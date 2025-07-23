Образование в цифровую эпоху: фокус на безопасность 23.07.2025 ФГАОУ ВО «НИУ МИЭТ» ИHH:7735041133 еrid:2Vtzqvtrzfz

Современное цифровое общество сталкивается с постоянными угрозами безопасности данных, такими как взлом и утечка информации, мошенничество, фишинг, атаки на инфраструктуру. Взлом персональных данных, несанкционированный доступ к конфиденциальной информации пользователей и организаций приводит к кражам личности и мошенничеству. Злоумышленники шифруют важную информацию и требуют выкуп за восстановление доступа. Атаки на сетевую инфраструктуру медицинских учреждений, бизнеса и государственных структур влекут за собой сбои в их работе. Мошенники подделывают сайты и сообщения для получения учетных данных или иной чувствительной информации.

Современные методы атак включают искусственный интеллект и персонализацию сообщений для повышения вероятности успеха взлома. Злоумышленники используют искусственный интеллект для создания продвинутых фишинговых атак, генерации фейковых голосов и изображений, подбора паролей. Кроме того, каждый новый цифровой прибор (смарт-колонки, камеры, датчики) увеличивает так называемую поверхность атаки. Большинство IoT-устройств имеют уязвимости, в частности слабые или стандартные пароли, что позволяет сформировать ботнеты для DDoS-атак или шпионажа. Вредоносные программы или ботнеты перегружают серверы и целые сети, в результате чего легитимные пользователи и компании получают отказ в сетевом обслуживании.

Использование облачных сервисов, интеграция больших данных и сетевое взаимодействие между компаниями также снижает общую безопасность информации. Ошибки в настройках облачных хранилищ становятся причиной публикации конфиденциальных данных в открытом доступе. Хранение и анализ больших данных увеличивают риск утечек, манипуляций и предвзятых алгоритмических решений.

Угрозы безопасности данных и кибрепреступность постоянно эволюционируют по мере развития технологий и усложнения цифровых платформ. Для защиты данных современного общества важно не только внедрение технических и программных средств, но и развитие политики кибербезопасности на всех уровнях. Следовательно, частным компаниям и государственным структурам требуются квалифицированные специалисты по обеспечению информационной и правовой защиты. Именно выпускники кафедры информационной безопасности (ИБ), кафедры телекоммуникационных систем (ТКС) и Института высокотехнологичного права, социальных и гуманитарных наук (ВП СГН) НИУ МИЭТ формируют высокий барьер безопасности для будущего цифрового мира.

Кафедра информационной безопасности: кузница цифровых стражей

Созданная в 2011 году кафедра ИБ быстро стала одним из ключевых центров подготовки профессионалов по защите информации. Здесь реализуются направления подготовки:

Особое внимание в образовательном процессе уделяется практико-ориентированным заданиям, реализуемым в специализированных лабораториях кафедры. В них студенты изучают различные каналы утечки информации и методы их защиты, а также проводят собственные исследования для научных работ. Успешно проходят практики и стажировки в таких компаниях как «Сбер», «Ростелеком», «Лаборатория Касперского», «Инфосистемы Джет» и др. Ребята участвуют в международных конкурсах и хакатонах, таких как CTF, и входят в 10 лучших студенческих команд России по результатам всероссийских и международных соревнований. Кроме того, студенты создают собственные стартапы и проекты, участвуют в акселераторах, разрабатывая решения для защиты информации, и выигрывают гранты и стипендии Президента, Правительства РФ, крупных компаний в сфере информационной безопасности.

«Программы кафедры информационной безопасности сочетают фундаментальную теоретическую подготовку с прикладными практическими навыками. В рамках учебных заданий студенты осваивают методы защиты на киберполигонах, моделирующих работу реальных информационных систем, и отрабатывают актуальные задачи, соответствующие профессиональным требованиям отрасли», — делится студент 3 курса Даниил Ефимов.

Фундаментальное и практико-ориентированное образование позволяет выпускникам кафедры ИБ заниматься:

— разработкой аппаратных средств, программного обеспечения, систем обеспечения информационной безопасности организации и т. д.;

— тестированием аппаратных средств и программного обеспечения;

— установкой, эксплуатацией, обслуживанием (администрированием) технических средств защиты информации и программного обеспечения ИБ;

— продвижением и продажей аппаратно-программных средств и программного обеспечения ИБ;

— контролем эффективности (аудитом) средств и комплексов защиты информации, информационной безопасности.

«В современных условиях специалист по информационной безопасности должен уметь мыслить системно: видеть угрозы, разбираться в современных технологиях, оперировать методиками защиты. Мы этому здесь и учим — комплексно и глубоко», — отмечает заведующий кафедрой, профессор Анатолий Хорев.

