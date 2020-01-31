Магазин «Я Сама» раскроет творческий потенциал и вдохновит мастериц на самые оригинальные идеи по шитью и вязанию. В магазине представлен широкий ассортимент пряжи, тканей, вышивок и т. п.
К каждому товару прилагается свой аксессуар для простой и быстрой работы. Любительницы вязать могут приобрести спицы и крючки, для рукодельниц по шитью найдутся шкатулки на любой вкус, иглы и принадлежности для швейных машин. В магазине также работает ателье.
Персонал магазина ответит на все интересующиеся вопросы и поможет погрузиться в мир творчества.
С 1 по 15 февраля скидка 10% на люверсы, пробивные кнопки и заклепки! Люверсы от бренда Prym устанавливаются на любую подходящую для работы ткань. Сегодня люверсы служат не только для обувных или галантерейных изделий, но и в рукоделии, в качестве модного элемента одежды или оформления интерьера. Нержавеющие люверсы изготовлены из латуни и доступны в различных расцветках и различного диаметра. Люверсы могут устанавливаться с помощью молотка или щипцов vario бренда Prym. С помощью этих же инструментов можно легко использовать клепки для соединения деталей на одежде или для модного образа. А разноцветные кнопки удачно подойдут для курток, жилеток или постельного белья.
С 15 февраля по 8 марта скидка 20% на всю пряжу Bergere! Пряжа под маркой Bergere de France считается во Франции пряжей номер один по качеству и цветовому разнообразию. Пряжа предназначена не только для ручного, но и для машинного вязания. А такой состав как хлопок и акрил придаст мягкость изделию, прочность и износостойкость. Пряжа подходит для создания таких проектов как свитер, топ, зимние кофты и бактусы. Скидка суммируется с картой магазина" поставить перед абзацем про 23 февраля и 8 марта.
К праздникам 23 февраля и 8 марта в магазины «Я Сама» проводят акцию! Только с 15 февраля по 15 марта, каждый покупатель может получить купон на скидку 100 рублей, 200 рублей и 500 рублей при сумме чека от 500 рублей, 1000 рублей и 2500 рублей.
Наш интернет-магазин www.fhobby.ru
Ждём вас в сети магазинов «Я САМА»: Зеленоград, Крюково, Привокзальная площадь, дом 1, строение 4, салатовый павильон под эстакадой, телефон 8(499)738-61-31
Часы работы: понедельник с 11:00 до 20:00, вторник-пятница с 10:00 до 20:00, суббота с 10:00 до 19:00, воскресенье 10:00-18:00
ТЦ «Детский мир», Корпус 401, вход слева от центрального входа, телефон 8(499)762-36-31
Часы работы: понедельник-пятница с 10:00 до 20:00, суббота с 10:00 до 19:00, воскресенье 11:00-18:00
Москва
Митино (Пряжа). Пятницкое шоссе, 36/1, 8 (495) 754-67-93
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