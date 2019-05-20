— Кристина Вадимовна, не секрет, что наиболее активными участниками дачно-огородных работ традиционно становятся люди в возрасте. Причём у многих из них присутствует неизменный «багаж» в виде хронических заболеваний позвоночника или суставов. Какие советы можно им дать, чтобы радость от труда на свежем воздухе не обернулась обострением заболеваний?

— Проблемы возрастного контингента — это в основном артрозы и остеохондрозы. Весной и осенью, в межсезонье, хронические заболевания имеют свойство обостряться. Поэтому перед тем, как приступить к садово-огородным работам, важно оценить своё состояние. Оптимальный вариант — сходить в поликлинику и пройти профосмотр. Делать это надо регулярно, и как раз начало дачного сезона может послужить хорошим поводом. Если человек знает о своих проблемах со здоровьем — скажем, у него артрит, или запущенная форма артроза, не помешает сделать МРТ, чтобы оценить, насколько активно он сможет совершать свои трудовые «подвиги» без ущерба для организма.

— Существуют какие-то разумные меры профилактики обострений хронических заболеваний позвоночника и суставов при работе на даче, в огороде?

— Прежде всего, надо помнить о пользе меры во всём. Посадка картошки, прополка грядок, многие другие огородные работы — понятно, от них никуда не деться, но главное — делать всё это надо, что называется, без фанатизма. К примеру, при наличии грыжи межпозвонкового диска поясничного отдела позвоночника противопоказаны наклоны. Если человек проигнорирует это обстоятельство — вполне возможно, что он надолго сляжет с больной спиной. Совет здесь очень простой: вместо наклонов садитесь на стульчик и спокойно занимайтесь своими грядками. Очень помогает ношение специального бандажа, фиксирующего корсета.

— Какую роль может сыграть МРТ в борьбе с перечисленными недугами?

— Этот вид обследования поможет поставить диагноз. По его результатам врач определит вид и характер патологии, станет понятно, как лечить недуг. К сожалению, многие пациенты считают, что можно вылечиться самостоятельно — мазью какой-нибудь помазаться, таблетки выпить. А ведь речь может идти о каких-то серьёзных осложнениях — скажем, отделилась часть грыжи. Тут последствия могут оказаться самыми печальными. Кто-то уверен, что все проблемы с больной спиной можно снять, хорошенько пропарившись в бане. Между тем, при обострениях это категорически запрещается делать.

— Если человек почувствовал резкую боль в спине, суставах, какую первую помощь можно и нужно оказать ему в такой ситуации?

— В качестве доврачебной помощи можно использовать какую-нибудь противовоспалительную мазь, сделать компресс на спиртовой основе. Если речь идёт о спине, не помешает тот же фиксирующий корсет. Но, разумеется, надо сразу искать возможность показаться врачу.

Беседовал Игорь Чичинов

Для справки: