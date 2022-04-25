Новое место на карте Зеленограда — Сергей Жуков открывает Руки ВВерх! Бар! 25.04.2022 ZELENOGRAD.RU

Адрес: Яблоневая аллея, дом 2
3D-панорама бара

  • Скидка до 50% в День Рождения
  • Караоке бесплатно с воскресенья по четверг
  • Лучшие хиты твоей юности
  • Концерты звезд 90-х
  • Отдельный караоке-зал
  • Профессиональный звук и поющий ведущий
  • Фотозоны «90-е снова в тренде» и тот самый ковер на стене

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Сейчас бар открыт для гостей в тестовом режиме, а техническое открытие назначено уже на 29 апреля!

Метки:
рестораны и кафе, новое место, активный досуг, дискотека, дом 2
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