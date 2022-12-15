Подарочный сертификат

Если хотите сделать хороший подарок близкому человеку — подарочные сертификаты Lokamed станут отличным и оригинальным подарком на любой праздник! Такой подарок точно понравится вашему человеку, ведь очки у него будут самые классные, потому что выберет он их себе сам!

Сертификаты есть номиналом от 1000 рублей.

Приобрести их вы можете в оптиках или заказать на сайте.

Купить очки по сертификату можно будет в любой из 10 оптик по Москве и области или на сайте optika-lokamed.ru.

В наличии более 4000 брендовых оправ. Только оригинальная продукция от прямых поставщиков.