@papajohns_mo рядом!
Если давно не заказывали пиццу — самое время это исправить ?
Промокод: ВЕСНА20 — скидка 20% на всё меню при заказе от 1500 ? до конца марта.
Фирменное тесто, качественные ингредиенты и щедрая начинка — всё то, за что любят пиццу от Папа Джонс. В меню есть классические пиццы, мясные и сырные варианты, закуски и десерты — чтобы каждый нашёл что-то по вкусу. А для тех, кто соблюдает пост или просто предпочитает лёгкие блюда, есть постное меню.
Самое время устроить тёплый и вкусный вечер
Промокод действует на онлайн-заказы на сайте www.papajohns.ru/zelenograd и в мобильном приложении «Папа Джонс» в Зеленограде
