Специальное предложение до конца сентября — можно пройти за 1 день полное комплексное обследование органов ЖКТ по привлекательной цене:
- эндоскопическое исследование во сне (гастроскопия, колоноскопия)
- УЗИ скрининг органов брюшной полости
- лабораторные анализы
- консультация гастроэнтеролога
- удаление полипов
- измерение кислотности
- тест на хеликобактер пилори.
Стоимость комплекса: 13600 рублей (вместо 17000).
Консультация и запись на прием: 8-916-009-62-22, 8-919-100-40-29, 8-924-206-16-50
Адрес: Зеленоград, улица Логвиненко, корпус 1515
Сайт: https://estedi.ru/gastrocenter/
Внимание! Возможны противопоказания, требуется консультация со специалистом
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