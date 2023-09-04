В 1998 году она основала Центр Компьютерного Обучения МИЭТ (ЦКО МИЭТ), по 2015 год была его директором. Занятия проходили в учебных классах МИЭТ и в Студенческом городке. С 2015 года Центр работает с новым названием ЦКО и ДО (Центр Немцовой) на новой площадке г. Зеленоград, Савёлкинский проезд, д. 4, Бизнес-Центр.

О ЦКО и ДО

ЦКО и ДО обучает всех — школьников, студентов, взрослых. Обучение проводится по широкому спектру курсов: IT-технологии, иностранные языки, школьные предметы, включая подготовку к ОГЭ, ЕГЭ. Приоритетным направлением является обучение школьников. ЦКО и ДО обучил два поколения зеленоградцев — те, кто учился раньше, приводят в ЦКО и ДО сейчас своих детей.

Программы ЦКО и ДО для школьников с «нуля» до уровня IT-специалиста апробированы на тысячах слушателей и ориентированы на стандарты WorldSkills, что означает применение современных технологий и лучших мировых стандартов. А учебные пособия ЦКО и ДО по IT для школьников и взрослых издаются центральными издательствами и побеждают на всероссийских конкурсах!

В сфере IT-обучения школьников и взрослых ЦКО и ДО сотрудничал с компаниями Cisco, Microsoft, 1С-Битрикс и участвует в образовательных IT-проектах Мэра, Департамента предпринимательства и инновационного развития г. Москвы, МФТИ (Физтех), Яндекса и др. В ЦКО и ДО работали два международных центра сертификации Pearson Vue и Thomson Prometric.

Более 15 лет ЦКО и ДО сотрудничал с компанией Cisco, которая является мировым лидером в области IT-технологий и сетей. ЦКО и ДО одним из первых в стране успешно включил в учебный процесс для школьников курс Cisco — CCNA (Сетевой специалист Cisco начального уровня). Школьники-слушатели ЦКО и ДО побеждают на Всероссийских олимпиадах по сетевым технологиям.