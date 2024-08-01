Получи среднее профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование в сфере «Технологии индустрии красоты» — вместе с АБИТ-Новые знания 01.08.2024 Реклама АНО ДПО «АБИТ» ИНН:7735165160 erid:2VSb5xGWYyW

Академия бизнеса и инновационных технологий открывает набор на обучение по программе среднего профессионального образования и дополнительного профессионального образования по направлению «Технологии индустрии красоты».

Сегодня отрасль красоты развивается быстрее и интенсивнее, чем любая другая сфера. Это объясняет высокий спрос на профессионалов в этой области, а также рост требований к их квалификации. Они становятся неотъемлемой частью современной косметической индустрии, открывая новые горизонты для тех, кто стремится быть всегда на пике красоты и ухоженности.

Принимая во внимание высокий спрос в данной индустрии — Академия бизнеса и инновационных технологий приглашает на обучение по программе среднего профессионального образования и дополнительного профессионального образования.

Квалификация специалиста индустрии красоты, полученная в ходе обучения по специальности «Технологии индустрии красоты», предоставляет перспективы самореализации в следующих профессиях:

  • визажист
  • мастер-бровист
  • косметолог-эстетист
  • мастер маникюра и педикюра
  • парикмахер
  • специалист по аппаратной косметологии.

Также обучающиеся научатся работать с аппаратной косметологией. Изучат востребованные аппаратные методики корректирующего и антивозрастного ухода за лицом и телом.

Обучение студентов происходит в стенах Академии бизнеса и инновационных технологий в городе Зеленоград.
Практику обучающиеся получают в уникальных beauty-пространствах, где представлены услуги по уходу за волосами, лицом и телом.

В ходе обучения студенты будут изучать некоторые профессиональные дисциплины программы обучения:

  • информационное обеспечение профессиональной деятельности
  • анатомия и физиология человека
  • санитария и гигиена в сфере услуг
  • организация и ведение коммерческой деятельности специалиста индустрии красоты
  • деловые и профессиональные коммуникации
  • основы менеджмента в индустрии красоты/ичидж-менеджмент салона красоты
  • выполнение косметических услуг по уходу за телом, эстетической коррекции тела клиента
  • предоставление маникюрных и педикюрных услуг.

Сроки обучения в колледже:

  • очное отделение после 9 класса — 2 года и 10 месяцев
  • поступить в колледж можно после 9, 10 классов школы, на базе аттестата.

Диплом государственного образца

После обучения студенты получат диплом государственного образца с квалификацией — «Специалист индустрии красоты».

Академия бизнеса и инновационных технологий расположена по адресу: Зеленоград, Савелкинский проезд, дом 4 (бизнес-центр), 3 этаж.

Подробности: 8-495-981-56-01, 8-925-755-93-77

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