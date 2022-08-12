Условия работы в «Первой народной школы Зеленограда»

Испытательный срок 3 месяца для педагога/воспитателя, 45 дней для других должностей.

Место работы: Зеленоград, Сосновая аллея, 4с2

График работы: полный/неполный рабочий день 5/2, почасовые индивидуальные и групповые занятия.

Соблюдение ТК РФ, социальные выплаты, компенсации за переработки

Горячее питание для педагогов и воспитателей

Возможен организованный трансфер к месту работы от ж/д ст. Крюково

Узнать подробности о выбранной Вами вакансии и записаться на собеседование можно отправив резюме на эл.почту narodschool@gmail.com или по телефонам кадрового отдела: 8-968-727-72-79; 8-968-527-79-22