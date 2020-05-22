Описание

Одноразовая гигиеническая маска прямоугольной формы на резинке размер 175 мм (В) х 95 мм (Ш). Сделана из нетканого материала в комбинации Спанбонд — Мельтблаун — Спанбонд; резинки для ушей; зажим для носа. В одной упаковке 50 штук.