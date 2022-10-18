Уважаемые гости и жители Зеленограда! Этой осенью на Центральном проспекте для вас распахнет двери ресторанно-гостиничный комплекс «Анкор» с собственной СПА-зоной.
Отель «Анкор» представит вашему вниманию комфортабельные одноместные, двухместные, семейные номера и апартаменты.
Ресторанный комплекс предложит гастрономическое путешествие по всем уголкам России.
А для полного расслабления и погружения «Анкор» предлагает вам окунуться в прекрасный мир СПА. Здесь для вас и вашей семьи работники «Анкор» создают место релаксации и отдыха. Здесь вы сможете насладиться оздоровительными процедурами соляной пещеры, ощутите тепло Хамама и расслабление от массажных и спа-процедур и многое другое.
Скоро открытие!
Ресторанно-гостиничный комплекс «Анкор» ждёт вас!
Адрес: Зеленоград, Центральный проспект, корпус 305.
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