Раствор для контактных линз в подарок при покупке линз Miru и Premio — акция до 31 декабря в оптике Lokamed 15.12.2022 Реклама

Скоро Новый год — время чудес, семейного уюта и, конечно, подарков! Оптика Lokamed не может пройти мимо этого традиционного для каждого россиянина праздника, поэтому вместе с японским производителем Menicon подготовила подарок — до 31 декабря 2022 года включительно, купив линзы Miru или Premio, вы получите бесплатно специальный раствор для силикон-гидрогелевых линз.

Линзы создаются на первоклассном заводе Menicon, где философия японского мастерства сочетается с бескомпромиссным стремлением к совершенству.

Идеальный баланс — это ваше здоровье и комфорт. В Menicon не гонятся за рекордами, а создают линзы, которые отвечают истинным потребностям глаз.

Menicon разрабатывает передовые технологии и использует лучшее оборудование, чтобы быть лучшим.

Ознакомиться с ассортиментом оправ, контактных линз и заказать очки вы можете в любой оптике Lokamed, где с выбором вам помогут опытные специалисты.

Время работы: с 10 до 21 часа ежедневно.

Адреса оптик Локамед в Зеленограде:

  • корпус 241 (Аптека «Столички»)
  • корпус 834 А (Аптека «Алоэ»)
  • корпус 1204
  • корпус 1824
  • корпус 2008 (Аптека «Столички»)

Полный список адресов оптик смотрите на сайте.

Подарочный сертификат

Если хотите сделать хороший подарок близкому человеку — подарочные сертификаты Lokamed станут отличным и оригинальным подарком на любой праздник! Такой подарок точно понравится вашему человеку, ведь очки у него будут самые классные, потому что выберет он их себе сам!

Сертификаты есть номиналом от 1000 рублей.

Приобрести их вы можете в оптиках или заказать на сайте.

Купить очки по сертификату можно будет в любой из 10 оптик по Москве и области или на сайте optika-lokamed.ru.

В наличии более 4000 брендовых оправ. Только оригинальная продукция от прямых поставщиков.

Контакты

Есть вопросы? Вы можете связаться с Lokamed удобным способом:

Телефоны: 8-800-600-57-03, 8-926-277-28-08
E-mail: lokamed2808@gmail.com
Адреса: здесь

Сайт, Вконтакте

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