Предприятие быстрого обслуживания Макдоналдс Зеленоград ведет прием на работу.
Ставка: 200 рублей в час.
Адрес ресторана:
Зеленоград, Панфиловский проспект, дом 2
Телефон: 8(499)734-33-09, 8(499)734-27-18
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