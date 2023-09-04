С компьютером на «ТЫ»! Центр Компьютерного Обучения и дополнительного образования даёт школьникам 2-11 классов системные знания и навыки в IT 04.09.2023 ZELENOGRAD.RU

25 лет! ЦКО и ДО «Центр Компьютерного Обучения и Дополнительного Образования (Центр Немцовой)» обучает школьников 2-11 классов с «нуля» до IT-специалиста. Открыт набор на 2023/24 учебный год.

ЦКО и ДО вчера, сегодня, завтра

25 лет успешной работы!

История

Основатель и директор ЦКО и ДО — Немцова Тамара Игоревна, доцент, автор учебных пособий по IT-технологиям и методик обучения для школьников.

В 1998 году она основала Центр Компьютерного Обучения МИЭТ (ЦКО МИЭТ), по 2015 год была его директором. Занятия проходили в учебных классах МИЭТ и в Студенческом городке. С 2015 года Центр работает с новым названием ЦКО и ДО (Центр Немцовой) на новой площадке г. Зеленоград, Савёлкинский проезд, д. 4, Бизнес-Центр.

О ЦКО и ДО

ЦКО и ДО обучает всех — школьников, студентов, взрослых. Обучение проводится по широкому спектру курсов: IT-технологии, иностранные языки, школьные предметы, включая подготовку к ОГЭ, ЕГЭ. Приоритетным направлением является обучение школьников. ЦКО и ДО обучил два поколения зеленоградцев — те, кто учился раньше, приводят в ЦКО и ДО сейчас своих детей.

Программы ЦКО и ДО для школьников с «нуля» до уровня IT-специалиста апробированы на тысячах слушателей и ориентированы на стандарты WorldSkills, что означает применение современных технологий и лучших мировых стандартов. А учебные пособия ЦКО и ДО по IT для школьников и взрослых издаются центральными издательствами и побеждают на всероссийских конкурсах!

В сфере IT-обучения школьников и взрослых ЦКО и ДО сотрудничал с компаниями Cisco, Microsoft, 1С-Битрикс и участвует в образовательных IT-проектах Мэра, Департамента предпринимательства и инновационного развития г. Москвы, МФТИ (Физтех), Яндекса и др. В ЦКО и ДО работали два международных центра сертификации Pearson Vue и Thomson Prometric.

Более 15 лет ЦКО и ДО сотрудничал с компанией Cisco, которая является мировым лидером в области IT-технологий и сетей. ЦКО и ДО одним из первых в стране успешно включил в учебный процесс для школьников курс Cisco — CCNA (Сетевой специалист Cisco начального уровня). Школьники-слушатели ЦКО и ДО побеждают на Всероссийских олимпиадах по сетевым технологиям.

Более 10 лет ЦКО и ДО сотрудничал с компанией Microsoft, которая отметила специальным письмом работу Центра со школьниками — обучение школьников современным IT.

География ЦКО и ДО не ограничивается Зеленоградом. География ЦКО и ДО — это Зеленоград, Химки, Солнечногорск, Клин.

В чём причина успешности Центра?

Когда ЦКО и ДО исполнилось 10 лет, в интервью с директором Немцовой Т.И. корреспондент задал ей вопрос: «В чём причина успешности Центра?». Её ответ был таким: «Две причины успешности Центра: первая — мы даём системные знания и практические навыки в IT, применимые в школе и в будущем, а вторая — в нашей клиентоориентированности». Прошло 25 лет, но эти два подхода остаются неизменными.

Говорят выпускники ЦКО и ДО

Мы вас научим!

IT-Программы для школьников 2-11 классов

Как проходит обучение с индивидуальным подходом.

Для получения системных знаний и практических навыков в IT в ЦКО и ДО для школьников разработаны многоуровневые IT-Программы с «нуля» до IT-специалиста с интересными, именно для школьников, заданиями.

Школьники могут выбрать любую программу любого уровня сложности после собеседования. Перед зачислением на обучение для каждого школьника подбирается программа по его интересам и исходному уровню подготовки. Каждый уровень программы — законченный блок тем. Поэтому начать изучать IT можно и в 11 классе. Но, конечно, IT лучше начать осваивать, как можно раньше и с последовательным наращиванием знаний!

В течение учебного года с октября по май работают бесплатные дополнительные занятия. Для тех, кому учиться легко, подбираются задания повышенной сложности. Программы разделяются по степени сложности и есть возможность индивидуально скорректировать программу.
Подробнее

Закрепление IT-знаний на практике

Полученные IT-знания на занятиях школьники закрепляют на практике. В каждый курс включена курсовая работа — это, например, игра, сайт, мультфильм в зависимости от направления обучения. Перед Новым годом школьники участвуют в хакатонах, выполняя задание на время в команде. В учебный процесс включены олимпиады по всем IT-направлениям. Все задания подбираются с учётом пройденной программы, поэтому шансы победить у всех одинаковые.

