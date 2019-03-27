Выездной лагерь

Выездная смена для детей от 11 лет (2008 гр).

Сюрприз для наших старших детей, которые с нами с момента основания клуба, и чей возраст достиг отметки 11 лет, в этом году мы организуем выездную смену. В сопровождении вожатых летнего лагеря Киндерхолла, мы выезжаем на Черное море!!! Извлекаем из приятного и полезного для здоровья отдыха максимум!!!

Лагерь расположен на территории Большого Сочи, в 15 км от центра города Сочи, на первой береговой линии, в экологически чистом районе, в поселке Лоо. В лагере имеется аквапарк с закрытыми и открытыми бассейнами и водными горками, спортивный зал, волейбольная и футбольная площадки, настольный теннис, теннисный корт, детский мини-клуб «Хочу все знать», детский бассейн с горками.

Размещение по 3-4 человека в номерах, в номере телевизор, ванная комната с душем. Собственный оборудованный мелко-галечный пляж. Протяженность береговой линии 250 метров. Есть зонты, шезлонги и пляжные полотенца. На территории работают открытые бассейны с морской водой, проходит обучение плаванию.



Питание — пансион по системе «шведский стол», с учётом возрастных особенностей. Ежедневные игры, квесты, соревнования, концерты, английский. Изучение английского языка поистине в волшебном месте доставит ребенку одни положительные эмоции.

Ваших детей ждёт:

Аква аэробика,

Водное поло,

Футбол,

Боулинг,

Волейбол/баскетбол,

Творческая мастерская,

Хедмейд,

Школа кино и актерского мастерства,

Студия изобразительного искусства,

Курс ментальной арифметики и скорочтения,

Школа шахмат и шашек,

Музыкальная студия/Хоровое пение,

Вечерние интерактивные, музыкальные, развлекательные программы, квест-игры, спортивные соревнования, концерт детской театральной студии (каждый день недели разная развлекательная программа).

Детская вечерняя дискотека OPEN-AIR, конкурсы, призы.

Мы веселимся, развлекаемся, отдыхаем, оздоравливаемся, благодаря морскому воздуху, купаниям, и не забываем об интеллектуальном развитии, этим летом, на море. Мы осваиваем Проектное обучение — это метод обучения, при котором школьники изучают английский язык, решая увлекательные задачи. Дети работаю в команде с учителем. Вместе они определяют задачу и исследуют все возможные способы ее решения. В образовательный проект интегрированы разные предметы: немного истории, искусства, математики, географии, физики, литературы и т. д. Естественно, все на английском языке. В рамках данного метода дети не выполняют лишь грамматические упражнения и перевод текстов, они всесторонне подходят к решению задачи. Проектный метод образования делает упор на коллективное, групповое распределение задач и оказание помощи друг другу. При таком подходе дети понимают свою собственную ответственность за проект, но также могут рассчитывать на поддержку одноклассников.

Storytelling club — сторителлинг (метод повествования) — это обучение через рассказ увлекательных историй учителем. Этот метод состоит из двух этапов. Первый — повествование истории и отождествление детей с главными героями. Второй — выстраивание образовательного блока на базе историй.

Drama based activities — драматические репризы и сценки не только поощряют новичков общаться друг с другом на «подготовительном» этапе изучения языка, но также являются привлекательным способом обучения для любого студента изучающего английский язык. Драма дает возможность моделировать реальные ситуации, использует творческий потенциал студентов и знакомит их с культурной значимостью различных жестов и особенностей иностранного языка, известными его носителям. Разыгрывание различных историй позволяет выйти за рамки языковых барьеров. Данный образовательный метод используют для мотивации студентов почувствовать важность и уникальность слов, которые они изучают. Эти Методы также отлично подходит для школьников, которые предпочитают физическую активность в учебе. Это может стать отличной отправной точкой для перехода от устной деятельности к чтению и письму. И самое главное, это очень весело!

Даты выезда: с 26.07.19 по 11.08.19

Цена: 51000 рублей (без трансфера)

Бронирование происходит при оплате 20% от стоимости путевки, за 3 недели необходимо внести полную стоимость.

Сайт: http://www.kinderholl.ru

ИГ: https://www.instagram.com/kinderholl/

ВК: https://vk.com/kinderholl

ОК: https://ok.ru/profile/570930111944

Новый проект «Project ProfTeen»: https://www.instagram.com/profteen/