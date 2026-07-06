Уже завтра, 7 июля, в Корее будут отмечать Чильсок — праздник любви и долгожданных встреч. По легенде, именно в этот день двум влюблённым, разделённым небом, разрешается увидеться всего один раз в году.

В честь этого красивого праздника кафе «Мистер Пак» совместно с фудмоллом «Станция» запускает розыгрыш и дарит три вкусных сета победителям. Ведь лучший способ провести время с близкими — встретиться за вкусной едой





Призы:





1 место — Большой корейский сет:

• Токпокки согоги

• Кимпаб согоги

• Корн-дог «Сеул»

• Крылышки классик

• Сет из моти

• 2 напитка на выбор





2 место — Сет для двоих:

• Сырный рамен

• UFO-бургер «4 сыра»

• Сырные шарики

• Сет из моти





3 место — Мини-сет удовольствия:

• Чикен филе барбекю

• Корн-дог «Чизи»

• Моти «Орео»



Условия участия:

• Быть подписанным на аккаунты и https://t.me/misterpackrest и https://t.me/ZelStation

• Переходите в канал и нажимайте кнопку «Участвовать».

• Дождаться итогов розыгрыша — 12 июля в 18:00.

Желаем всем удачи!

Участвуйте, приглашайте друзей и, возможно, именно вы станете одним из наших победителей!