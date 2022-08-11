В условиях быстро меняющегося образовательного пространства Российской Федерации, перед родителями школьников и абитуриентов всё чаще встаёт вопрос: где можно получить гарантированно качественное образование и воспитание моего ребёнка?
Зеленоград традиционно славился высоким уровнем образованности его жителей и это вполне объяснимо. Так исторически сложилось, что Зеленоград всю вторую половину XX века был магнитом для инженеров и высококвалифицированных технических работников (ИТР). Именно здесь формировалось сердце советской микроэлектроники, далеко опередившей западные разработки того времени.
Что происходит сегодня? Уже ни для кого не секрет, что уровень подготовки студентов, выпускников школ резко снижается. Об этом не говорит только ленивый. Ректоры ведущих технических университетов страны с досадой отмечают, что молодые люди не справляются с элементарным заданиями по физике и математике, плохо понимают программу первого курса института из-за больших пробелов в школьных знаниях.
Всё вышесказанное ставит перед родителями главный вопрос — куда идти учиться с первого класса?
И вот, наконец в Зеленограде стартует интересный проект, инициатором которого стали сами жители города. Те самые, кто пока еще помнит, каким было их школьное образование прошлого столетия, кто даже сегодня, спустя десятки лет, способен сходу решить квадратное уравнение или задачу по физике для 8-го класса. Они понимают насущность и своевременность получения качественных школьных знаний. И это не история с репетиторами и дорогими частными школами с математическим, гуманитарным или языковым уклоном.
С 1 сентября 2022 года открывает свои двери уникальный для нашего города проект — «Первая народная школа Зеленограда».
Главным преимуществом проекта является то, что дети получат возможность осваивать начальные школьные знания в традиционной очной форме с применением разработанных и утвержденных Роспотребнадзором здоровьесберегающих методик д.м.н., профессора В.Ф. Базарного. Суть методик такова, что в результате их применения не только растет индекс здоровья школьника, то есть снижается частота респираторных заболеваний, улучшается зрение, исправляется и укрепляется осанка, но и растёт общая успеваемость в классах. Это доказано на примере десятков школ по всей России, которые применяют такие технологии.
Помимо этого программа предусматривает применение методических пособий и учебников, зарекомендовавших себя в то самое время, когда президент США Джон Кеннеди сказал примерно следующее: «Советское образование — лучшее в мире. Мы должны многое из него взять. СССР выиграл космическую гонку за школьной партой».
В дополнение к этому у каждого родителя есть возможность оставить ребёнка в группе продлённого дня до вечера и быть уверенным, что все домашние задания по всем предметам будут выполнены, ребёнок будет накормлен, с ним будут заниматься лучшие педагоги дополнительного образования и с детьми обязательно погуляют на свежем воздухе!
В школе предусмотрен широкий спектр кружковой работы и дополнительных занятий по углубленному изучению основных школьных предметов для тех, кто учится в московских школах.
Уже сегодня идет набор в подготовительную группу дошкольного воспитания и в начальные 1, 2, 3 и 4 классы школы.
Школа расположена в черте города Зеленограда и имеет доступ к большой материально-технической базе, любезно предоставленной партнёром проекта. Доехать до школы можно на общественном транспорте (маршрут автобусов № 1, 7 до остановки «Фабрика прачечная», далее 3 минуты пешком).
Внимание! Количество мест ограничено — до 18 человек в классе.
Организация обучения построена на добровольном желании и материальной кооперации участников проекта (родителей). Организационно-правовая форма — учебно-воспитательный кооператив, работает на основании Федерального закона №3085-1 от 19 июня 1992 года «О потребительской кооперации в Российской Федерации» (не является образовательной организацией).
Стоимость обучения доступна для многих - вам не придется платить репетиторам и частным курсам.
Узнать подробности о школе и записать ребёнка в учебный класс можно перейдя по ссылке в группу t.me/narodschool_zelenograd или по телефонам организационного штаба: 8-968-527-79-22, 8-968-727-72-79
Спешите занять место за партой «Первой народной школы Зеленограда»!