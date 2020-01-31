С товарами «Я Сама» творить легко. Выгодные акции февраля и марта 31.01.2020 Магазин «Я Сама»

Магазин «Я Сама» раскроет творческий потенциал и вдохновит мастериц на самые оригинальные идеи по шитью и вязанию. В магазине представлен широкий ассортимент пряжи, тканей, вышивок и т. п.

К каждому товару прилагается свой аксессуар для простой и быстрой работы. Любительницы вязать могут приобрести спицы и крючки, для рукодельниц по шитью найдутся шкатулки на любой вкус, иглы и принадлежности для швейных машин. В магазине также работает ателье.
Персонал магазина ответит на все интересующиеся вопросы и поможет погрузиться в мир творчества.

С 1 по 15 февраля скидка 10% на люверсы, пробивные кнопки и заклепки! Люверсы от бренда Prym устанавливаются на любую подходящую для работы ткань. Сегодня люверсы служат не только для обувных или галантерейных изделий, но и в рукоделии, в качестве модного элемента одежды или оформления интерьера. Нержавеющие люверсы изготовлены из латуни и доступны в различных расцветках и различного диаметра. Люверсы могут устанавливаться с помощью молотка или щипцов vario бренда Prym. С помощью этих же инструментов можно легко использовать клепки для соединения деталей на одежде или для модного образа. А разноцветные кнопки удачно подойдут для курток, жилеток или постельного белья.


С 15 февраля по 8 марта скидка 20% на всю пряжу Bergere! Пряжа под маркой Bergere de France считается во Франции пряжей номер один по качеству и цветовому разнообразию. Пряжа предназначена не только для ручного, но и для машинного вязания. А такой состав как хлопок и акрил придаст мягкость изделию, прочность и износостойкость. Пряжа подходит для создания таких проектов как свитер, топ, зимние кофты и бактусы. Скидка суммируется с картой магазина" поставить перед абзацем про 23 февраля и 8 марта.
К праздникам 23 февраля и 8 марта в магазины «Я Сама» проводят акцию! Только с 15 февраля по 15 марта, каждый покупатель может получить купон на скидку 100 рублей, 200 рублей и 500 рублей при сумме чека от 500 рублей, 1000 рублей и 2500 рублей.

Наш интернет-магазин www.fhobby.ru

Ждём вас в сети магазинов «Я САМА»: Зеленоград, Крюково, Привокзальная площадь, дом 1, строение 4, салатовый павильон под эстакадой, телефон 8(499)738-61-31

Часы работы: понедельник с 11:00 до 20:00, вторник-пятница с 10:00 до 20:00, суббота с 10:00 до 19:00, воскресенье 10:00-18:00

ТЦ «Детский мир», Корпус 401, вход слева от центрального входа, телефон 8(499)762-36-31

Часы работы: понедельник-пятница с 10:00 до 20:00, суббота с 10:00 до 19:00, воскресенье 11:00-18:00

Москва

Митино (Пряжа). Пятницкое шоссе, 36/1, 8 (495) 754-67-93

Часы работы с 10:00 до 20:00, без выходных

Вернуться назад
На выбранной области карты нет новостей
 Реклама
Реклама
Из-за тёплой зимы в лесу проснулись клещи. Среди них есть заражённые боррелиозом Новости
На площади Юности снова откроют прокат «спортивного инвентаря». На самом деле там механические пони и детские электромобили Новости
В парке Победы решили поставить тележку с мороженым и выпечкой Новости
Проезд в автобусах и метро подорожает с 1 февраля. Кроме безлимитных проездных Новости
Возобновилась подготовка к установке турникетов у четвертой платформы в Крюково Новости
Школы могут ввести «зачёты» вместо оценок за музыку, изо и физкультуру. Учителя считают, что это убьет мотивацию к предметам Истории
Фестиваль увлекательной науки и техники в Менделееве. Лекции и станции Афиша
В парке Победы заработали туалеты. Посмотрели, что внутри и протестировали их — фотографии и отчет Истории
Проезд в обычных электричках и «Ласточках» подорожает с 1 февраля Новости
На катки перестали пускать детей без родителей. Говорят, такие правила были всегда, а сейчас усилили контроль. Но в правилах написано совсем другое Истории
Не кладите зубы на тумбочку! Врач-ортопед Алексей Абросимов о современных технологиях протезирования зубов Реклама
Открыт пешеходный мост от платформы НАТИ к станции МЦК «Лихоборы» Новости
Сразу четыре выставки откроются в ДК «Зеленоград» в феврале Афиша
Маленький «ВкусВилл» открыли на улице Юности. Там мало товаров и можно самому пробить покупки на кассе. Смотрите, что внутри Новости
«Ведогонь-театр» может вернуться в своё здание на улице Юности в мае. Смотрите, что там сейчас внутри Новости
Встреча с писателем Евгением Чижовым — 16 февраля Афиша
© 1997–2020 Зеленоград.ру