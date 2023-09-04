25 лет! ЦКО и ДО «Центр Компьютерного Обучения и Дополнительного Образования (Центр Немцовой)» обучает школьников 2-11 классов с «нуля» до IT-специалиста. Открыт набор на 2023/24 учебный год.
25 лет успешной работы!
История
Основатель и директор ЦКО и ДО — Немцова Тамара Игоревна, доцент, автор учебных пособий по IT-технологиям и методик обучения для школьников.
В 1998 году она основала Центр Компьютерного Обучения МИЭТ (ЦКО МИЭТ), по 2015 год была его директором. Занятия проходили в учебных классах МИЭТ и в Студенческом городке. С 2015 года Центр работает с новым названием ЦКО и ДО (Центр Немцовой) на новой площадке г. Зеленоград, Савёлкинский проезд, д. 4, Бизнес-Центр.
О ЦКО и ДО
ЦКО и ДО обучает всех — школьников, студентов, взрослых. Обучение проводится по широкому спектру курсов: IT-технологии, иностранные языки, школьные предметы, включая подготовку к ОГЭ, ЕГЭ. Приоритетным направлением является обучение школьников. ЦКО и ДО обучил два поколения зеленоградцев — те, кто учился раньше, приводят в ЦКО и ДО сейчас своих детей.
Программы ЦКО и ДО для школьников с «нуля» до уровня IT-специалиста апробированы на тысячах слушателей и ориентированы на стандарты WorldSkills, что означает применение современных технологий и лучших мировых стандартов. А учебные пособия ЦКО и ДО по IT для школьников и взрослых издаются центральными издательствами и побеждают на всероссийских конкурсах!
В сфере IT-обучения школьников и взрослых ЦКО и ДО сотрудничал с компаниями Cisco, Microsoft, 1С-Битрикс и участвует в образовательных IT-проектах Мэра, Департамента предпринимательства и инновационного развития г. Москвы, МФТИ (Физтех), Яндекса и др. В ЦКО и ДО работали два международных центра сертификации Pearson Vue и Thomson Prometric.
Более 15 лет ЦКО и ДО сотрудничал с компанией Cisco, которая является мировым лидером в области IT-технологий и сетей. ЦКО и ДО одним из первых в стране успешно включил в учебный процесс для школьников курс Cisco — CCNA (Сетевой специалист Cisco начального уровня). Школьники-слушатели ЦКО и ДО побеждают на Всероссийских олимпиадах по сетевым технологиям.
Более 10 лет ЦКО и ДО сотрудничал с компанией Microsoft, которая отметила специальным письмом работу Центра со школьниками — обучение школьников современным IT.
География ЦКО и ДО не ограничивается Зеленоградом. География ЦКО и ДО — это Зеленоград, Химки, Солнечногорск, Клин.
В чём причина успешности Центра?
Когда ЦКО и ДО исполнилось 10 лет, в интервью с директором Немцовой Т.И. корреспондент задал ей вопрос: «В чём причина успешности Центра?». Её ответ был таким: «Две причины успешности Центра: первая — мы даём системные знания и практические навыки в IT, применимые в школе и в будущем, а вторая — в нашей клиентоориентированности». Прошло 25 лет, но эти два подхода остаются неизменными.
IT-Программы для школьников 2-11 классов
Как проходит обучение с индивидуальным подходом.
Для получения системных знаний и практических навыков в IT в ЦКО и ДО для школьников разработаны многоуровневые IT-Программы с «нуля» до IT-специалиста с интересными, именно для школьников, заданиями.
Школьники могут выбрать любую программу любого уровня сложности после собеседования. Перед зачислением на обучение для каждого школьника подбирается программа по его интересам и исходному уровню подготовки. Каждый уровень программы — законченный блок тем. Поэтому начать изучать IT можно и в 11 классе. Но, конечно, IT лучше начать осваивать, как можно раньше и с последовательным наращиванием знаний!
В течение учебного года с октября по май работают бесплатные дополнительные занятия. Для тех, кому учиться легко, подбираются задания повышенной сложности. Программы разделяются по степени сложности и есть возможность индивидуально скорректировать программу.
Подробнее
Закрепление IT-знаний на практике
Полученные IT-знания на занятиях школьники закрепляют на практике. В каждый курс включена курсовая работа — это, например, игра, сайт, мультфильм в зависимости от направления обучения. Перед Новым годом школьники участвуют в хакатонах, выполняя задание на время в команде. В учебный процесс включены олимпиады по всем IT-направлениям. Все задания подбираются с учётом пройденной программы, поэтому шансы победить у всех одинаковые.
