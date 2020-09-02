В Школе дошколят «Логопед-проф» любой ребенок научится читать, считать и писать легко, быстро, с большим интересом!
Многолетний опыт работы наших специалистов, высокая оценка знаний наших выпускников, учителями начальных школ, позволяет «Логопед-проф» гарантировать, что Ваш ребенок овладеет всеми знаниями, умениями и навыками необходимыми для успешного обучения в школе!
Дети учатся в группах (6-8 человек) или индивидуально.
Группы формируются по возрасту и знаниям учащихся:
- Группа 5.0: принимаются дети 4,8 — 5 лет.
В программе: начальное обучение чтению, счету и письму, формирование фонематического слуха, языкового анализа и синтеза, .
- Группа 6.0: принимаются дети с 6-ти лет не имеющие навык чтения.
В программе: обучение чтению, математическая подготовка, формирование фонематического слуха, языкового анализа и синтеза письмо.
- Группа 6.1: принимаются дети с 6-ти лет имеющие навык чтения и счета.
В программе: углубленное изучение математики, увеличение скорости чтения и понимания прочитанного, формирование фонематического слуха, языкового анализа и синтеза, обучение письму.
Занятия проходят 2 раза в неделю, в удобное для Вас время. Низкие цены.
Ваши дети будут учится с удовольствием!
ЦКП «Логопед-проф»:
корпус 1824. т. 8(926)103-18-24,
корпус 125, т. 8(925)891-56-46.