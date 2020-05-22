Компании ISBC предлагает одноразовые трехслойные гигиенические маски со склада в Зеленограде по 26 рублей (включая НДС). Доставка — один день.
Описание
Одноразовая гигиеническая маска прямоугольной формы на резинке размер 175 мм (В) х 95 мм (Ш). Сделана из нетканого материала в комбинации Спанбонд — Мельтблаун — Спанбонд; резинки для ушей; зажим для носа. В одной упаковке 50 штук.
Маска гигиеническая, не является медицинской защитной маской и не является хирургической маской. Не стерильна. Ограничена бытовым применением в общественных местах в сочетании с соблюдением «социальной дистанции».
Обращайтесь в отдел продаж к Николаю Боярову:
boyarov@isbc.ru
8-916-834-5896
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