Программы для детей дошкольного возраста:

«Рычалочка»

Проблема: ребёнок не произносит звуки «Р», «РЬ» или произносит их неправильно. Научим детей правильно произносить эти звуки и различать их.

«Шипелочка»

Проблема: ребёнок не произносит звуки «Ш», «Ж», «Ч», «Щ» или произносит их неправильно. После прохождения программы дети научатся различать и произносить звуки «ш"-"с», «ж"-"з», «ч"-"ть», «щ» — «сь», «ч"-"щ».

Развитие фонематических представлений

Проблема: Ваш ребёнок часто ошибается при выборе звуков в самостоятельной речи: говорит ВАСОЛЬ вместо ФАСОЛЬ, ГЛИННАЯ вместо ДЛИННАЯ, не может повторить правильно ряд слов ДОМ-КОМ-ТОМ… Скорее всего, у ребёнка снижено фонематическое восприятие — способность чувствовать различия между звуками речи (твёрдость — мягкость, звонкость — глухость).

Будем развивать этот тип восприятия и готовиться к формированию правильной письменной речи — чтению и письму.