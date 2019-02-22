Отличная вакансия ищет человека. Backend-разработчик (Python/Django/Flask developer) 22.02.2019 Компания OnGrid Systems LLC Реклама

Компания OnGrid Systems LLC ищет сотрудника! Отличные условия работы, интересные проекты и очень достойный уровень зарплаты!

Требования:

  • Опыт коммерческой разработки Web-приложений не менее 2 лет;
  • Не менее 1 года работы по Backend-направлению;
  • Владение инструментами контроля версий и практиками совместной работы с кодом (git, Github, Gitlab, Bitbucket);
  • Знание спецификации Python (3.6, 3.7);
  • Знание Web-технологий от браузера до вебсервера, протокола HTTP 1.1 и принципов REST;
  • Знание Linux в части сети, управления пакетами и ресурсами, администрирования, траблшутинга;
  • Знание английского языка на уровне чтения технической документации.

Обязанности:

  • Написание веб-приложений и микросервисов (как кастомизация существующего решения, так и разработка с нуля) на Python web frameworks Django, Flask, aiohttp;

Условия:

  • Заработная плата 100000 — 220000 руб.
  • График работы — Полный день, но возможен и свободный график (требуется не физическое присутствие, а вовлечённость);
  • Новый офис по адресу Москва, г. Зеленоград, Савёлкинский пр-д, (в центре города, рядом префектура, парк, пляж);

Пишите, звоните!

+7 (985) 769-50-15

Telegram: @kvarlamo (наш архитектор, мудрый и добрый)

Skype: kvarlamo (он же)

CV, если есть, можно отправлять сюда: kirill@ongrid.pro

Facebook: https://www.facebook.com/ongrid.pro/
Сайт: https://ongrid.pro

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