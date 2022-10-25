Посмотрим на бренды

Например, в Универмаге представлен бренд Long River, который специализируется на выпуске качественных изделий из кожи. Вся продукция изготавливается в собственной мастерской в центре Москвы. Ручной труд бесценен и всегда индивидуален. Вещи прослужат очень долго.

Бренд женской одежды Mollis родом из Воронежа. Подход очень универсальный, идеально продуман для жителей мегаполиса: бренд предлагает готовые капсулы. Дизайнеры создают коллекции, которые подходят на каждый день.

В Универмаге можно купить вещи полюбившего всем бренда Chaika. Все вещи в коллекции сочетаются между собой по фактуре и цвету из них можно легко собрать образы для разных случаев. Это вещи, которые обязательно подчеркнут вашу индивидуальность.

NEROlab представляет модели easy-to-wear, их легко носить и сочетать между собой. Цветовая палитра коллекций — базовые черный, бежевый, белый, коричневый, серый, и акцентные — глубокие изумрудный, бордо, синий.

В концепции Imocean — удобная женственность, которая подразумевает под собой органичное сочетание комфорта в разных погодных условиях. Дизайнеры создают модные пуховики и пальто, которые подходят для русской зимы.

Обратите внимание на московский бренд Spunky Studio, который разрабатывает дизайнерские очки. Миссия бренда — не только упростить жизнь людям с нарушением зрения, но и сделать это стильно и доступно.