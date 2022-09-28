Условия акции
- Акция действует до 09.10.22
- Скидка суммируется со скидкой по карте покупателя.
Подробности о товарах, участвующих в акции, полный ассортимент и наличие уточняйте у консультантов.
Вас ждут по адресам
Магазин и ателье «Я Сама»
- г. Зеленоград, Привокзальная площадь, д. 1 / 4 (павильон)
- 8-499-738-61-31
- WhatsApp 8-985-532-02-20
Магазин и ателье «Я Сама»
- г. Зеленоград, площадь Юности, дом 4
- 8-499-762-36-31
- WhatsApp 8-985-532-02-10
Аккаунты в соцсетях: @yasamazel
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