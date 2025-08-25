Это первый случай, когда клуб отметил своё открытие в большом праздничном формате: аниматоры развлекали малышей, гостей угощали сочными арбузами, дынями, свежими ягодами и соками, рядом со входом обустроили тематическую фотозону, а кульминацией стало торжественное разрезание красной ленты.
По словам основательницы клуба, Анастасии Масловой, идея третьего филиала родилась из простой причины: дети растут, а с ними должны расти и возможности для их развития.
«В новом филиале у нас две чаши: большая 10 на 5 метров — для групповых занятий и отработки стилей плавания, и компактная 4 на 3 метра — для малышей от 2 месяцев до 4 лет. Теперь мы можем тренировать детей до 11, а некоторых — даже до 15 лет», — рассказывает Анастасия.
В корпусе 1841 появились новые направления в воде, которых ранее не было. Например, аквааэробика для беременных. С помощью занятий будущие мамы поддерживают отличную физическую форму, а также мягко готовятся к родам. Еще одно направление — «Мама и малыш». Программа благотворно влияет на развитие маленьких спортсменов, а также укрепляет психоэмоциональную связь между матерью и ребёнком.
«Море эмоций» — это не просто плавание. Это многофункциональный комплекс, где малыши с первых месяцев жизни развиваются физически и когнитивно. Здесь есть аквапатронаж с выездом на дом, индивидуальные и групповые занятия, двигательная терапия, раннее развитие, гимнастика, занятия ОФП, АФК для особенных детей, йога, соляная комната, массаж и другие программы.
Методики клуба строятся на уважении к ребёнку: никаких принуждений, всё через игру, доверие и осознанное освоение навыков.
«Мы стремимся, чтобы дети полюбили воду, а страх перед ней просто не появился», — говорит Анастасия.
На открытие пришло множество постоянных и новых клиентов. Родители делились восторгом, дети с радостью участвовали в играх, а победительница розыгрыша главного приза — абонемента на 8 занятий, уже успела выйти на старт в новом бассейне.
«Мы занимаемся в 16-м мкрн с третьего месяца, клуб очень нравится. Узнали об открытии нового филиала, с удовольствием посетили экскурсию, здесь выбрали направления уже для старшеньких, так как чаши стали больше», — рассказала посетительница центра.
- Новый акваклуб расположен в корпусе 1841, центральный вход, 1 этаж, 8-915-408-07-01
- Корпус 1634, строение 3 (гостиница «Рекорд»), 8-980-180-50-65
- Корпус 426А, строение 3 (ориентир на магазин «Десяточка», почта — с обратной стороны здания), 8-925-125-16-84
График работы: каждый день с 9.00 до 21.00.
Телеграм-канал клуба: t.me/moreemociy_zel
Сайт: more-emociy.ru