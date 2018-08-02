Детский сад «Теремок» Управления Делами Президента РФ объявляет дополнительный набор детей 1,5-7 лет. Открываются группы короткого и круглосуточного пребывания.
У нас вы найдете просторные помещения и ухоженные площадки с новейшим игровым оборудованием вдали от дороги, собственную кухню, опытных педагогов.
Дети получают обучение, развитие и воспитание на разнообразных занятиях:
- английского языка;
- по обучению компьютерной грамоте;
- на занятиях с логопедом;
- на занятиях с психологом;
- по математике;
- по обучению грамоте;
- по ознакомлению с окружающим миром;
- по изобразительной деятельности и искусству;
- по конструированию и различным видам труда;
- на музыкальных занятиях;
- хореографии;
- в плавательном бассейне;
- на физкультурных занятиях в спортивном зале и на свежем воздухе.
Условия в садике:
- дети находятся в здании, построенном по индивидуальному проекту с большим набором помещений;
- большие светлые уютные групповые комнаты;
- спальни и столовые;
- классы для занятий;
- закрытые и открытые прогулочные веранды;
- оборудованный спортивный и музыкальный залы;
- закрытый плавательный бассейн 6x12
- летняя спортивная площадка с беговыми дорожками
- футбольное поле.
Наш адрес: 141551, Московская область, Солнечногорский район, п/о Андреевка, поселок Голубое
Подробности на сайте http://ds-teremok.my1.ru и по телефону 8(495)536-22-77
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