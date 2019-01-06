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Открылась кулинария в корпусе 1130 06.01.2019 Брецель Реклама

В корпусе 1130 открылась кулинария — новый проект ресторана «Брецель». Готовят тут на кухне самого ресторана, поэтому за качество можно не переживать — ресторан «Брецель» себя давно зарекомендовал стабильно вкусными блюдами. Здесь постарались соединить классический формат советских кулинарий с европейским направлением ресторана.

При входе у больших французских окон размещено пару столов, за которыми не спешно можно отведать ароматного кофе с десертами. На витринах продукция исключительно собственного производства. Тут каждое утро пекут чиабатту, багеты, фирменные брецеля и, конечно же, пирожки с ватрушками.

В разделе готовой еды — салаты, мясо, рыба, овощи и все, что можно унести с собой, чтобы приготовить дома за пару минут. Из напитков представлены домашние морсы и соки холодного отжима полностью из натуральных ингредиентов.

Покупать продукцию тут можно как для особого случая заказав, в дополнение большой пирог, так и ежедневно к обеду или ужину, а бонусом послужит ежедневная скидка 20% на салаты после 19:30.

Зеленоград, корпус 1130
Режим работы: понедельник-пятница с 8:00 до 20:00, суббота-воскресенье с 10:00 до 20:00
+7(499)214-01-44

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