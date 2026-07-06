Уже завтра, 7 июля, в Корее будут отмечать Чильсок — праздник любви и долгожданных встреч. По легенде, именно в этот день двум влюблённым, разделённым небом, разрешается увидеться всего один раз в году.
В честь этого красивого праздника кафе «Мистер Пак» совместно с фудмоллом «Станция» запускает розыгрыш и дарит три вкусных сета победителям. Ведь лучший способ провести время с близкими — встретиться за вкусной едой
Призы:
1 место — Большой корейский сет:
• Токпокки согоги
• Кимпаб согоги
• Корн-дог «Сеул»
• Крылышки классик
• Сет из моти
• 2 напитка на выбор
2 место — Сет для двоих:
• Сырный рамен
• UFO-бургер «4 сыра»
• Сырные шарики
• Сет из моти
3 место — Мини-сет удовольствия:
• Чикен филе барбекю
• Корн-дог «Чизи»
• Моти «Орео»
Условия участия:
• Быть подписанным на аккаунты и https://t.me/misterpackrest и https://t.me/ZelStation
• Переходите в канал и нажимайте кнопку «Участвовать».
• Дождаться итогов розыгрыша — 12 июля в 18:00.
Желаем всем удачи!
Участвуйте, приглашайте друзей и, возможно, именно вы станете одним из наших победителей!