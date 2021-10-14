Начало дня задает настроение на весь день, поэтому, чтобы день был отличным, необходимо уже с утра настроить тело и голову на позитив. Кроме того, именно утром обмен веществ активнее, а значит, тренировка даст лучший результат, если есть цель похудеть.

9:00 — Пробуждаем тело и дух на йоге и здоровой спине.

Утренняя практика — это бодрость и гибкость во всем теле. При сидячей работе утренние занятия йогой особенно важны: спина будет чувствовать себя гораздо лучше целый день.

Дыхательные практики на йоге в сочетании с мягким, но пробуждающим разогревом настроят на продуктивный день. Любые неприятности, которые могут произойти в течение дня, не будут вас задевать, а все задачи легко найдут свое решение.

Утренние занятия по Здоровой спине помогут избежать дискомфорта и усталости в конце дня, подарят легкость вашим суставам и позвоночнику. А самое главное — помогут делать обычные повседневные движения правильно. А ведь очень часто именно это приводит к болям в спине и других частях тела.