«Пужистая пелка прыкнула в дубло», или Кто поможет вашему ребенку научиться писать без ошибок 23.12.2020 Образовательный центр для детей и взрослых МИЭТ Family

Центр дополнительного образования МИЭТ Family продолжает набор в группы по модульным логопедическим программам для детей дошкольного и младшего школьного возраста. Обучение проходит в мини-группах по 3-5 человек. Педагог — Евгения Николаевна Кузьмина, учитель-логопед высшей категории. Её общий стаж работы 19 лет, большую часть из которых она проработала в зеленоградском логопедическом саду №455.

Выбор того или иного модуля для обучения происходит по результатам предварительной диагностики. Группы формируются из детей, имеющих схожие логопедические проблемы, чтобы добиться наибольшей эффективности в ходе групповых занятий.

Адрес центра: Зеленоград, улица Юности, дом 11 (отдельный вход со стороны леса).

Контакты: +7-905-768-00-92, +7-499-734-02-42.

Приходите в центр за правильной письменной речью и хорошими оценками по русскому языку.

Программы для детей дошкольного возраста:

  • «Рычалочка»

Проблема: ребёнок не произносит звуки «Р», «РЬ» или произносит их неправильно. Научим детей правильно произносить эти звуки и различать их.

  • «Шипелочка»

Проблема: ребёнок не произносит звуки «Ш», «Ж», «Ч», «Щ» или произносит их неправильно. После прохождения программы дети научатся различать и произносить звуки «ш"-"с», «ж"-"з», «ч"-"ть», «щ» — «сь», «ч"-"щ».

  • Развитие фонематических представлений

Проблема: Ваш ребёнок часто ошибается при выборе звуков в самостоятельной речи: говорит ВАСОЛЬ вместо ФАСОЛЬ, ГЛИННАЯ вместо ДЛИННАЯ, не может повторить правильно ряд слов ДОМ-КОМ-ТОМ… Скорее всего, у ребёнка снижено фонематическое восприятие — способность чувствовать различия между звуками речи (твёрдость — мягкость, звонкость — глухость).

Будем развивать этот тип восприятия и готовиться к формированию правильной письменной речи — чтению и письму.

Программы для детей 2-4 классов

  • «Различаю гласные звуки. Правильно пишу»

Минимизируем количество ошибок на замену или смешение гласных букв, похожих по написанию, артикуляции, близких по восприятию, а также ошибки на пропуск, вставку, перестановку, опережение букв в слове.

  • «Звуки согласные твёрдые и мягкие»

Устраняем трудности различения парных твёрдых и мягких согласных звуков, написания букв.

  • «Мягкий знак, хитрый знак»

Учим правильно использовать твёрдый и мягкий знаки.

  • «Прекрасные парные согласные»

Минимизируем ошибки на письме, связанные с написанием парных согласных б-п, в-ф, д-т, г-к, ж-ш, з-с. «Пужистая пелка прыкнула в дубло».

  • «Безопасные безударные гласные»

Научим правильно писать безударные гласные.

Подробности на сайте.

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