Магазин «Я Сама» раскроет творческий потенциал и вдохновит мастериц на самые оригинальные идеи по шитью и вязанию. В магазине представлен широкий ассортимент пряжи, тканей, вышивок и т. п.

К каждому товару прилагается свой аксессуар для простой и быстрой работы. Любительницы вязать могут приобрести спицы и крючки, для рукодельниц по шитью найдутся шкатулки на любой вкус, иглы и принадлежности для швейных машин. В магазине также работает ателье.

Персонал магазина ответит на все интересующиеся вопросы и поможет погрузиться в мир творчества.



С 1 по 15 февраля скидка 10% на люверсы, пробивные кнопки и заклепки! Люверсы от бренда Prym устанавливаются на любую подходящую для работы ткань. Сегодня люверсы служат не только для обувных или галантерейных изделий, но и в рукоделии, в качестве модного элемента одежды или оформления интерьера. Нержавеющие люверсы изготовлены из латуни и доступны в различных расцветках и различного диаметра. Люверсы могут устанавливаться с помощью молотка или щипцов vario бренда Prym. С помощью этих же инструментов можно легко использовать клепки для соединения деталей на одежде или для модного образа. А разноцветные кнопки удачно подойдут для курток, жилеток или постельного белья.



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К праздникам 23 февраля и 8 марта в магазины «Я Сама» проводят акцию! Только с 15 февраля по 15 марта, каждый покупатель может получить купон на скидку 100 рублей, 200 рублей и 500 рублей при сумме чека от 500 рублей, 1000 рублей и 2500 рублей.