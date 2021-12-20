Предновогодняя акция в «Я сама» — скидки на ткани 20% 20.12.2021 ZELENOGRAD.RU

Дорогие покупатели, в магазинах «Я сама» с 20.12.2021 по 26.12.2021 действует предновогодняя акция! Приобретайте роскошные новогодние ткани из шелка, ткани с пайетками и стеклярусом со скидкой 20%.

В магазинах большой ассортимент оригиналов тканей таких брендов как: Solstiss, Blumarin, Dsquared, Max Mara, D&G, Valentino, Givenchy, Richmond.

Порадуйте себя и своих близких новым, красивым нарядом к новогодним праздникам!

Скидка 20% суммируется со скидкой по карте покупателя.

Для вашего удобства при обоих магазинах работают ателье, где вы сможете сделать ремонт одежды любой сложности.

Опыт работы наших специалистов — более 25 лет.

Остались вопросы? Напишите в WhatsApp, вам с радостью помогут с консультацией по выбору.

Ждем вас!

Адреса магазинов

  • Зеленоград, Привокзальная площадь, 1с4 (Магазин расположен под эстакадой, рядом с ТЦ Зеленоградский), WhatsApp: 8-985-532-02-20
  • Зеленоград, Площадь Юности, д. 4, WhatsApp: 8- 985-532-02-10
  • vk.com/yasamazel

Требуется продавец

В магазин «Я Сама» на площади Юности, дом 4 в дружный творческий коллектив требуется продавец.

  • Необходимые качества: любовь к творчеству, креативность, общительность
  • От кандидата потребуется мед книжка и сертификат о вакцинации от Covid-19
  • Занятость и уровень зарплаты оговаривается при собеседовании

Справки по телефону: 8-499-762-36-31.

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Метки:
магазины, рукоделие, Я сама, Я сама
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