Ежегодно весной проходит IT-Конференция ЦКО и ДО, на которой школьники представляют свои проекты. Многие проекты создаются коллективами авторов. Лучший проект выбирают сами школьники-зрители и отдельно проекты оценивает жюри. Для школьников очень полезны такая самостоятельная творческая работа и опыт публичных выступлений. Работая над проектами, школьники общаются и находят друзей по интересам.

Фото с IT-Конференции 2023 Победители и призёры

Учиться в ЦКО и ДО «Доступно. Интересно. Результативно»!

Школьники младших классов получают продвинутые навыки работы на компьютере и представление о самых актуальных направлениях IT, обучаясь по 2-м IT-Программам:

> IT-Start (3 уровня) | 2-5 кл.
IT-грамотность (от основ до продвинутых навыков). Анимация (от Piskel до Pivot Animator) и 3D-моделирование (от Sculptris до TinkerCAD). Логика и программирование (от Minecraft, Scratch, Kodu до Roblox).

В результате пройдя полный цикл обучения, школьник из начинающего пользователей станет продвинутым пользователем, получит широкий обзор современных IT и у него сформируется правильное понимание цифрового мира. И, что немаловажно, школьник поймёт, какая IT-специальность ему интересна. Например, создавая персонажи для игр и саму игру, школьник пробует себя в роли геймдизайнера и в роли программиста.

> IT-Total (1 уровень) | 5-7 кл.
4 в 1. Базовые знания и навыки по 4-м основным IT-направлениям в 1-ом курсе: Системное администрирование (обслуживание ОС), Программирование (знакомство с текстовым программированием), Компьютерный дизайн (разработка мультфильмов — от рисования до озвучки и музыки), Web-технологии (создание лэндингов и сайтов).

В этой программе IT осваиваются в более сложных приложениях по сравнению с программой IT-Start. В результате школьник сделает правильный выбор в дальнейшем своём развитии.

Старшеклассники в ЦКО и ДО выбирают заинтересовавшие их IT-направления и углубляют свои знания до уровня IT-специалиста. Они проходят обучение по 4-м IT-Программам, ориентированных на стандарты WorldSkills:

> Программирование (5 уровней) | 6-11 кл.
Python, C++, C# и Unity, СУБД, нейронные сети и искусственный интеллект
Программы (каждая по 5 уровней):
Универсальная: Программирование, Разработка игр, Основы веб-разработки
Профессиональная: Программирование углублённое. Разработка проф. приложений

Со 2-го уровня по 4-ый уровень программа разделяется на 2 степени сложности — универсальную и профессиональную. На 5-ом уровне школьники смогут на практике применить свои знания по программированию в суперсовременном направлении «Нейронные сети и искусственный интеллект».

«Учитесь программировать в школе! Чем бы вы ни решили заниматься, умение писать и понимать код пригодится везде. Сегодня оно востребовано в любой технологичной сфере — от интернета и дизайна до медицины и космоса. А завтра будет элементом базовой грамотности.» Так считает Яндекс.

> Системное администрирование (4 уровня) | 6-11 кл.
Настройка и ремонт ПК. ОС Windows, Linux, Windows Server. Сети и оборудование Cisco. CCNA (Сетевой специалист Cisco начального уровня)

Обучаясь по этой программе, школьник получает практические навыки по работе с персональными компьютерами, мобильными устройствами и компьютерными сетями. На 3 и 4 уровнях школьники проходят обучение по программе CCNA, которая является международным стандартом в области подготовки сетевых специалистов. В результате школьники приобретают глубокое понимание теории сетей и получают навыки проектирования, установки и эксплуатации локальных сетей.

> Web-технологии (3 уровня) | 7-11 кл.
Создание сайтов от статических до динамических сайтов и систем управления контентом (HTML, CSS, Javascript, PHP, SQL, веб-сервер Apache, технология Ajax, SEO, веб-стандарты и др.)

Веб-технологии являются движущей силой Интернета. Они позволяют создавать широкий спектр программ — от простых сайтов и небольших интернет-магазинов до крупных интернет-порталов, международных онлайн-сервисов и огромных систем автоматизации предприятий. Обучение по этой программе даёт школьнику полное представление о всём спектре современных Веб-технологий.

