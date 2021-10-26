Салон верхней одежды «Европрестиж» вновь открыт в корпусе 1456 (бывшие Ажур и Джанго). В салоне — большой выбор меховых изделий, куртки, дубленки и другая верхняя одежда. Действует беспроцентная рассрочка.
В период локдауна работает интернет-магазин. Посетите сайт europrestigeshop.ru, выберите модель и свяжитесь по телефону 8-903-130-04-15, 8-903-240-56-04 — покупку с вами могут обсудить и в режиме видеоконференции.
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