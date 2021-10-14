Начало дня задает настроение на весь день, поэтому, чтобы день был отличным, необходимо уже с утра настроить тело и голову на позитив. Кроме того, именно утром обмен веществ активнее, а значит, тренировка даст лучший результат, если есть цель похудеть.
9:00 — Пробуждаем тело и дух на йоге и здоровой спине.
Утренняя практика — это бодрость и гибкость во всем теле. При сидячей работе утренние занятия йогой особенно важны: спина будет чувствовать себя гораздо лучше целый день.
Дыхательные практики на йоге в сочетании с мягким, но пробуждающим разогревом настроят на продуктивный день. Любые неприятности, которые могут произойти в течение дня, не будут вас задевать, а все задачи легко найдут свое решение.
Утренние занятия по Здоровой спине помогут избежать дискомфорта и усталости в конце дня, подарят легкость вашим суставам и позвоночнику. А самое главное — помогут делать обычные повседневные движения правильно. А ведь очень часто именно это приводит к болям в спине и других частях тела.
10:00 — Заряжаемся бодростью на бачате и стройняшке
Бачата — самое нежное наше направление. Простые и, в то же время, очень изящные движения позволят почувствовать себя женственной и грациозной. Позитивная музыка еще больше улучшит настроение от занятия.
Бачата поможет справиться со стеснением и зажатостью. И подарит ощущение себя женственной и красивой.
Бачата подходит для всех уровней подготовки. На каждом занятии подробно разбирается база, уделяется внимание движениям рук и бедер, учится хореография.
Стройняшка — это фитнес-программа, направленная на общее укрепление и оздоровление организма, коррекцию веса. Здесь планомерно прорабатываются все группы мышц. Укрепление и подкачка идут вместе с упражнениями на растяжку, гибкость, ровную осанку, выносливость.
На стройняшке наши ученики заряжаются энергией и вдохновением, сжигают лишние калории, готовят фигуру к лету и Новому году и компенсируют все негативные последствия малоподвижного и сидячего образа жизни.
11:00 — Гибкость и легкость на растяжке
Наша растяжка — это не шпагат и не курсы гибкости для гибких. На этих занятиях уделяется внимание всем мышцам и частям тела. В первую очередь, это дает ощущение легкости в теле. Уходит усталость и тяжесть с ног, расправляются спина и плечи. Перестает болеть голова. Руки начинают доставать до шнурков ботинок без кряхтения. Через лужи перешагивать тоже становится легче.
На растяжку приходят чаще всего именно те, кто не гнется и не складывается, но хочет это изменить. Поэтому не нужно бояться и думать, что деревянным на растяжке не место. Над растяжкой и гибкостью нужно работать всем.
12:00 — Взрывная танцевальная энергия на джаз-фанке
Для тех, кто любит перезарядиться в середине дня мы открыли группу по джаз-фанку. Это направление подходит как для новичков, так и для продолжающих. Джаз-фанк — это очень активный и манерный стиль. Здесь вы обретете пластичность и музыкальность. Научитесь не только танцевать хореографию тренера, но и импровизировать. На каждом занятии есть офп — подкачка и растяжка, которые необходимы любому танцору.
Джаз-фанк научит вас танцевать с манерой и грацией и вкладывать себя в танец, рассказывая движениями целую историю. Кроме того, это отличный антистресс — все лишние эмоции и мысли останутся позади и не вернутся к вам даже после тренировки. Группа подходит для новичков.