> Компьютерный дизайн (3 уровня) | 7-11 кл.
От фотоколлажей до рисования персонажей и мультипликации. Видеоклипы. 3D-моделирование. Рекламный и веб-дизайн.

Программа «Компьютерный дизайн» — это синтез творчества и информационных технологий. Для освоения программы не обязательно обладать художественными способностями и уметь рисовать.

Обучение по этой программе ведётся в профессиональных приложениях. На каждом уровне школьники создают собственные проекты, а на 3-м уровне итогом обучения является создание реального дизайн-проекта. Всё это позволяет ещё в школьном возрасте сформировать своё портфолио работ и подготовиться к профессиональной работе.

Знания и навыки Графического дизайнера имеют быстрое практическое применение — школьники, ещё обучаясь в ЦКО и ДО, начинают брать небольшие заказы, то есть становятся фрилансерами.

Получи системные знания и навыки в IT, учась в школе.
Время терять нельзя — IT-грамотность нужна с детства!

Иностранные языки для школьников 2-11 классов

Знание иностранных языков позволяет не только свободно путешествовать, общаться, но и выстраивать деловые отношения, первыми узнавать новые технологии, а значит достигать успеха в современном мире!

ЦКО и ДО предлагает для школьников 2-11 классов Программы по английскому и немецкому языкам — с «нуля» до уверенного владения:
> Английский язык от Beginner до Advanced (6 уровней)
> Английский язык для IT
> Немецкий язык от A-1 до C-2 (6 уровней)

Занятия проходят в мини-группах и ведутся по современным учебным пособиям. Под руководством опытных преподавателей на занятиях прорабатываются все необходимые навыки — чтение, письмо, аудирование и говорение. Обучаясь на курсах, школьники закладывают базу для успешной сдачи ОГЭ/ ЕГЭ и международных экзаменов.

Школьные предметы. Подготовка к ОГЭ, ЕГЭ

Дополнительные курсы являются необходимым дополнением к школьному обучению для успешного освоения предметов. Курсы ЦКО и ДО предназначены для тех, кто испытывает трудности с изучением школьного материала и для тех, кто хочет получить глубокое понимание предмета, а значит получить устойчивые знания и успешно сдать ОГЭ, ЕГЭ.

ЦКО и ДО предлагает Программы по школьным предметам:
> Математика для 3-11 классов
базовый уровень и углублённый уровень с решением олимпиадных задач
> Физика для 7-11 классов
> Русский язык для 3-11 классов
> Подготовка к ОГЭ, ЕГЭ
Математика, Физика, Информатика, Русский язык, Литература, Английский язык, Немецкий язык, Обществознание, История

ЦКО и ДО старается дать не только знания, но и увлечь школьника — сделать так, чтобы ему самому захотелось понять и разобраться в предмете. Занятия проходят в мини-группах, что позволяет применить индивидуальный подход к каждому школьнику и разобраться в его проблемах.

Я живу в цифровом мире!

Что мне даст обучение в ЦКО и ДО

> Изучение IT — ПОЗНАВАТЕЛЬНО и ИНТЕРЕСНО. Обучаясь в ЦКО и ДО, школьник научится программировать, обслуживать свой компьютер и сети, разрабатывать сайты, игры, мультфильмы, видео и многое другое. Мир IT не сосредоточен только на использовании готовых игр — гораздо интереснее самому создать свою игру или свой сайт.

> Осознанный выбор IT-специальности. Обучаясь на разных IT-направлениях, школьник получит реальное представление о самых перспективных IT-специальностях — Программист, Системный администратор, Веб-разработчик, Графический дизайнер и сможет понять нравится ли ему сам процесс. В учебный процесс входят занятия «Моя успешная IT-карьера», которые формируют правильное понимание школьника о современном мире IT и о работе IT-специалистов.

> Работа Junior-разработчиком. Пройдя полный цикл обучения по IT-Программам ЦКО и ДО, школьник получит знания и навыки Junior-разработчика и может начать трудовую деятельность.

> Свободное владение английским и немецким языками. Пройдя полный цикл обучения, школьник получит знания и навыки, применимые в будущем в любой сфере деятельности.

> Устранение «школьных пробелов». Успешная сдача ОГЭ/ЕГЭ на высоком уровне.
Полученные знания в ЦКО и ДО по школьным предметам даст возможность школьнику успешно учиться в школе и свободного выбора ВУЗа, а также построить успешную карьеру в будущем — ведь высокий разносторонний интеллектуальный уровень является хорошим дополнением к профессиональным знаниям.

