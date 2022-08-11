Зеленоград традиционно славился высоким уровнем образованности его жителей и это вполне объяснимо. Так исторически сложилось, что Зеленоград всю вторую половину XX века был магнитом для инженеров и высококвалифицированных технических работников (ИТР). Именно здесь формировалось сердце советской микроэлектроники, далеко опередившей западные разработки того времени.

Что происходит сегодня? Уже ни для кого не секрет, что уровень подготовки студентов, выпускников школ резко снижается. Об этом не говорит только ленивый. Ректоры ведущих технических университетов страны с досадой отмечают, что молодые люди не справляются с элементарным заданиями по физике и математике, плохо понимают программу первого курса института из-за больших пробелов в школьных знаниях.

Всё вышесказанное ставит перед родителями главный вопрос — куда идти учиться с первого класса?

И вот, наконец в Зеленограде стартует интересный проект, инициатором которого стали сами жители города. Те самые, кто пока еще помнит, каким было их школьное образование прошлого столетия, кто даже сегодня, спустя десятки лет, способен сходу решить квадратное уравнение или задачу по физике для 8-го класса. Они понимают насущность и своевременность получения качественных школьных знаний. И это не история с репетиторами и дорогими частными школами с математическим, гуманитарным или языковым уклоном.

С 1 сентября 2022 года открывает свои двери уникальный для нашего города проект — «Первая народная школа Зеленограда».

Главным преимуществом проекта является то, что дети получат возможность осваивать начальные школьные знания в традиционной очной форме с применением разработанных и утвержденных Роспотребнадзором здоровьесберегающих методик д.м.н., профессора В.Ф. Базарного. Суть методик такова, что в результате их применения не только растет индекс здоровья школьника, то есть снижается частота респираторных заболеваний, улучшается зрение, исправляется и укрепляется осанка, но и растёт общая успеваемость в классах. Это доказано на примере десятков школ по всей России, которые применяют такие технологии.