Пекарня «Добрый Пекарь» в 18 микрорайоне — выпечка, хлеб, шаурма, кофе 05.11.2023 Реклама Мамедова С.Ш., ИНН 773581010114, erid:LatgBWKge

Пекарня «Добрый пекарь» работает в корпусе 1818. В ассортименте свежий хлеб, выпечка, шаурма, хот-доги, курица-гриль, пироги и кофе. Пекарня находится рядом с Центром занятости населения и магазином запчастей «Автодок».

Работает пекарня ежедневно с 8:00 до 22:00. Вечером, с 21 часа, вся выпечка продается по принципу «два по цене одного».

Метки:
рестораны и кафе, микрорайон 18, новое место, хлеб, пекарня, Корпус 1818
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Пекарня «Добрый Пекарь» в 18 микрорайоне — выпечка, хлеб, шаурма, кофе Реклама
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