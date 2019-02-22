Компания OnGrid Systems LLC ищет сотрудника! Отличные условия работы, интересные проекты и очень достойный уровень зарплаты!
Требования:
- Опыт коммерческой разработки Web-приложений не менее 2 лет;
- Не менее 1 года работы по Backend-направлению;
- Владение инструментами контроля версий и практиками совместной работы с кодом (git, Github, Gitlab, Bitbucket);
- Знание спецификации Python (3.6, 3.7);
- Знание Web-технологий от браузера до вебсервера, протокола HTTP 1.1 и принципов REST;
- Знание Linux в части сети, управления пакетами и ресурсами, администрирования, траблшутинга;
- Знание английского языка на уровне чтения технической документации.
Обязанности:
- Написание веб-приложений и микросервисов (как кастомизация существующего решения, так и разработка с нуля) на Python web frameworks Django, Flask, aiohttp;
Условия:
- Заработная плата 100000 — 220000 руб.
- График работы — Полный день, но возможен и свободный график (требуется не физическое присутствие, а вовлечённость);
- Новый офис по адресу Москва, г. Зеленоград, Савёлкинский пр-д, (в центре города, рядом префектура, парк, пляж);
Пишите, звоните!
+7 (985) 769-50-15
Telegram: @kvarlamo (наш архитектор, мудрый и добрый)
Skype: kvarlamo (он же)
CV, если есть, можно отправлять сюда: kirill@ongrid.pro
Facebook: https://www.facebook.com/ongrid.pro/
Сайт: https://ongrid.pro
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