Будущее начинается сегодня!

Открыт набор в 5-е и 10-е классы школы №854.

Каждый родитель хочет видеть своего ребёнка успешным, уверенным в себе и готовым к вызовам будущего. Поэтому так важно выбрать школу, которая не просто даёт знания, а помогает раскрыть способности и найти своё призвание.

Что ждёт наших учеников?

Для 5 класса:

введение в информатику;

основы медиаграмотности;

дополнительный класс с углублённым изучением живописи.

Для 10 класса:

предпринимательский класс;

ИТ-профиль;

стественно-научный профиль.

Наши ученики получают углублённые знания, участвуют в конференциях, развивают таланты и делают уверенные шаги к будущей профессии уже со школьной скамьи.

Преимущества обучения:

• сильные образовательные программы;

• опытные педагоги;

• развитие способностей каждого ребёнка;

• подготовка к успешному будущему.

Если вы ищете школу, где ребёнок сможет раскрыть свой потенциал и получить качественное образование, мы ждём именно вас!

Количество мест ограничено.



Зеленоград, к603А

+7-499-736-75-15

854@edu.mos.ru