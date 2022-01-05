Покупать лыжи и коньки лучше всего в «Велосети 4sport» — здесь отличный выбор по соотношению цена/качество и профессиональный подбор спортивного инвентаря.
А в дни школьных каникул всем покупателям 4sport дарит подарки:
- связки для лыж
- бесплатная установка креплений
- при покупке коньков их заточат абсолютно бесплатно
Магазин и сервисный центр 4sport работают в корпусе 1824 ежедневно с 10 до 20 часов.
Телефон 8-499-733-84-88, 8-909-666-18-24 (сервисный центр).
Подпишитесь на группы 4sport в инстаграме и вконтакте, чтобы не пропустить новые акции.
Вернуться назад
На выбранной области карты нет новостей
Куда сдать новогоднюю ёлку на переработку в Зеленограде и окрестностях. Адреса приёмных пунктов Ответы
Новогодний фейерверк взорвался в окне квартиры в Голубом. Безопасное место для запуска было в 10 минутах ходьбы Новости
Кто и как работает в новогодние праздники: магазины, транспорт, медицина, ЖКХ, почта, сбербанк, госуслуги Ответы
Как опальный скульптор Эрнст Неизвестный создал в Зеленограде «самый большой рельеф в мире». Правдивая история Истории
На перекрестке Георгиевского проспекта и улицы Андреевка исключили пересечение пешеходов и машин. А ещё поставят камеру Новости
На пересечении Московского проспекта и улицы Юности сдвинут «зебру» и изменят режим работы светофора Новости
Тепловые сети Солнечногорского округа передали «Газпрому» для эксплуатации и модернизации. Тарифы с июля могут вырасти на 9 процентов Истории
Новостройку «для обманутых дольщиков» в 9 микрорайоне сдали в эксплуатацию под новым номером Новости
Переход у детской поликлиники через улицу Каменка оборудуют островком безопасности и поставят камеру Новости
На перекрестке у ТЦ «Панфиловский» поставят камеру контроля нарушений. Недавно там погибло три человека Новости
Производственный комплекс построит в Восточной коммунальной зоне компания «Первый домостроительный комбинат». Что именно будут производить, пока неизвестно Новости