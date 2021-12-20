Дорогие покупатели, в магазинах «Я сама» с 20.12.2021 по 26.12.2021 действует предновогодняя акция! Приобретайте роскошные новогодние ткани из шелка, ткани с пайетками и стеклярусом со скидкой 20%.
В магазинах большой ассортимент оригиналов тканей таких брендов как: Solstiss, Blumarin, Dsquared, Max Mara, D&G, Valentino, Givenchy, Richmond.
Порадуйте себя и своих близких новым, красивым нарядом к новогодним праздникам!
Скидка 20% суммируется со скидкой по карте покупателя.
Для вашего удобства при обоих магазинах работают ателье, где вы сможете сделать ремонт одежды любой сложности.
Опыт работы наших специалистов — более 25 лет.
Остались вопросы? Напишите в WhatsApp, вам с радостью помогут с консультацией по выбору.
Ждем вас!
- Зеленоград, Привокзальная площадь, 1с4 (Магазин расположен под эстакадой, рядом с ТЦ Зеленоградский), WhatsApp: 8-985-532-02-20
- Зеленоград, Площадь Юности, д. 4, WhatsApp: 8- 985-532-02-10
- vk.com/yasamazel
В магазин «Я Сама» на площади Юности, дом 4 в дружный творческий коллектив требуется продавец.
- Необходимые качества: любовь к творчеству, креативность, общительность
- От кандидата потребуется мед книжка и сертификат о вакцинации от Covid-19
- Занятость и уровень зарплаты оговаривается при собеседовании
Справки по телефону: 8-499-762-36-31.