Весенняя скидка -20% на пиццу и закуски в «Папа Джонс» 12.03.2026 Реклама ИП Гомилин Андрей Сергеевич ИНН:772393391994 erid:2VtzqvWU88d

@papajohns_mo рядом!

Если давно не заказывали пиццу — самое время это исправить ?
Промокод: ВЕСНА20 — скидка 20% на всё меню при заказе от 1500 ? до конца марта.

Фирменное тесто, качественные ингредиенты и щедрая начинка — всё то, за что любят пиццу от Папа Джонс. В меню есть классические пиццы, мясные и сырные варианты, закуски и десерты — чтобы каждый нашёл что-то по вкусу. А для тех, кто соблюдает пост или просто предпочитает лёгкие блюда, есть постное меню.

Самое время устроить тёплый и вкусный вечер

Промокод действует на онлайн-заказы на сайте www.papajohns.ru/zelenograd и в мобильном приложении «Папа Джонс» в Зеленограде

Реклама
Реклама
Выставка-пристройство кошек и собак из зеленоградского приюта — 14 марта в КЦ «Зеленоград» Новости
На большом экране в Зеленограде покажут балет «Лебединое озеро» — не просто сказку, но аллегорию свободы Новости
Настоящая восточная кухня в Зеленограде Реклама
Теперь официально — весна наступила: в Зеленограде убрали новогодние ёлки Новости
Книгу про Майнкрафт представит автор в зеленоградской библиотеке 21 марта Новости
Весенняя скидка -20% на пиццу и закуски в «Папа Джонс» Реклама
«Дышать невозможно»: на митинге КПРФ жители потребовали перестать возить на мусорный полигон «Нева» несортированный мусор Новости
Танцевальный курс чечетки открыли для зеленоградцев старшего возраста Новости
За пьяную езду на электросамокатах осудили двух жителей Солнечногорского округа Новости
Магазин «Смешные цены» в Андреевке закрылся. На его месте, возможно, откроется «Магнит» Новости
Клещей этой весной может быть больше обычного. Они уже просыпаются Новости
Событие для живого общения и профессиональных контактов — большой нетворкинг в Зеленограде Реклама
Магазин сети «Первый выбор» (B1) откроется в Андреевке Новости
Десять советов на случай отключения мобильного интернета — как выжить в новой реальности Новости
Техцентр Vagplus в Зеленограде — специализируется на обслуживании и ремонте автомобилей группы VAG, принимает и автомобили других марок Реклама
Альтернативная группа «Слот» выступит в зеленоградском клубе Новости
Терминалы на станции Крюково вновь принимают оплату по картам Новости
Терминалы на станции Крюково не принимают оплату по картам Новости
Вход в «Детский мир» на улице Андреевка оказался затруднен для родителей с колясками Новости
Дополнительные парковки планируют сделать в промзоне Алабушево Новости
Курс «Русский по пятницам» проходит в Зеленограде в рамках подготовки к «Тотальному диктанту» Новости
Массовое отравление произошло в школе 853 Новости
Школа 853 прокомментировала сообщения о массовом отравлении детей Новости
Автобусные маршруты к промзоне Алабушево планируют оптимизировать Новости
Путин поручил разобраться с курьерами на тротуарах Новости
Зеленоградские школьники приняли участие в первенстве Москвы по туризму — для этого они отправились в лыжный поход по Архангельской области Новости
«Нас не спросили»: жители 23-го микрорайона собирают подписи против промзоны у себя под окнами Новости
Первый этаж здания в 6-м микрорайоне затопило из-за таяния снега Новости
Новогодние ёлки обещают убрать после 8 марта Новости
Пассажирский лифт сорвался и, пролетев несколько этажей, застрял — пассажира вытащили. Лифт отремонтировали, а через два часа он снова сломался Новости
Роспотребнадзор начал расследование после отравления детей в зеленоградской школе 853 Новости
Выставка ретро-открыток к 8 Марта открылась в Зеленограде Новости
Двух пешеходов сбили на переходе возле «Ашана» в Андреевке. Они и водители попали в «ловушку двух полос» Новости
Стоимость проезда по дороге от М-11 на восток и юг Москвы (МСД) снова увеличится. За год проезд подорожал в три раза Новости
Симфонические рок-хиты исполнит танцующий оркестр на сцене Культурного центра «Зеленоград»: прозвучат композиции «Нирваны», «Металлики» и «Квин» Новости
Концерт Виктора Салтыкова 12+ Новости
Весна на холстах: к 8 Марта в Зеленограде открыли «прогулку» среди цветов и света Новости
Мошенники взламывают шлагбаумы и продают доступ во дворы чужим машинам Новости
Ковры с пылью зеленоградской листвы показывают на выставке современного искусства Новости
Фестиваль молодежных театров примет Зеленоград в конце марта — зрителям с 12 лет откроется новый ракурс на судьбы литературных гениев, творчество которых изучают в школе Новости
© 1997–2026 Зеленоград.ру