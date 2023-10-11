У радушной хозяйки Татьяны, это не первый опыт с пончиками. Многие в Зеленограде узнают вкус пончиков из 5-го района, семейный рецепт которых держится в секрете и радовал москвичей еще 40 лет назад на Таганке.



Двери пончиковой открыты для вас: с 10 до 21, ежедневно.

По адресу: 17 микрорайон, Георгиевский проспект, 33А, корпус 2.