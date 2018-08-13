29 августа на сцене КЦ Зеленоград можно будет увидеть самую нашумевшую постановку 2018 года. «Контора» — это фееричное шоу о том, как четверо офисных сотрудников и их босс превращают простой будничный день в незабываемое приключение.
«Контора» — это уникальное представление, не имеющее аналогов на современной театральной сцене России.
«Контора» — это шоу, которое надо видеть!
Купить билеты можно здесь https://prokontora.ru/.
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