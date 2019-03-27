Киндер холл рассказывает о предстоящем лете и советует извлекать из приятного и полезного для здоровья отдыха максимум! И представляет новый проект для подростков Project ProfTeen уже в марте.
- 30.03 (сб) Project ProfTeen Новый проект по развитию soft skills у подростков, старт тренингов «Креативное мышление» и «Эффективные коммуникации» 10+ (осталось несколько мест).
- «Школа вожатых» 16+ с дальнейшим трудоустройством.
- Летний Городской лагерь с Новаторской программой от лучших профи для детей 7+,
- Выездной лагерь на море в Сочи. Собственный пляж, аквапарк, номера на 3-4 человека с удобствами, шведский стол, развлекательная и развивающая программа, вечерние дискотеки. Интенсив английского 2-3 часа в день. 11+
Супер-тренинги для подростков. Мы бросаем вызов будущему! Поучаствуешь в нашем challenge?
30 марта (сб)
10:00 Креативное мышление 10-12 лет
13:30 Эффективная коммуникация 11- 14 лет
Kinder холл расширяется и растет вместе с нашими детьми. Мы запускаем новый проект «Project ProfTeen» развития лидерских, коммуникативных навыков и формирования бизнес-мышления у подростков. Ориентируем на успех в жизни!
Для этого мы разработали мега-программу, пригласили крутых экспертов и лучших тренеров.
30 марта пройдут первые два тренинга.
Приводите детей, будет интересно!
Будущее наших детей в их собственных руках, но мы можем предложить им варианты, показав возможности!
Тренинги ведет эксперт международных образовательных программ, модератор бизнес игр известных российских компаний, специалист по развитию soft skills, навыки успешного человека в 21 веке.
Тренинг «Креативное мышление» — это возможность прокачать умение думать не так как все, видеть необычное в обычном, смотреть на мир шире и с разных позиций.
Ваши дети помогут разработать нам логотип и поучавовать в обсуждении Дизайна нашего НОВОГО проекта и пространства для подростков, нам важно их мнение !
Тренинг «Эффективная коммуникация» — это развитие комммуникативных навыков, публичного выступления и самопрезентация.
Стоимость одного тренинга 1500 руб. Длительность — 2,5 часа. Билеты необходимо выкупить заранее. Всего 10 билетов на каждый тренинг.
P. S. осталось 4 и 3 места.
Школа вожатского мастерства КиндерХолл приглашает активных, позитивных и креативных молодых людей и девушек от 18-ти лет для работы вожатыми в летнем городском лагере КиндерХолл. Так же открыт набор на должность «Помощник вожатого» для заинтересованных и ответственных девушек и юношей от 16-ти лет.
В нашей школе вы узнаете обо всех тонкостях работы вожатого, научитесь понимать и любить детей и подростков, узнаете основы психологии и конфликтологии и будете получать удовольствие от своей работы!
Мы раскроем термины:
- Воспитательная функция вожатого,
- Тайминг,
- Законы деятельности вожатого,
- Использование шаблонов в работе с детьми, новаторство, план-сетка, стимулирование детей на самостоятельную деятельность и многое другое…
Мы научим: общаться с детьми, выстраивать субординации вожатый-ребёнок, планировать отрядную работу, выстраивать взаимоотношения внутри отряда, относиться ответственно к общему делу, использовать свои творческие потенциалы по максимуму, без эмоционального истощения и раскроем секреты вожатского мастерства.
- Курс обучения состоит из четырех связанных занятий по 2,5 часа.
- Даты проведения занятий 20.04, 27.04, 18.05, 25.05.
- Время проведения занятий с 11.00 — 13.30.
- Стоимость занятия 1500 руб.
Внимание! Акция! 4 занятия весь курс =5000руб.
По окончанию курса проводится собеседование и дальнейшее сотрудничество с лагерем КиндерХолл. Спешите, количество мест ограничено!
Информация о тренере: Гладкова А.Б. — психолог, педагог ИЗО, старший вожатый Летнего Городского Лагеря Киндерхолл с опытом работы.
Лагерь 2019 преимущества:
- Время пребывания с 8:00 до 18:30,
- 4-ех разовое питание,
- Развлекательные выезды,
- Эксклюзивная познавательная и развлекательная программа, пикники.
- Каждая смена погружение в новую глобальную тему.
- По 2 вожатых на каждый отряд.
- Английский язык в рамках тематической программы каждой смены.
- Заключительный вечер сюрпризов (королевская ночь — бонус/поощрение для детей с достижениями) и подарки в каждой смене.
1 смена. Июнь с 3.06.19 по 28.06.19. Бизнес смена «Киндер УоллСтрит»
Смена рассчитана на изучение основ бизнеса и экономики. В основе программы лежит разработка и продажа своих товаров и услуг. Развитие креативного мышления и коммуникативных навыков, обучение ведению переговоров и поиску оптимальных решений в нестандартных ситуациях.
Занятия английским языком этим летом — ежедневная опция, разговорный клуб и игры на английском языке по уровню знаний теперь входят в стоимость смены.
2 смена. Июль с 1.07.19 по 26.07.19. Креативная смена «Голливуд Холл».
Смена рассчитана на развитие личности, эмоционального интеллекта.
Детям будет предоставлена возможность почувствовать себя в ролях: сценаристов, артистов, декораторов, гримеров…продемонстрировать свои таланты или развить новые творческие способности. Будем развиваться всесторонне!
Работа нашей киностудии, так же включает в себя английский язык в разговорной тематике.
