Ресторан, отель и СПА-зона в клубе «Анкор» — скоро открытие на Центральном проспекте 18.10.2022 Реклама

Уважаемые гости и жители Зеленограда! Этой осенью на Центральном проспекте для вас распахнет двери ресторанно-гостиничный комплекс «Анкор» с собственной СПА-зоной.

Отель «Анкор» представит вашему вниманию комфортабельные одноместные, двухместные, семейные номера и апартаменты.

Ресторанный комплекс предложит гастрономическое путешествие по всем уголкам России.

А для полного расслабления и погружения «Анкор» предлагает вам окунуться в прекрасный мир СПА. Здесь для вас и вашей семьи работники «Анкор» создают место релаксации и отдыха. Здесь вы сможете насладиться оздоровительными процедурами соляной пещеры, ощутите тепло Хамама и расслабление от массажных и спа-процедур и многое другое.

Скоро открытие!
Ресторанно-гостиничный комплекс «Анкор» ждёт вас!

Адрес: Зеленоград, Центральный проспект, корпус 305.
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Метки:
рестораны и кафе, гостиница, Корпус 305
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Ресторан, отель и СПА-зона в клубе «Анкор» — скоро открытие на Центральном проспекте Реклама
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