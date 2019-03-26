Очень приятная акция на LPG массаж в салоне Wax and Nails. Только до 31 марта 26.03.2019 Wax and Nails Реклама

Только до 31.03 в салоне Wax and Nails абонемент на LPG массаж 10 процедур — 10000 рублей! До лета остались считанные дни!

LPG массаж в подарок! Массаж не только улучшит состояние кожи, но и заметно сократит объемы.

Предварительная запись обязательна!

Салон маникюра и эпляции Wax and Nails

Андреевка, улица Жилинская, дом 27 корпус 3

Телефон+7(977)852-02-33

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"ДЕТСТВО Плюс"

8(499)502-50-05
Пн-Вс.8.00-21.00.Вызов на дом до 16.00

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Магазин "Я сама"

Все для рукоделия
Ткани , пряжа!

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