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«Контора» — уморительно смешной спектакль об офисных работниках впервые в Зеленограде 13.08.2018 КОНТОРА шоу спектакль Реклама

29 августа на сцене КЦ Зеленоград можно будет увидеть самую нашумевшую постановку 2018 года. «Контора» — это фееричное шоу о том, как четверо офисных сотрудников и их босс превращают простой будничный день в незабываемое приключение.

«Контора» — это уникальное представление, не имеющее аналогов на современной театральной сцене России.

«Контора» — это шоу, которое надо видеть!

Когда в офисе становится скучно, они готовы на все!
КОНТОРА шоу спектакль/youtube.com

Купить билеты можно здесь https://prokontora.ru/.

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