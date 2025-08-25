Это первый случай, когда клуб отметил своё открытие в большом праздничном формате: аниматоры развлекали малышей, гостей угощали сочными арбузами, дынями, свежими ягодами и соками, рядом со входом обустроили тематическую фотозону, а кульминацией стало торжественное разрезание красной ленты.

По словам основательницы клуба, Анастасии Масловой, идея третьего филиала родилась из простой причины: дети растут, а с ними должны расти и возможности для их развития.