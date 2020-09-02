Обучение чтению, счету и письму детей с 5 до 7 лет в мини группах и индивидуально в Школе дошколят «Логопед-проф». Открыт набор 02.09.2020 «Логопед-проф»

В Школе дошколят «Логопед-проф» любой ребенок научится читать, считать и писать легко, быстро, с большим интересом!

Многолетний опыт работы наших специалистов, высокая оценка знаний наших выпускников, учителями начальных школ, позволяет «Логопед-проф» гарантировать, что Ваш ребенок овладеет всеми знаниями, умениями и навыками необходимыми для успешного обучения в школе!

Дети учатся в группах (6-8 человек) или индивидуально.

Группы формируются по возрасту и знаниям учащихся:

  • Группа 5.0: принимаются дети 4,8 — 5 лет.

В программе: начальное обучение чтению, счету и письму, формирование фонематического слуха, языкового анализа и синтеза, .

  • Группа 6.0: принимаются дети с 6-ти лет не имеющие навык чтения.

В программе: обучение чтению, математическая подготовка, формирование фонематического слуха, языкового анализа и синтеза письмо.

  • Группа 6.1: принимаются дети с 6-ти лет имеющие навык чтения и счета.

В программе: углубленное изучение математики, увеличение скорости чтения и понимания прочитанного, формирование фонематического слуха, языкового анализа и синтеза, обучение письму.

Занятия проходят 2 раза в неделю, в удобное для Вас время. Низкие цены.

Ваши дети будут учится с удовольствием!

ЦКП «Логопед-проф»:

корпус 1824. т. 8(926)103-18-24,

корпус 125, т. 8(925)891-56-46.

www. logoped-prof.ru

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Метки:
дети, логопед и развитие речи, Логопед-проф
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