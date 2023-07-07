Вакансия продавца в «М.видео-Зеленопарк» 07.07.2023 Реклама

Открыта вакансия продавца в магазин «М.видео», расположенный в ТЦ «Зеленопарк».

Что ты получишь:

  • оформление в первый рабочий день по ТК РФ
  • достойную заработную плату — доход зависит только от тебя
  • гарантированный доход — 44 000 рублей на первые 2 месяца работы
  • работу рядом с домом, корпоративные скидки и дружный коллектив
  • гибкий график — полная или частичная занятость
  • карьерный рост — до руководителя за год работы
  • регулярные обучения от лидеров отрасли — стань техноэкспертом.

Мы знаем, что ты:

  • говоришь с ПК на «ты»
  • надёжен, ответственен, внимателен и аккуратен
  • готов работать в команде.

Ты будешь заниматься:

  • продажей товаров и услуг
  • информированием клиентов о действующих рекламных акциях
  • послепродажной проверкой товара и настройкой технического оборудования покупателей
  • консультированием покупателей по условиям сервисных программ и оформлением документов
  • обслуживанием покупателей, приёмом денежных средств и оформлением кассового чека
  • инвентаризацией.

Контакты для соискателей: 8-800-200-23-11 или 8-906-727-88-08, Кольцова Настя.

Метки:
работа, компьютеры и оргтехника, бытовая техника, М.Видео (ТРЦ "Зеленопарк")
Вернуться назад
На выбранной области карты нет новостей
Реклама
Реклама
Территорию зеленоградского хосписа полностью благоустроят — кусты и деревья, скамейки и беседки, дорожки и освещение Новости
Давайте остановим строительство завода в ста метрах от домов и школы Новости
Сто баллов по ЕГЭ получили 57 зеленоградских выпускников. Вот лучшие школы Новости
Акция «Счастливый час» — весь июль в магазинах сети «Я Сама» Реклама
«Никакого промышленного строительства на этом участке быть не должно» — председатель МЖК прокомментировал планы по строительству завода на лесном участке возле жилых домов и школы Новости
«Участок в Зеленограде привлек нас удачным расположением». Инвестор готов к началу cтроительства жилых домов во 2-м микрорайоне Новости
Сколько денег можно вернуть, если горячая вода недостаточно горячая Ответы
Сотрудничество дисциплин — какие решения способны создавать выпускники МИЭТа с помощью искусственного интеллекта Партнёрский материал
Сумки, чемоданы, кошельки, панамы и зонты в магазине на улице Гоголя — 7-9 июля скидка 15% на весь товар Реклама
Две зеленоградские новостройки вошли в топ-10 самых дешевых предложений Москвы. Жильё в них можно купить за четыре миллиона Новости
Что делать, если лето вашего ребенка проходит в городе впустую… Реклама
Началась подготовка к строительству детской поликлиники у станции Крюково: поставили забор и вырубили деревья Новости
Заключен контракт на переделку здания несостоявшегося «аквапарка» в социальный центр. Подрядчик участвует в строительстве МЦД-3 и реконструкции московских вокзалов Новости
Слышали новость, что шумного соседа можно будет принудительно выселить? Рассказываем, почему не стоит на это рассчитывать Ответы
Новые услуги типографии «Никсон-Принт»: печать на камне, стекле и хоккейных шайбах, а также — коробки для пиццы, оформление витрин, изготовление вывесок Реклама
На детские площади продолжают упорно ставить хрупкие скульптуру, доказавшие свою непригодность. Они немедленно оказываются поломаны Новости
Хотите изучать журналистику и медиа в школе? Приходите в 10-й медиакласс школы 2045 Реклама
Опасное место попало на автомобильный видеорегистратор — давайте решим, что с ним делать Новости
Балеты «Лебединое озеро» и «Щелкунчик» — 10 и 11 июля на сцене КЦ «Зеленоград». Клуб друзей «Зеленоград.ру» дарит билеты Афиша
На участке рядом с МЖК могут построить завод по производству стройматериалов. Сейчас там лес Новости
Бесплатный мастер-класс «Создание 3D-персонажа игры Minecraft» — 8 июля в «Компьютерной Академии ТОП» Реклама
После запуска МЦД-3 могут изменить автобусные маршруты из Подмосковья до метро «Ховрино», «Речной вокзал» и «Водный стадион» Новости
Ведущие специалисты сети клиник «Никор» прошли обучение на конференции для врачей и управленцев «Пациентократия» Реклама
Обновили список площадок, на которых летом проходят бесплатные тренировки по роликам, футболу, волейболу, баскетболу и фитнесу Новости
Ресторан бар лаунж «Арво» открывается 7 июля в центре Зеленограда — в праздничной программе приглашенная звезда Mary Gu Реклама
Зеленоградца подозревают в убийстве 23-летней давности Новости
«Фуэте»: зеленоградской школе-легенде исполнилось тридцать лет Истории
Карту москвича теперь можно привязать к приложению «Метро Москвы» и покупать льготные абонементы без обращения кассу Новости
© 1997–2023 Зеленоград.ру