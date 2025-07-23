Использование облачных сервисов, интеграция больших данных и сетевое взаимодействие между компаниями также снижает общую безопасность информации. Ошибки в настройках облачных хранилищ становятся причиной публикации конфиденциальных данных в открытом доступе. Хранение и анализ больших данных увеличивают риск утечек, манипуляций и предвзятых алгоритмических решений.

Угрозы безопасности данных и кибрепреступность постоянно эволюционируют по мере развития технологий и усложнения цифровых платформ. Для защиты данных современного общества важно не только внедрение технических и программных средств, но и развитие политики кибербезопасности на всех уровнях. Следовательно, частным компаниям и государственным структурам требуются квалифицированные специалисты по обеспечению информационной и правовой защиты. Именно выпускники кафедры информационной безопасности (ИБ) , кафедры телекоммуникационных систем (ТКС) и Института высокотехнологичного права, социальных и гуманитарных наук (ВП СГН) НИУ МИЭТ формируют высокий барьер безопасности для будущего цифрового мира.



Кафедра информационной безопасности: кузница цифровых стражей

Созданная в 2011 году кафедра ИБ быстро стала одним из ключевых центров подготовки профессионалов по защите информации. Здесь реализуются направления подготовки:

10.03.01 «Информационная безопасность» , профиль «Техническая защита информации» (бакалавриат, срок обучения — 4 года).

10.04.01 «Информационная безопасность» , программа подготовки «Аудит информационной безопасности» (магистратура, срок обучения — 2 года)

2.3. «Информационные технологии и телекоммуникации» , научная специальность 2.3.6. «Методы и системы защиты информации, информационная безопасность» (аспирантура, срок обучения — 3 года)

Особое внимание в образовательном процессе уделяется практико-ориентированным заданиям, реализуемым в специализированных лабораториях кафедры. В них студенты изучают различные каналы утечки информации и методы их защиты, а также проводят собственные исследования для научных работ. Успешно проходят практики и стажировки в таких компаниях как «Сбер», «Ростелеком», «Лаборатория Касперского», «Инфосистемы Джет» и др. Ребята участвуют в международных конкурсах и хакатонах, таких как CTF, и входят в 10 лучших студенческих команд России по результатам всероссийских и международных соревнований. Кроме того, студенты создают собственные стартапы и проекты, участвуют в акселераторах, разрабатывая решения для защиты информации, и выигрывают гранты и стипендии Президента, Правительства РФ, крупных компаний в сфере информационной безопасности.