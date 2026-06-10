Будущее начинается сегодня!
Открыт набор в 5-е и 10-е классы школы №854.
Каждый родитель хочет видеть своего ребёнка успешным, уверенным в себе и готовым к вызовам будущего. Поэтому так важно выбрать школу, которая не просто даёт знания, а помогает раскрыть способности и найти своё призвание.
Что ждёт наших учеников?
Для 5 класса:
- введение в информатику;
- основы медиаграмотности;
- дополнительный класс с углублённым изучением живописи.
Для 10 класса:
- предпринимательский класс;
- ИТ-профиль;
- стественно-научный профиль.
Наши ученики получают углублённые знания, участвуют в конференциях, развивают таланты и делают уверенные шаги к будущей профессии уже со школьной скамьи.
Преимущества обучения:
• сильные образовательные программы;
• опытные педагоги;
• развитие способностей каждого ребёнка;
• подготовка к успешному будущему.
Если вы ищете школу, где ребёнок сможет раскрыть свой потенциал и получить качественное образование, мы ждём именно вас!
Количество мест ограничено.
Зеленоград, к603А
+7-499-736-75-15
854@edu.mos.ru