Центр дополнительного образования МИЭТ Family продолжает набор в группы по модульным логопедическим программам для детей дошкольного и младшего школьного возраста. Обучение проходит в мини-группах по 3-5 человек. Педагог — Евгения Николаевна Кузьмина, учитель-логопед высшей категории. Её общий стаж работы 19 лет, большую часть из которых она проработала в зеленоградском логопедическом саду №455.
Выбор того или иного модуля для обучения происходит по результатам предварительной диагностики. Группы формируются из детей, имеющих схожие логопедические проблемы, чтобы добиться наибольшей эффективности в ходе групповых занятий.
Адрес центра: Зеленоград, улица Юности, дом 11 (отдельный вход со стороны леса).
Контакты: +7-905-768-00-92, +7-499-734-02-42.
Приходите в центр за правильной письменной речью и хорошими оценками по русскому языку.
- «Рычалочка»
Проблема: ребёнок не произносит звуки «Р», «РЬ» или произносит их неправильно. Научим детей правильно произносить эти звуки и различать их.
- «Шипелочка»
Проблема: ребёнок не произносит звуки «Ш», «Ж», «Ч», «Щ» или произносит их неправильно. После прохождения программы дети научатся различать и произносить звуки «ш"-"с», «ж"-"з», «ч"-"ть», «щ» — «сь», «ч"-"щ».
- Развитие фонематических представлений
Проблема: Ваш ребёнок часто ошибается при выборе звуков в самостоятельной речи: говорит ВАСОЛЬ вместо ФАСОЛЬ, ГЛИННАЯ вместо ДЛИННАЯ, не может повторить правильно ряд слов ДОМ-КОМ-ТОМ… Скорее всего, у ребёнка снижено фонематическое восприятие — способность чувствовать различия между звуками речи (твёрдость — мягкость, звонкость — глухость).
Будем развивать этот тип восприятия и готовиться к формированию правильной письменной речи — чтению и письму.
- «Различаю гласные звуки. Правильно пишу»
Минимизируем количество ошибок на замену или смешение гласных букв, похожих по написанию, артикуляции, близких по восприятию, а также ошибки на пропуск, вставку, перестановку, опережение букв в слове.
- «Звуки согласные твёрдые и мягкие»
Устраняем трудности различения парных твёрдых и мягких согласных звуков, написания букв.
- «Мягкий знак, хитрый знак»
Учим правильно использовать твёрдый и мягкий знаки.
- «Прекрасные парные согласные»
Минимизируем ошибки на письме, связанные с написанием парных согласных б-п, в-ф, д-т, г-к, ж-ш, з-с. «Пужистая пелка прыкнула в дубло».
- «Безопасные безударные гласные»
Научим правильно писать безударные гласные.
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