Ежегодно весной проходит IT-Конференция ЦКО и ДО, на которой школьники представляют свои проекты. Многие проекты создаются коллективами авторов. Лучший проект выбирают сами школьники-зрители и отдельно проекты оценивает жюри. Для школьников очень полезны такая самостоятельная творческая работа и опыт публичных выступлений. Работая над проектами, школьники общаются и находят друзей по интересам.
Учиться в ЦКО и ДО «Доступно. Интересно. Результативно»!
Школьники младших классов получают продвинутые навыки работы на компьютере и представление о самых актуальных направлениях IT, обучаясь по 2-м IT-Программам:
> IT-Start (3 уровня) | 2-5 кл.
IT-грамотность (от основ до продвинутых навыков). Анимация (от Piskel до Pivot Animator) и 3D-моделирование (от Sculptris до TinkerCAD). Логика и программирование (от Minecraft, Scratch, Kodu до Roblox).
В результате пройдя полный цикл обучения, школьник из начинающего пользователей станет продвинутым пользователем, получит широкий обзор современных IT и у него сформируется правильное понимание цифрового мира. И, что немаловажно, школьник поймёт, какая IT-специальность ему интересна. Например, создавая персонажи для игр и саму игру, школьник пробует себя в роли геймдизайнера и в роли программиста.
> IT-Total (1 уровень) | 5-7 кл.
4 в 1. Базовые знания и навыки по 4-м основным IT-направлениям в 1-ом курсе: Системное администрирование (обслуживание ОС), Программирование (знакомство с текстовым программированием), Компьютерный дизайн (разработка мультфильмов — от рисования до озвучки и музыки), Web-технологии (создание лэндингов и сайтов).
В этой программе IT осваиваются в более сложных приложениях по сравнению с программой IT-Start. В результате школьник сделает правильный выбор в дальнейшем своём развитии.
Старшеклассники в ЦКО и ДО выбирают заинтересовавшие их IT-направления и углубляют свои знания до уровня IT-специалиста. Они проходят обучение по 4-м IT-Программам, ориентированных на стандарты WorldSkills:
> Программирование (5 уровней) | 6-11 кл.
Python, C++, C# и Unity, СУБД, нейронные сети и искусственный интеллект
Программы (каждая по 5 уровней):
Универсальная: Программирование, Разработка игр, Основы веб-разработки
Профессиональная: Программирование углублённое. Разработка проф. приложений
Со 2-го уровня по 4-ый уровень программа разделяется на 2 степени сложности — универсальную и профессиональную. На 5-ом уровне школьники смогут на практике применить свои знания по программированию в суперсовременном направлении «Нейронные сети и искусственный интеллект».
«Учитесь программировать в школе! Чем бы вы ни решили заниматься, умение писать и понимать код пригодится везде. Сегодня оно востребовано в любой технологичной сфере — от интернета и дизайна до медицины и космоса. А завтра будет элементом базовой грамотности.» Так считает Яндекс.
> Системное администрирование (4 уровня) | 6-11 кл.
Настройка и ремонт ПК. ОС Windows, Linux, Windows Server. Сети и оборудование Cisco. CCNA (Сетевой специалист Cisco начального уровня)
Обучаясь по этой программе, школьник получает практические навыки по работе с персональными компьютерами, мобильными устройствами и компьютерными сетями. На 3 и 4 уровнях школьники проходят обучение по программе CCNA, которая является международным стандартом в области подготовки сетевых специалистов. В результате школьники приобретают глубокое понимание теории сетей и получают навыки проектирования, установки и эксплуатации локальных сетей.
> Web-технологии (3 уровня) | 7-11 кл.
Создание сайтов от статических до динамических сайтов и систем управления контентом (HTML, CSS, Javascript, PHP, SQL, веб-сервер Apache, технология Ajax, SEO, веб-стандарты и др.)
Веб-технологии являются движущей силой Интернета. Они позволяют создавать широкий спектр программ — от простых сайтов и небольших интернет-магазинов до крупных интернет-порталов, международных онлайн-сервисов и огромных систем автоматизации предприятий. Обучение по этой программе даёт школьнику полное представление о всём спектре современных Веб-технологий.
> Компьютерный дизайн (3 уровня) | 7-11 кл.
От фотоколлажей до рисования персонажей и мультипликации. Видеоклипы. 3D-моделирование. Рекламный и веб-дизайн.
Программа «Компьютерный дизайн» — это синтез творчества и информационных технологий. Для освоения программы не обязательно обладать художественными способностями и уметь рисовать.
