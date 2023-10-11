Вкусовщина. Пончиковая в 5 микрорайоне — как у друзей на кухне
Долго дом 33Ак2 на Георгиевском проспекте интриговал ремонтными работами. И вот, наконец, открылась долгожданная уютная пончиковая, где можно насладиться вкуснейшими пончиками «как в детстве», согреться горячим чаем, ароматным кофе или какао. Насладиться уютной атмосферой и душевно провести вечер в кругу семьи или друзей.
У радушной хозяйки Татьяны, это не первый опыт с пончиками. Многие в Зеленограде узнают вкус пончиков из 5-го района, семейный рецепт которых держится в секрете и радовал москвичей еще 40 лет назад на Таганке.
Двери пончиковой открыты для вас: с 10 до 21, ежедневно.
По адресу: 17 микрорайон, Георгиевский проспект, 33А, корпус 2.
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