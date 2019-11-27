Новое открытие в ТЦ Столица в 23 микрорайоне! На втором этаже торгового центра вас ждёт новый магазин «Уютный Дом».
Огромный выбор товаров для спальни, шторы, ковры, картины и карнизы производства города Иваново.
Так же в ассортименте представлена уютная одежда для дома, которая согреет своим теплом в холодные зимние вечера.
Вы будете приятно удивлены низким ценам и отличным российским качеством.
В честь открытия до 29 ноября скидка 20% на весь ассортимент!
В ТЦ «Столица» всегда счастливы видеть вас !
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