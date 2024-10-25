Работа в фантастическом ресторане Pivaldi это:
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- возможность карьерного роста
- бесплатная фирменная одежда
- оформление по ТК РФ
Pivaldi приглашает вас в свою команду!
Pivaldi Юрлово — Пятницкое шоссе, д. Юрлово, д. 1А
Pivaldi Одинцово — Лесной городок, Фасадная, д. 2А
Pivaldi Зеленоград — Зеленоград, площадь Юности, д. 2, стр. 1
Pivaldi Мытищи — Мытищи, 1-я Пролетарская, д. 6А
Отправьте свою анкету: pivaldi.ru/wacancy
Или позвоните в Pivaldi: 8-968-388-98-98
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