Я стала получать комплименты и влезать в старые вещи размера S. С огромной радостью хочу поблагодарить своего тренера Сашу за доброжелательность, справедливую строгость, чувство юмора и сопереживание спортсменам на пути к победе над жиром. Создателя — за концепцию «Суперкача». Ребят за то, что они такие классные и трудолюбивые. Стича — за бульдожье очарование. Теперь будем работать на рельеф и массу.
А вот что пишет Саня, похудевший со 110 до 88 килограмм:
— Когда увидел первые фото из «Суперкача», подумал — очередной лохотрон и фотошоп. Но жена решила попробовать. Через 3 месяца занятий ее стало просто не узнать. При этом она не сидела на изнурительных диетах и не голодала до обморочного состояния. Увидев такой результат, я решился на эту авантюру, тем более рядом человек, который через все это прошёл, а значит, поможет и мне. Пришёл на первую тренировку, пообщались с Артемом, и начался мой путь к изменению себя. Я всегда считал себя сильным и выносливым, но первые занятия показали, что это не так…
Три месяца мы сжигали жиры, и ещё три приводили в порядок мышцы. Главный секрет успеха — ваше желание и четкое выполнение всех установок тренера. Халтурить не получится, потому что это сразу отражается на тренировках и на внешнем виде. Съеденная плитка шоколада на тренировке покажет себя во всей красе.
Многие — как и я раньше — убеждают себя, что нет времени на тренировки. Поверьте, оно есть. Можно в 8 вечера приехать домой, набить пузо мясом с макаронами и улечься на диван или сесть за комп. А можно пойти в это время на тренировку и получить заряд энергии и позитивных эмоций. Когда ты видишь результат своих трудов, это придаёт ещё больше сил и энергии.
Антон Гонтюрев — человек, который сам себя сделал, и не скрывает этого. Далось это не легко и не просто, но и цель была не только в самосовершенствовании. Заниматься спортом он начал подростком. «Я мечтал добиться результата в тренировках и уметь передать его другим людям, стать примером для них, стать достойным тренером, — рассказывает Антон. — Большинство людей не верили в меня, говорили, что у меня плохая генетика, слабое здоровье, что я ничего не смогу и не стоит даже пытаться. Старшеклассники даже с турников прогоняли, чтобы не мешался. Бегал в ночи через лес в другой район, чтобы спокойно тренироваться. Постепенно нашел свой первый зал и понеслось. Тренировался по 6 дней в неделю, мечта не покидала меня».
После обучения и успешных экзаменов Антон (в 18 лет) начинает работать тренером. Но руководство клубов было им недовольно, потому что «продавал меньше всех». У них была только одна цель — продать как можно больше абонементов. А у Антона — спокойно тренировать людей и добиваться хороших результатов. Посетителям и коллегам нравилось, а владельцам клуба — нет. Так продолжалось несколько лет, пока Антон не решил — хватит. Надо делать свой клуб, тренажерный зал, где можно спокойно помогать людям становиться лучше. И всё получилось. Более того, со временем желающих стало столько, что пришлось набирать команду тренеров-единомышленников. «Да пребудет с нами сила! И никогда не слушайте тех, кто говорит, что у вас ничего не получится» — так говорит Антон.
Уже больше 7 лет там помогают вам стать лучше, поддерживают каждого в достижении поставленной цели. Работают только на результат.