> Применение в будущем IT-знаний, полученных в школьные годы. IT-специалист — одна из самых престижных и высокооплачиваемых специальностей. Если же школьник выберет другую специальность в будущем, то полученные продвинутые знания в IT пригодятся всегда и везде — сегодня компьютер стал незаменимым инструментом для каждого человека!

Открыт набор школьников и взрослых на 2023/24 учебный год

Обучение в ЦКО и ДО помогает не только определиться с будущей профессией, но и получить знания и навыки, которые станут отличной стартовой площадкой для любых направлений деятельности!

Телефоны

Запись на курсы по телефонам и на сайте cko-do.ru.

Метки:
образование и обучение, программирование, компьютерные курсы, Центр Компьютерного Обучения и дополнительного образования Немцовой
Вернуться назад
На выбранной области карты нет новостей
Реклама
Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Годовой абонемент на проезд в московском общественном транспорте теперь можно «заморозить» Новости
Камеру контроля скорости установили на переходе через Сосновую аллею, где в начале года сбили двух человек Новости
Подарки государственной важности. Как в Зеленограде сделали электронную Москву для Брежнева и сапфировый меч для Ельцина Истории
РОББО клуб открылся на Георгиевском проспекте — это школа робототехники, программирования и 3D-моделирования Реклама
Снова отмены электричек — с 4 по 8 сентября (но небольшие) Новости
Что останавливает нас от покупки апартаментов? Отвечаем на примере МФК Wellbe Реклама
Фестиваль «Неспальный район» проходит 2-3 сентября на площадке в 16-м микрорайоне Афиша
Образовательный центр «Высший балл» в Зеленограде — стопроцентно эффективная подготовка к ОГЭ и ЕГЭ Истории
Новый завод компании «Резонит» начинает работу в промзоне «Алабушево». Здесь будут выпускать печатные платы и контрактную электронику Новости
Клининговая компания «Алтиус»: профессиональные услуги по уборке в Зеленограде по низким ценам Реклама
Площадку для пейнтбола и беседки для пикников снесли в пятом микрорайоне. Но клуб собирается вернуться Новости
3 сентября в «Роббо Клубе» день открытых дверей. Запишитесь на новый учебный год Реклама
Станция «Зеленоград—Крюково» появилась на схемах в вагонах московского метро Новости
Вакансии компании «М-Сервис» — набор персонала в связи с открытием нового объекта питания (Химки) Реклама
В зеленоградской автоинспекции призвали решить проблему электросамокатов, разводя их с пешеходами Новости
Детский центр «Учи.ру» открывается в Зеленограде. 2 и 3 сентября приходите на открытые уроки Реклама
Накануне 1 сентября школа 853 и Дворец творчества в 9 микрорайоне оказались окружены затянувшимся благоустройством Новости
Доставка от «Тэйсти Фуд» — суши, роллы, вок, пицца и многое другое Реклама
Зеленоградские школы попросили родителей заранее продумать подвоз детей 1 сентября Новости
Зеленоградскому предприятию "НТЦ Амплитуда» исполнилось 25 лет Истории
Первокурсникам МИЭТа торжественно вручили студенческие билеты Новости
Займись уже чем-нибудь полезным… Реклама
Все поезда на МЦД-3 обновят до конца 2024 года Новости
В школе плавания «Быстрый Дельфин» открыт набор на сезон 2023/2024 — приглашают детей от 3 лет Реклама
Музей Зеленограда откроется на новом месте в начале сентября выставкой к 65-летию города Новости
Поликлиника во 2-м микрорайоне открылась после ремонта. Здание новое — персонал прежний Новости
Началось переселение жителей последней пятиэтажки 9 микрорайона. В новом доме недоделки и аварии, а старый уже разбирают Новости
SURA SUSHI тебя любят Реклама
Полную тележку просроченных продуктов на 30 тысяч рублей купили в зеленоградском «Перекрестке» Новости
Городской курорт Termoland в ТЦ «Зеленопарк» — скоро открытие Реклама
Курсы английского и французского языков «Пионер» в Зеленограде — для разных уровней подготовки, для детей от 4-х лет и взрослых Реклама
Машины студентов МИЭТа заполнили газоны и тротуары вдоль улицы Юности. Администрации студгородка всё равно Новости
Взрослая поликлиника во 2-м микрорайоне откроется после ремонта 31 августа. Уже доступна запись к врачам, а в здании спешно завершают ремонт Новости
Восемь школ Зеленограда вошли в число лучших школ Москвы за 2022/2023 учебный год Новости
Новый учебный год вместе с оптикой Lokamed: скидки и подарки для школьников и студентов Реклама
Только один процент поездов на МЦД-3 ходит вне графика, заявили в мэрии Новости
© 1997–2023 Зеленоград.ру