Читать отзывы посетителей клуба — одно удовольствие. Тем более, они от реальных людей. Такие отзывы не придумаешь в бизнес-целях — фальшивые всегда выдают стандартные общие фразы и отсутствие самоиронии.



Вот что рассказывает о своем опыте в «Суперкаче» Наташа:



— Выйдя из майонезной комы после новогодних праздников, я заметила, что с легкостью перескочила с размера L на XL. Треск швов платья подарил мне грустное осознание, что еще немного, и на корпоратив я надену чехол от дирижабля. С меня хватит, подумала я и… потянулась за булкой. Потом начала штудировать спортпыточные недалеко от дома (ходила я еще достаточно резво, но уже с одышкой). Все разрекламированные были далековато, поэтому я сильно обрадовалась некичливому «Суперкачу» с рейтингом пять звезд в «Яндексе», еще и в шаговой доступности. Позвонила, оставила заявку, надеялась, что не перезвонят… А зря! Прекрасная Маша уточнила мои антропометрические амбиции, темперамент, пожелания и рекомендовала тренера.

15 января Александр Кривонос, уже просто Саша, встретил меня приветливо и дружелюбно. Не чморил, но легкой жизни не обещал. Выдал план питания и начались тренировки 3 раза в неделю. Я честно фоткала, что ела, и честно ела только то, что отправляла Саше в вотсап. Перед тренировкой я всегда взвешивалась, это еще тот адреналин! С каждым занятием я становилась выносливее, сильнее и стройнее. Жизнь заиграла новыми красками. Я стала получать комплименты и влезать в старые вещи размера S. С огромной радостью хочу поблагодарить своего тренера Сашу за доброжелательность, справедливую строгость, чувство юмора и сопереживание спортсменам на пути к победе над жиром. Создателя — за концепцию «Суперкача». Ребят за то, что они такие классные и трудолюбивые. Стича — за бульдожье очарование. Теперь будем работать на рельеф и массу.



А вот что пишет Саня, похудевший со 110 до 88 килограмм:



— Когда увидел первые фото из «Суперкача», подумал — очередной лохотрон и фотошоп. Но жена решила попробовать. Через 3 месяца занятий ее стало просто не узнать. При этом она не сидела на изнурительных диетах и не голодала до обморочного состояния. Увидев такой результат, я решился на эту авантюру, тем более рядом человек, который через все это прошёл, а значит, поможет и мне. Пришёл на первую тренировку, пообщались с Артемом, и начался мой путь к изменению себя. Я всегда считал себя сильным и выносливым, но первые занятия показали, что это не так…

Три месяца мы сжигали жиры, и ещё три приводили в порядок мышцы. Главный секрет успеха — ваше желание и четкое выполнение всех установок тренера. Халтурить не получится, потому что это сразу отражается на тренировках и на внешнем виде. Съеденная плитка шоколада на тренировке покажет себя во всей красе.

Многие — как и я раньше — убеждают себя, что нет времени на тренировки. Поверьте, оно есть. Можно в 8 вечера приехать домой, набить пузо мясом с макаронами и улечься на диван или сесть за комп. А можно пойти в это время на тренировку и получить заряд энергии и позитивных эмоций. Когда ты видишь результат своих трудов, это придаёт ещё больше сил и энергии.