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Ткани Mas d’Ousvan — это роскошное сочетание стиля, качества материалов, а также многолетнее мастерство профессионалов. Основными мотивами принтов являются романтика и красота, скрытые в таинственных пейзажах Прованса.
При изготовлении тканей используется ручная набивка рисунка, которая делает каждое изделие уникальным!
Наш интернет-магазин www.fhobby.ru
Ждём вас в сети магазинов «Я САМА»:
Зеленоград
Крюково, Привокзальная площадь, дом 1, строение 4, салатовый павильон под эстакадой, телефон 8(499)738-61-31
Часы работы: пн 11:00—20:00, вт-пт 10:00—20:00, сб 10:00—19:00, вс 10:00-18:00
ТЦ «Детский мир», Корпус 401, вход слева от центрального входа, телефон 8 (499) 762-36-31
Часы работы: пн-пт 10:00—20:00, сб 10:00—19:00, вс 11:00—18:00.
Москва
Митино (Пряжа). Пятницкое ш., 36/1, 8 (495) 754-67-93
Часы работы с 10:00 до 20:00, без выходных.
- "ДЕТСТВО Плюс"
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8(499)502-50-05
Пн-Вс.8.00-21.00.Вызов на дом до 16.00
- Магазин "Я сама"
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