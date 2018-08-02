МИЭЛЬ. Открыт офис в Зеленограде.
Продажа и установка водонагревателей, радиаторов отопления, насосов, мойки для кухни, полотенцесушителей, фильтра для воды, сантехники.Круглый год на 1 этаже магазина большой выбор фейерверков (также их можно купить в интернет-магазине www.bmpiro.ru)
В детсаду «Теремок» УПД РФ открываются группы для детей с 1,5 лет. Кратковременные и круглосуточные 02.08.2018 Детский сад «Теремок» Реклама

Детский сад «Теремок» Управления Делами Президента РФ объявляет дополнительный набор детей 1,5-7 лет. Открываются группы короткого и круглосуточного пребывания.

У нас вы найдете просторные помещения и ухоженные площадки с новейшим игровым оборудованием вдали от дороги, собственную кухню, опытных педагогов.

Дети получают обучение, развитие и воспитание на разнообразных занятиях:

  • английского языка;
  • по обучению компьютерной грамоте;
  • на занятиях с логопедом;
  • на занятиях с психологом;
  • по математике;
  • по обучению грамоте;
  • по ознакомлению с окружающим миром;
  • по изобразительной деятельности и искусству;
  • по конструированию и различным видам труда;
  • на музыкальных занятиях;
  • хореографии;
  • в плавательном бассейне;
  • на физкультурных занятиях в спортивном зале и на свежем воздухе.

Условия в садике:

  • дети находятся в здании, построенном по индивидуальному проекту с большим набором помещений;
  • большие светлые уютные групповые комнаты;
  • спальни и столовые;
  • классы для занятий;
  • закрытые и открытые прогулочные веранды;
  • оборудованный спортивный и музыкальный залы;
  • закрытый плавательный бассейн 6x12
  • летняя спортивная площадка с беговыми дорожками
  • футбольное поле.

Наш адрес: 141551, Московская область, Солнечногорский район, п/о Андреевка, поселок Голубое

Подробности на сайте http://ds-teremok.my1.ru и по телефону 8(495)536-22-77

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