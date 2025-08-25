От красной ленты до первых заплывов: в корпусе 1841 открылся третий крупнейший филиал детского акваклуба «Море эмоций» 25.08.2025 Реклама ИП Маслова А.В. ИНН:332102248442 erid:2VtzqujsWHp

Это первый случай, когда клуб отметил своё открытие в большом праздничном формате: аниматоры развлекали малышей, гостей угощали сочными арбузами, дынями, свежими ягодами и соками, рядом со входом обустроили тематическую фотозону, а кульминацией стало торжественное разрезание красной ленты.

По словам основательницы клуба, Анастасии Масловой, идея третьего филиала родилась из простой причины: дети растут, а с ними должны расти и возможности для их развития.

«В новом филиале у нас две чаши: большая 10 на 5 метров — для групповых занятий и отработки стилей плавания, и компактная 4 на 3 метра — для малышей от 2 месяцев до 4 лет. Теперь мы можем тренировать детей до 11, а некоторых — даже до 15 лет», — рассказывает Анастасия.

В корпусе 1841 появились новые направления в воде, которых ранее не было. Например, аквааэробика для беременных. С помощью занятий будущие мамы поддерживают отличную физическую форму, а также мягко готовятся к родам. Еще одно направление — «Мама и малыш». Программа благотворно влияет на развитие маленьких спортсменов, а также укрепляет психоэмоциональную связь между матерью и ребёнком.

«Море эмоций» — это не просто плавание. Это многофункциональный комплекс, где малыши с первых месяцев жизни развиваются физически и когнитивно. Здесь есть аквапатронаж с выездом на дом, индивидуальные и групповые занятия, двигательная терапия, раннее развитие, гимнастика, занятия ОФП, АФК для особенных детей, йога, соляная комната, массаж и другие программы.

Методики клуба строятся на уважении к ребёнку: никаких принуждений, всё через игру, доверие и осознанное освоение навыков.

«Мы стремимся, чтобы дети полюбили воду, а страх перед ней просто не появился», — говорит Анастасия.

На открытие пришло множество постоянных и новых клиентов. Родители делились восторгом, дети с радостью участвовали в играх, а победительница розыгрыша главного приза — абонемента на 8 занятий, уже успела выйти на старт в новом бассейне.

«Мы занимаемся в 16-м мкрн с третьего месяца, клуб очень нравится. Узнали об открытии нового филиала, с удовольствием посетили экскурсию, здесь выбрали направления уже для старшеньких, так как чаши стали больше», — рассказала посетительница центра.

Филиалы

  • Новый акваклуб расположен в корпусе 1841, центральный вход, 1 этаж, 8-915-408-07-01
  • Корпус 1634, строение 3 (гостиница «Рекорд»), 8-980-180-50-65
  • Корпус 426А, строение 3 (ориентир на магазин «Десяточка», почта — с обратной стороны здания), 8-925-125-16-84

График работы: каждый день с 9.00 до 21.00.

Телеграм-канал клуба: t.me/moreemociy_zel
Сайт: more-emociy.ru
Реклама
Реклама
Граффити с Достоевским закрасили в 6-м микрорайоне Новости
Ровно два года назад открылось движение по МЦД-3 Новости
Когда сентябрь — не стресс, а уверенный старт Реклама
Футбол в пять утра разбудил жителей 15-го микрорайона Новости
Летний маркет «Встреча» @vstrecha_market — 23 августа с 10:00—20:00 на веранде Гастрономического центра «Станция» Афиша
Магазины «Я Сама» объявляют сезон головокружительных скидок на летние ткани. — С 18 по 31 августа позвольте себе роскошь творить, ведь скидки стартуют от 20% Реклама
Парковка самокатов перекрыла проход — что делать? Новости
90-летний юбилей отметила жительница Зеленограда Елена Усатикова Новости
Позвольте себе лучшее: клиника премиальной медицинской косметологии EsteMedika открылась в Зеленограде Реклама
Бетонный скейтпарк начнут делать на Сосновой аллее этой осенью Новости
Новые коммерческие маршрутки до метро «Пятницкое шоссе» через Зеленоград начнут ходить с понедельника. Но есть нюанс Новости
ЦКО МИЭТ приглашает на бесплатное занятие по программированию с проектной работой Реклама
Что происходило в последний день бесплатной парковки на 11 зеленоградских улицах Новости
Концерт бард-клуба «Своя среда» — 16 августа в ДК Афиша
Техцентр Vagplus в Зеленограде! Реклама
Две вертолетные площадки появились в промзоне Алабушево Новости
Мошенники начали использовать мессенджер Max — за июль выявлено более 10 тысяч случаев Новости
«Шеф, Краба!» открывается в Зеленограде Реклама
Бесплатные поездки на велосипедах и электроскутерах вернулись в «Велобайк» Новости
«Уборка подъездов» отдельной строкой в платежке оказалась дезинформацией «Жилищника» Новости
Зеленоградский баскетбольный клуб «Апельсин» открывает группы по детскому фитнесу С сентября клуб открывает группы для детей от 5 до 10 лет с новым спортивным направлением — детский фитнес. Реклама
Легендарный зеленоградский археолог Александр Неклюдов отметил 75-летие Новости
Рыбу впервые вылечили в зеленоградской ветклинике Новости
Профессиональная химчистка мебели и штор на дому Реклама
Продавцы на крюковском рынке теперь обязаны выдавать кассовые чеки Новости
Мотоциклистов-нарушителей будет искать полиция с 8 по 10 августа. Но без контроля шума Новости
Август — месяц открытий в студии танца и творчества Н-Данс! — Уже в это воскресенье 10 августа ждем Вас на праздник для детей Реклама
К новому спортивно-досуговому центру «ТехноАрена» на площадке «Алабушево» будет доступ для всех горожан — для этого перенесут КПП Новости
Лебеди вышли на прогулку из пруда в 1-м микрорайоне, а их птенец попал в ловушку Новости
Аргентинское танго — идеальное хобби для взрослых Реклама
«Запах помойки» накрыл большую часть Зеленограда минувшей ночью. Подозревают мусорный полигон «Нева» Новости
Чипы для гражданских дронов начали производить в промзоне «Алабушево» Новости
© 1997–2025 Зеленоград.ру