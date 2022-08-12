Вакансии «Первой народной школы Зеленограда» 12.08.2022 Реклама

Вновь созданный УВПК «Первая народная школа Зеленограда» производит конкурсный отбор мужчин и женщин с профильным (педагогическим) и не профильным образованием на следующие вакантные должности.

Учитель начальных классов

ЗП — 75.000 руб. + премии

Полный рабочий день с 8-00 до 17 ч. (первая половина рабочего дня — ведение очных уроков, вторая половина дня — проверка домашних заданий, методическая и организационно-воспитательная работа).

Обязанности:

  • организация и проведение учебно-воспитательной работы с детьми младшего школьного возраста;
  • подготовка поурочных планов и формирование отчетности по их выполнению;
  • организация и проведение контрольных и проверочных работ учащихся;
  • организация и соблюдение санитарно-гигиенических норм поведения несовершеннолетних детей;
  • организация и проведение внеурочной учебно-воспитательной работы с детьми, организация приёма пищи, прогулок, учебно-досуговых и культурных групповых мероприятий;
  • ведение личных карточек ученика и журнала учёта успеваемости;
  • контроль над выполнением домашних заданий учащихся;
  • общение с родителями (законными представителями) учащихся по учебно-воспитательным вопросам;
  • участие в педагогических советах, конференциях, родительских собраниях и других организованных мероприятиях школы.

Педагог дошкольного воспитания

ЗП — 65.000 руб.

Полный рабочий день с 8-00 до 17 ч.

Обязанности:

  • организация и проведение учебно-воспитательной работы с детьми старшего дошкольного возраста (5-6 лет) в соответствии утверждёнными методическими программами;
  • реализация бытового и санитарно-гигиенического сопровождения детей при их ответственном содержании;
  • организация и проведение питания, досуга и прогулок с детьми на свежем воздухе;
  • контроль над общим состоянием здоровья детей и соблюдение мер безопасности их содержания;
  • сопровождение детей на тематические дополнительные занятия внутри школьного здания;
  • ведение личных карточек воспитанников и журнала учёта приобретённых ими навыков и освоенных знаний;
  • общение с родителями (законными представителями) воспитанников по учебно-воспитательным вопросам;
  • участие в педагогических советах, конференциях, родительских собраниях и других организованных мероприятиях школы.

Педагог/воспитатель группы продлённого дня

ЗП — 35.000 руб.

Неполный рабочий день с 13-00 до 19 ч.

Обязанности:

  • организация и проведение учебно-воспитательной работы с детьми младшего школьного возраста (6-11 лет) в соответствии утверждёнными методическими программами;
  • реализация бытового и санитарно-гигиенического сопровождения детей при их ответственном содержании;
  • организация и проведение питания, досуга и прогулок с детьми на свежем воздухе;
  • контроль над общим состоянием здоровья детей и соблюдение мер безопасности их содержания;
  • сопровождение детей на тематические дополнительные занятия внутри школьного здания;
  • организация самостоятельного выполнения домашних заданий учащимися по всем школьным предметам, помощь в ликвидации пробелов знаний учащегося по текущей учебной программе;
  • общение с родителями (законными представителями) учащихся по учебно-воспитательным вопросам;
  • участие в педагогических советах, конференциях, родительских собраниях и других организованных мероприятиях школы.

Педагог дополнительного образования

ЗП от 650 руб./час (сдельная по договорённости)

Неполный рабочий день (по графику занятий).

Обязанности:

  • организация и проведение тематической учебно-воспитательной работы с детьми школьного возраста (6-16 лет) в соответствии утверждёнными методическими программами (кружки, секции);
  • реализация санитарно-гигиенического сопровождения детей при организации занятий;
  • контроль над общим состоянием здоровья детей и соблюдение мер технической безопасности при проведении занятий;
  • общение с родителями (законными представителями) учащихся по учебно-воспитательным вопросам;
  • участие в педагогических советах, конференциях, родительских собраниях и других организованных мероприятиях школы.

Педагог/репетитор по предметам основного школьного образования

ЗП от 850 руб./час (сдельная по договорённости)

Неполный рабочий день (по графику занятий).

Обязанности:

  • организация и проведение учебно-воспитательной работы с детьми школьного возраста (6-16 лет) по основным предметам: алгебра/геометрия, физика, химия, биология, русский язык и литература, иностранный язык, обществознание;
  • реализация санитарно-гигиенического сопровождения несовершеннолетних детей при проведении учебных занятий;
  • контроль над общим состоянием здоровья детей и соблюдение мер безопасности их содержания;
  • общение с родителями (законными представителями) учащихся по учебно-воспитательным вопросам;
  • участие в педагогических советах, конференциях, родительских собраниях и других организованных мероприятиях школы.

Администратор информационных ресурсов

ЗП от 35.000 руб. (в зависимости от объема работы)

Скользящий график работы, удалённая работа или на территории работодателя.

Обязанности:

  • создание, размещение и распространение аудио-визуальной и текстовой информации на электронных информационных ресурсах и сетевых социальных площадках, в виртуальных хранилищах работодателя и его партнёров;
  • сбор, обработка, хранение и защита информационного контента проекта;
  • поиск оптимальных решений в области рекламы и маркетинга кооперативных учебных программ, продуктов и услуг;
  • формирование электронных новостных лент и информационное сопровождение событий;
  • выполнение тематических поручений руководителя проекта;
  • участие в совещаниях, конференциях и других организованных мероприятиях проекта;
  • привлечение целевой аудитории и повышение общественной узнаваемости проекта.

Координатор проекта

ЗП от 40.000 руб. (в зависимости от объема работы и локации)

Скользящий рабочий график, частично удалённая работа.

Обязанности:

  • организация рабочего графика встреч и составление расписание трудового дня руководителя проекта при помощи электронного приложения Тrello;
  • информационной обеспечение и поддержка взаимодействия сотрудников организации;
  • распределение задач среди участников проекта и контроль за их выполнением;
  • поиск юридических и частных лиц — партнёров проекта. Сбор, обработка, анализ и структурирование информации о партнёрах проекта.
  • подготовка отчётов о состоянии текущих рабочих задач и участников их выполнения;
  • поиск контактов по заданию руководителя, сбор информации и подготовка аналитических записок;
  • поиск оптимальных квалифицированных исполнителей для решения поставленных руководителем задач;
  • выполнение тематических поручений руководителя проекта;
  • участие в совещаниях, конференциях и других организованных мероприятиях проекта (в том числе дистанционно);
  • организация мероприятий для повышения популярности и общественной узнаваемости проекта среди целевой аудитории.

Условия работы в «Первой народной школы Зеленограда»

Испытательный срок 3 месяца для педагога/воспитателя, 45 дней для других должностей.

Место работы: Зеленоград, Сосновая аллея, 4с2

График работы: полный/неполный рабочий день 5/2, почасовые индивидуальные и групповые занятия.

Соблюдение ТК РФ, социальные выплаты, компенсации за переработки

Горячее питание для педагогов и воспитателей

Возможен организованный трансфер к месту работы от ж/д ст. Крюково

Узнать подробности о выбранной Вами вакансии и записаться на собеседование можно отправив резюме на эл.почту narodschool@gmail.com или по телефонам кадрового отдела: 8-968-727-72-79; 8-968-527-79-22

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