3 смена. Август с 1.08.19 по 28.08.19. Креативная смена «Киндер-блоггер»
Смена рассчитана на развитие воображения, оттачивает навыки работы с камерой, основы работы с блогами, монтаж. Развитие коммуникативных навыков, ораторское искусство и риторика, работа с информацией и аргументация своего мнения, мозговые штурмы, умение самопрезентации .
Учимся составлять обзоры, снятие клипов, разработка и съемка скетча. Делаем репортажи, интервью, видео обзоры.
В этой смене ежедневный двухчасовой интенсив английского, включает в себя грамматику+ разговорный клуб, группы по уровню знания языка.
Цены городского лагеря :
От 1500 рублей день, скидки многодетным — 10%, скидка на двух детей из семьи — 10%, на трех детей из семьи — 15%. Бронирование 20% от стоимости выбранного периода.
Выездная смена для детей от 11 лет (2008 гр).
Сюрприз для наших старших детей, которые с нами с момента основания клуба, и чей возраст достиг отметки 11 лет, в этом году мы организуем выездную смену. В сопровождении вожатых летнего лагеря Киндерхолла, мы выезжаем на Черное море!!! Извлекаем из приятного и полезного для здоровья отдыха максимум!!!
Лагерь расположен на территории Большого Сочи, в 15 км от центра города Сочи, на первой береговой линии, в экологически чистом районе, в поселке Лоо. В лагере имеется аквапарк с закрытыми и открытыми бассейнами и водными горками, спортивный зал, волейбольная и футбольная площадки, настольный теннис, теннисный корт, детский мини-клуб «Хочу все знать», детский бассейн с горками.
Размещение по 3-4 человека в номерах, в номере телевизор, ванная комната с душем. Собственный оборудованный мелко-галечный пляж. Протяженность береговой линии 250 метров. Есть зонты, шезлонги и пляжные полотенца. На территории работают открытые бассейны с морской водой, проходит обучение плаванию.
Питание — пансион по системе «шведский стол», с учётом возрастных особенностей. Ежедневные игры, квесты, соревнования, концерты, английский. Изучение английского языка поистине в волшебном месте доставит ребенку одни положительные эмоции.
Ваших детей ждёт:
- Аква аэробика,
- Водное поло,
- Футбол,
- Боулинг,
- Волейбол/баскетбол,
- Творческая мастерская,
- Хедмейд,
- Школа кино и актерского мастерства,
- Студия изобразительного искусства,
- Курс ментальной арифметики и скорочтения,
- Школа шахмат и шашек,
- Музыкальная студия/Хоровое пение,
- Вечерние интерактивные, музыкальные, развлекательные программы, квест-игры, спортивные соревнования, концерт детской театральной студии (каждый день недели разная развлекательная программа).
- Детская вечерняя дискотека OPEN-AIR, конкурсы, призы.
Мы веселимся, развлекаемся, отдыхаем, оздоравливаемся, благодаря морскому воздуху, купаниям, и не забываем об интеллектуальном развитии, этим летом, на море. Мы осваиваем Проектное обучение — это метод обучения, при котором школьники изучают английский язык, решая увлекательные задачи. Дети работаю в команде с учителем. Вместе они определяют задачу и исследуют все возможные способы ее решения. В образовательный проект интегрированы разные предметы: немного истории, искусства, математики, географии, физики, литературы и т. д. Естественно, все на английском языке. В рамках данного метода дети не выполняют лишь грамматические упражнения и перевод текстов, они всесторонне подходят к решению задачи. Проектный метод образования делает упор на коллективное, групповое распределение задач и оказание помощи друг другу. При таком подходе дети понимают свою собственную ответственность за проект, но также могут рассчитывать на поддержку одноклассников.
Storytelling club — сторителлинг (метод повествования) — это обучение через рассказ увлекательных историй учителем. Этот метод состоит из двух этапов. Первый — повествование истории и отождествление детей с главными героями. Второй — выстраивание образовательного блока на базе историй.
Drama based activities — драматические репризы и сценки не только поощряют новичков общаться друг с другом на «подготовительном» этапе изучения языка, но также являются привлекательным способом обучения для любого студента изучающего английский язык. Драма дает возможность моделировать реальные ситуации, использует творческий потенциал студентов и знакомит их с культурной значимостью различных жестов и особенностей иностранного языка, известными его носителям. Разыгрывание различных историй позволяет выйти за рамки языковых барьеров. Данный образовательный метод используют для мотивации студентов почувствовать важность и уникальность слов, которые они изучают. Эти Методы также отлично подходит для школьников, которые предпочитают физическую активность в учебе. Это может стать отличной отправной точкой для перехода от устной деятельности к чтению и письму. И самое главное, это очень весело!
Даты выезда: с 26.07.19 по 11.08.19
Цена: 51000 рублей (без трансфера)
Бронирование происходит при оплате 20% от стоимости путевки, за 3 недели необходимо внести полную стоимость.
Сайт: http://www.kinderholl.ru
ИГ: https://www.instagram.com/kinderholl/
ОК: https://ok.ru/profile/570930111944
Новый проект «Project ProfTeen»: https://www.instagram.com/profteen/
- "ДЕТСТВО Плюс"
-
8(499)502-50-05
Пн-Вс.8.00-21.00.Вызов на дом до 16.00
- Магазин "Я сама"
-
Все для рукоделия
Ткани , пряжа!
- Весна! Обновляйтесь!
-
Смотрите на сайте коллекции
Приятные цены, скидки.