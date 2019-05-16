Предприятие быстрого обслуживания Макдоналдс на Панфиловском приглашает на работу 16.05.2019 Предприятие быстрого обслуживания Макдоналдс Реклама

Предприятие быстрого обслуживания Макдоналдс Зеленоград ведет прием на работу.

Ставка: 200 рублей в час.

Адрес ресторана:

Зеленоград, Панфиловский проспект, дом 2

Телефон: 8(499)734-33-09, 8(499)734-27-18

Все о вакансиях, возможностях, обязанностях, условиях и требованиях смотрите на сайте

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+7 (495) 76-76-746

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