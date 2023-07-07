Открыта вакансия продавца в магазин «М.видео», расположенный в ТЦ «Зеленопарк».
Что ты получишь:
- оформление в первый рабочий день по ТК РФ
- достойную заработную плату — доход зависит только от тебя
- гарантированный доход — 44 000 рублей на первые 2 месяца работы
- работу рядом с домом, корпоративные скидки и дружный коллектив
- гибкий график — полная или частичная занятость
- карьерный рост — до руководителя за год работы
- регулярные обучения от лидеров отрасли — стань техноэкспертом.
Мы знаем, что ты:
- говоришь с ПК на «ты»
- надёжен, ответственен, внимателен и аккуратен
- готов работать в команде.
Ты будешь заниматься:
- продажей товаров и услуг
- информированием клиентов о действующих рекламных акциях
- послепродажной проверкой товара и настройкой технического оборудования покупателей
- консультированием покупателей по условиям сервисных программ и оформлением документов
- обслуживанием покупателей, приёмом денежных средств и оформлением кассового чека
- инвентаризацией.
Контакты для соискателей: 8-800-200-23-11 или 8-906-727-88-08, Кольцова Настя.
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