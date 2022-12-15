Скоро Новый год — время чудес, семейного уюта и, конечно, подарков! Оптика Lokamed не может пройти мимо этого традиционного для каждого россиянина праздника, поэтому вместе с японским производителем Menicon подготовила подарок — до 31 декабря 2022 года включительно, купив линзы Miru или Premio, вы получите бесплатно специальный раствор для силикон-гидрогелевых линз.
Линзы создаются на первоклассном заводе Menicon, где философия японского мастерства сочетается с бескомпромиссным стремлением к совершенству.
Идеальный баланс — это ваше здоровье и комфорт. В Menicon не гонятся за рекордами, а создают линзы, которые отвечают истинным потребностям глаз.
Menicon разрабатывает передовые технологии и использует лучшее оборудование, чтобы быть лучшим.
Ознакомиться с ассортиментом оправ, контактных линз и заказать очки вы можете в любой оптике Lokamed, где с выбором вам помогут опытные специалисты.
Время работы: с 10 до 21 часа ежедневно.
Адреса оптик Локамед в Зеленограде:
- корпус 241 (Аптека «Столички»)
- корпус 834 А (Аптека «Алоэ»)
- корпус 1204
- корпус 1824
- корпус 2008 (Аптека «Столички»)
Полный список адресов оптик смотрите на сайте.
Если хотите сделать хороший подарок близкому человеку — подарочные сертификаты Lokamed станут отличным и оригинальным подарком на любой праздник! Такой подарок точно понравится вашему человеку, ведь очки у него будут самые классные, потому что выберет он их себе сам!
Сертификаты есть номиналом от 1000 рублей.
Приобрести их вы можете в оптиках или заказать на сайте.
Купить очки по сертификату можно будет в любой из 10 оптик по Москве и области или на сайте optika-lokamed.ru.
В наличии более 4000 брендовых оправ. Только оригинальная продукция от прямых поставщиков.
Есть вопросы? Вы можете связаться с Lokamed удобным способом:
Телефоны: 8-800-600-57-03, 8-926-277-28-08
E-mail: lokamed2808@gmail.com
Адреса: здесь