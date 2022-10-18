Отель «Анкор» представит вашему вниманию комфортабельные одноместные, двухместные, семейные номера и апартаменты.

Ресторанный комплекс предложит гастрономическое путешествие по всем уголкам России.

А для полного расслабления и погружения «Анкор» предлагает вам окунуться в прекрасный мир СПА. Здесь для вас и вашей семьи работники «Анкор» создают место релаксации и отдыха. Здесь вы сможете насладиться оздоровительными процедурами соляной пещеры, ощутите тепло Хамама и расслабление от массажных и спа-процедур и многое другое.