Обучение по этой программе ведётся в профессиональных приложениях. На каждом уровне школьники создают собственные проекты, а на 3-м уровне итогом обучения является создание реального дизайн-проекта. Всё это позволяет ещё в школьном возрасте сформировать своё портфолио работ и подготовиться к профессиональной работе.
Знания и навыки Графического дизайнера имеют быстрое практическое применение — школьники, ещё обучаясь в ЦКО и ДО, начинают брать небольшие заказы, то есть становятся фрилансерами.
Получи системные знания и навыки в IT, учась в школе.
Время терять нельзя — IT-грамотность нужна с детства!
Иностранные языки для школьников 2-11 классов
Знание иностранных языков позволяет не только свободно путешествовать, общаться, но и выстраивать деловые отношения, первыми узнавать новые технологии, а значит достигать успеха в современном мире!
ЦКО и ДО предлагает для школьников 2-11 классов Программы по английскому и немецкому языкам — с «нуля» до уверенного владения:
> Английский язык от Beginner до Advanced (6 уровней)
> Английский язык для IT
> Немецкий язык от A-1 до C-2 (6 уровней)
Занятия проходят в мини-группах и ведутся по современным учебным пособиям. Под руководством опытных преподавателей на занятиях прорабатываются все необходимые навыки — чтение, письмо, аудирование и говорение. Обучаясь на курсах, школьники закладывают базу для успешной сдачи ОГЭ/ ЕГЭ и международных экзаменов.
Школьные предметы. Подготовка к ОГЭ, ЕГЭ
Дополнительные курсы являются необходимым дополнением к школьному обучению для успешного освоения предметов. Курсы ЦКО и ДО предназначены для тех, кто испытывает трудности с изучением школьного материала и для тех, кто хочет получить глубокое понимание предмета, а значит получить устойчивые знания и успешно сдать ОГЭ, ЕГЭ.
ЦКО и ДО предлагает Программы по школьным предметам:
> Математика для 3-11 классов
базовый уровень и углублённый уровень с решением олимпиадных задач
> Физика для 7-11 классов
> Русский язык для 3-11 классов
> Подготовка к ОГЭ, ЕГЭ
Математика, Физика, Информатика, Русский язык, Литература, Английский язык, Немецкий язык, Обществознание, История
ЦКО и ДО старается дать не только знания, но и увлечь школьника — сделать так, чтобы ему самому захотелось понять и разобраться в предмете. Занятия проходят в мини-группах, что позволяет применить индивидуальный подход к каждому школьнику и разобраться в его проблемах.
Что мне даст обучение в ЦКО и ДО
> Изучение IT — ПОЗНАВАТЕЛЬНО и ИНТЕРЕСНО. Обучаясь в ЦКО и ДО, школьник научится программировать, обслуживать свой компьютер и сети, разрабатывать сайты, игры, мультфильмы, видео и многое другое. Мир IT не сосредоточен только на использовании готовых игр — гораздо интереснее самому создать свою игру или свой сайт.
> Осознанный выбор IT-специальности. Обучаясь на разных IT-направлениях, школьник получит реальное представление о самых перспективных IT-специальностях — Программист, Системный администратор, Веб-разработчик, Графический дизайнер и сможет понять нравится ли ему сам процесс. В учебный процесс входят занятия «Моя успешная IT-карьера», которые формируют правильное понимание школьника о современном мире IT и о работе IT-специалистов.
> Работа Junior-разработчиком. Пройдя полный цикл обучения по IT-Программам ЦКО и ДО, школьник получит знания и навыки Junior-разработчика и может начать трудовую деятельность.
> Свободное владение английским и немецким языками. Пройдя полный цикл обучения, школьник получит знания и навыки, применимые в будущем в любой сфере деятельности.
> Устранение «школьных пробелов». Успешная сдача ОГЭ/ЕГЭ на высоком уровне.
Полученные знания в ЦКО и ДО по школьным предметам даст возможность школьнику успешно учиться в школе и свободного выбора ВУЗа, а также построить успешную карьеру в будущем — ведь высокий разносторонний интеллектуальный уровень является хорошим дополнением к профессиональным знаниям.
> Применение в будущем IT-знаний, полученных в школьные годы. IT-специалист — одна из самых престижных и высокооплачиваемых специальностей. Если же школьник выберет другую специальность в будущем, то полученные продвинутые знания в IT пригодятся всегда и везде — сегодня компьютер стал незаменимым инструментом для каждого человека!
Обучение в ЦКО и ДО помогает не только определиться с будущей профессией, но и получить знания и навыки, которые станут отличной стартовой площадкой для любых направлений деятельности!
Телефоны
Запись на курсы по телефонам и на сайте cko-do.ru.