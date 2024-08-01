Академия бизнеса и инновационных технологий открывает набор на обучение по программе среднего профессионального образования и дополнительного профессионального образования по направлению «Технологии индустрии красоты».
Сегодня отрасль красоты развивается быстрее и интенсивнее, чем любая другая сфера. Это объясняет высокий спрос на профессионалов в этой области, а также рост требований к их квалификации. Они становятся неотъемлемой частью современной косметической индустрии, открывая новые горизонты для тех, кто стремится быть всегда на пике красоты и ухоженности.
Принимая во внимание высокий спрос в данной индустрии — Академия бизнеса и инновационных технологий приглашает на обучение по программе среднего профессионального образования и дополнительного профессионального образования.
Квалификация специалиста индустрии красоты, полученная в ходе обучения по специальности «Технологии индустрии красоты», предоставляет перспективы самореализации в следующих профессиях:
- визажист
- мастер-бровист
- косметолог-эстетист
- мастер маникюра и педикюра
- парикмахер
- специалист по аппаратной косметологии.
Также обучающиеся научатся работать с аппаратной косметологией. Изучат востребованные аппаратные методики корректирующего и антивозрастного ухода за лицом и телом.
Обучение студентов происходит в стенах Академии бизнеса и инновационных технологий в городе Зеленоград.
Практику обучающиеся получают в уникальных beauty-пространствах, где представлены услуги по уходу за волосами, лицом и телом.
В ходе обучения студенты будут изучать некоторые профессиональные дисциплины программы обучения:
- информационное обеспечение профессиональной деятельности
- анатомия и физиология человека
- санитария и гигиена в сфере услуг
- организация и ведение коммерческой деятельности специалиста индустрии красоты
- деловые и профессиональные коммуникации
- основы менеджмента в индустрии красоты/ичидж-менеджмент салона красоты
- выполнение косметических услуг по уходу за телом, эстетической коррекции тела клиента
- предоставление маникюрных и педикюрных услуг.
Сроки обучения в колледже:
- очное отделение после 9 класса — 2 года и 10 месяцев
- поступить в колледж можно после 9, 10 классов школы, на базе аттестата.
После обучения студенты получат диплом государственного образца с квалификацией — «Специалист индустрии красоты».
Академия бизнеса и инновационных технологий расположена по адресу: Зеленоград, Савелкинский проезд, дом 4 (бизнес-центр), 3 этаж.
Подробности: 8-495-981-56-01, 8-925-755-93-77
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