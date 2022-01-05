Подарки покупателям лыж и коньков дарит магазин 4sport 05.01.2022 ZELENOGRAD.RU

Покупать лыжи и коньки лучше всего в «Велосети 4sport» — здесь отличный выбор по соотношению цена/качество и профессиональный подбор спортивного инвентаря.

А в дни школьных каникул всем покупателям 4sport дарит подарки:

  • связки для лыж
  • бесплатная установка креплений
  • при покупке коньков их заточат абсолютно бесплатно

Магазин и сервисный центр 4sport работают в корпусе 1824 ежедневно с 10 до 20 часов.

Телефон 8-499-733-84-88, 8-909-666-18-24 (сервисный центр).

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Метки:
4sport (корпус 1824)
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Подарки покупателям лыж и коньков дарит магазин 4sport Реклама
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