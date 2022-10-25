Обзор локальных брендов в загородном универмаге «Телеграф»: капсулы от Mollis и лаконичность NEROlab 25.10.2022 Реклама

Универмаг «Телеграф» в ТЦ «Зеленопарк» — дизайнерское пространство с модными локальными брендами: сделано в России, высокого качества и авторского исполнения. Более 80 дизайнеров представлено на огромной площади Универмага — чтобы обойти и перемерять все, что хочется, понадобится время.

Вдохновляющие капсулы и уникальные коллекции — отличный повод отправиться в ТЦ «Зеленопарк». Если вы разбираетесь в моде или хотели бы носить трендовые вещи, если вы понимаете, как в этом сезоне нужно одеваться, или хотели бы собрать ультрамодную капсулу, то планируйте свой день заранее. Вы потеряете голову от количества идей, которые вас посетят.

Бренды из Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Екатеринбурга и многих других регионов еженедельно обновляют свои коллекции. Это позволяет всегда подобрать себе образ и найти свой размер. Подбирайте лук на каждый день и будьте уверены, что выглядите идеально. А это, между прочим, залог уверенности в себе и удачи во многих делах!

Посмотрим на бренды

Например, в Универмаге представлен бренд Long River, который специализируется на выпуске качественных изделий из кожи. Вся продукция изготавливается в собственной мастерской в центре Москвы. Ручной труд бесценен и всегда индивидуален. Вещи прослужат очень долго.

Бренд женской одежды Mollis родом из Воронежа. Подход очень универсальный, идеально продуман для жителей мегаполиса: бренд предлагает готовые капсулы. Дизайнеры создают коллекции, которые подходят на каждый день.

В Универмаге можно купить вещи полюбившего всем бренда Chaika. Все вещи в коллекции сочетаются между собой по фактуре и цвету из них можно легко собрать образы для разных случаев. Это вещи, которые обязательно подчеркнут вашу индивидуальность.

NEROlab представляет модели easy-to-wear, их легко носить и сочетать между собой. Цветовая палитра коллекций — базовые черный, бежевый, белый, коричневый, серый, и акцентные — глубокие изумрудный, бордо, синий.

В концепции Imocean — удобная женственность, которая подразумевает под собой органичное сочетание комфорта в разных погодных условиях. Дизайнеры создают модные пуховики и пальто, которые подходят для русской зимы.

Обратите внимание на московский бренд Spunky Studio, который разрабатывает дизайнерские очки. Миссия бренда — не только упростить жизнь людям с нарушением зрения, но и сделать это стильно и доступно.

Торговый центр «Зеленопарк» — крупный региональный торгово-развлекательный центр Зеленограда площадью более 140 тысяч квадратных метров, расположен в 18 км от МКАД. Свыше 200 популярных магазинов на одном этаже в формате крытой улицы, современный фуд-корт, бесплатная тик-ток студия «Фабрика контента», детский клуб, веревочный парк на высоте 11 метров, галерея современных художников и зоны отдыха.

Это не просто место для комфортного шопинга, это проводник в мир стиля и развлечений. Здесь люди получают яркие эмоции и задают собственные тренды. Каждый найдет возможности для творчества и развития.

Универмаг «Телеграф» — это мост между людьми, которые производят красивую и качественную одежду и людьми, которые ее покупают. Наша задача — объединить в одном месте множество различных товаров, созданных талантливыми людьми в разных уголках нашей страны и представить широкой аудитории результат их труда. Таким образом мы решаем несколько задач: даем людям по-настоящему альтернативное предложение, предоставляем молодым брендам возможность реализовывать свои товары в торговых центрах с большой проходимостью и формируем новые центры притяжения модной аудитории. «Телеграф» организует выставки и коллаборации, продвигает молодые таланты, поддерживает благотворительные фонды и заботится о планете. В каждом нашем проекте принимают участие не только дизайнеры, но и покупатели, которые хотят жить в родном городе, гордиться им, узнавать и поддерживать своих творческих соседей, быть частью осознанного сообщества, растить его собственными руками.

Метки:
магазины, одежда, мода, Зеленопарк
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