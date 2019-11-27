Открытие магазина «Уютный Дом» в ТЦ «Столица» в 23 микрорайоне. До 29 ноября скидка 20% 27.11.2019 магазин «Уютный Дом»

Новое открытие в ТЦ Столица в 23 микрорайоне! На втором этаже торгового центра вас ждёт новый магазин «Уютный Дом».

Огромный выбор товаров для спальни, шторы, ковры, картины и карнизы производства города Иваново.

Так же в ассортименте представлена уютная одежда для дома, которая согреет своим теплом в холодные зимние вечера.

Вы будете приятно удивлены низким ценам и отличным российским качеством.

В честь открытия до 29 ноября скидка 20% на весь ассортимент!

В ТЦ «Столица» всегда счастливы видеть вас !

Следите за новостями в соц сетях и на сайте:

https://www.instagram.com/tcstolica_zelenograd/

https://vk.com/stolitsazelenograd

http://stol.ru/centers/zelenograd2309/

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