«Сегодня потребность в квалифицированных кадрах в ИБ растет в геометрической прогрессии. Выпускники кафедры ИБ НИУ МИЭТ грамотны, умеют работать с оборудованием и, что важно, готовы к проектной деятельности сразу по окончании университета», — говорит Тимур Фомичёв, руководитель направления эксплуатации средств защиты АО «Мосэнергосбыт» (выпускник 2023 г.).

Кафедра телекоммуникационных систем:
безопасность коммуникаций нового поколения

Кафедра ТКС, действующая с 1999 года, отвечает за подготовку инженеров в области инфокоммуникационных технологий.

Здесь обучают тонкостям построения защищенных сетей передачи данных, систем цифровой и мобильной связи, разрабатывают методы защиты данных на всех этапах прохождения информации: от источника до получателя. На кафедре действует современная лабораторная база, развиваются проекты в сфере радиоэлектроники и кибербезопасности сетей, а студенты получают опыт работы с реальным оборудованием, имитируя атаки и их предотвращение.

Студенты кафедры изучают широкий спектр дисциплин, охватывающих фундаментальные основы и профильные предметы по современной связи и информационным технологиям. Кроме того, выпускники владеют современными языками и системами программирования (C, Python, Matlab, Verilog). В процессе обучения охватываются актуальные задачи телекоммуникаций: цифровая обработка сигналов, проектирование высокоскоростных, защищенных и беспроводных сетей, информационная безопасность, а также использование современных стандартов и протоколов передачи данных.

Выпускники ТКС востребованы на высокотехнологичном рынке и реализуют себя в таких направлениях, как:

— проектирование и эксплуатация защищенных каналов связи;

— администрирование корпоративных и государственных инфраструктур передачи данных;

— внедрение систем обнаружения и предотвращения сетевых атак;

— техническая экспертиза телекоммуникационного оборудования на соответствие стандартам информационной безопасности.

«Наши выпускники — это те, кто умеет создавать и управлять каналами передачи данных и обеспечивать безопасность. В цифровую эпоху такие знания становятся определяющими для всей отрасли связи. Рынок связи и телекоммуникаций испытывает постоянную нужду в профессионалах, которые знают и современные сети, и стандарты защиты информации. Выпускники кафедры ТКС быстро адаптируются и становятся членами команд в высокотехнологичных компаниях и работают над крупными проектами в рамках страны», — подчеркивает заведующий кафедрой Александр Бахтин.

Институт высокотехнологичного права, социальных и
гуманитарных наук: юристы нового цифрового времени

Институт ВП СГН — уникальное для России образовательное пространство, объединяющее юридические и технические компетенции. В Институте реализуется программа специалитета 40.05.01 «Правовое обеспечение национальной безопасности», в рамках которой студенты получают 60% юридического и 40% технического образования. Такое сочетание дисциплин позволяет будущим специалистам разбираться не только в тонкостях права, но и понимать техническую суть угроз от киберпреступников, а также эффективно противостоять им. Выпускники Института работают в органах государственной власти, правоохранительных структурах, IT-компаниях, участвуют в разработке правового регулирования цифровых валют и искусственного интеллекта.

Студенты Института ВП СГН изучают методы анализа цифровых следов, расследования киберпреступлений, работы с большими данными, применяют юридические знания в высокотехнологичной среде. Программа предусматривает изучение блокчейн-технологий, цифровых валют, смарт-контрактов, интеллектуальной собственности. Преподавание ведется с учетом современных трендов цифровой экономики и IT-сферы, делая выпускников востребованными специалистами на стыке права и технологий.

«Мы не просто юристы, а специалисты, которые понимают, как действуют реальные киберпреступники и что можно противопоставить им на практике, а не только в теории права», — объясняет выпускник института ВП СГН Константин Колентеев.

В дипломе указывается квалификация «Юрист». Вкладыш к диплому с освоенными дисциплинами, из которых 40% являются техническими, позволяет выпускнику индивидуализировать себя перед работодателем. Информационные и коммуникационные технологии стали частью современных управленческих систем во всех отраслях экономики, сферах государственного управления, обороны страны, безопасности государства и обеспечения правопорядка.

«Сегодня самое важное — это подготовить специалистов, которые могут расследовать киберпреступления, говорить с инженерами на одном языке и одновременно грамотно защищать интересы граждан в цифровой среде. Наши выпускники очень востребованы в правоохранительных органах, поскольку они знают и законы, и технологии, что жизненно необходимо для высокотехнологичного права», — считает директор института профессор Лев Бертовский.

Синергия кафедр: комплексная защита информации

Подготовка специалистов по защите информации в НИУ МИЭТ является системной. Здесь обучают не только предотвращать утечки информации и защищать инфраструктуры технически, но и закладывают прочный фундамент этических, юридических и управленческих знаний. Студенты и преподаватели кафедр ИБ и ТКС сотрудничают с коллегами из Института ВП СГН при разработке междисциплинарных курсов, кейсов и исследовательских проектов по компьютерной криминалистике, цифровой экспертизе, правовому обеспечению информационной безопасности крупных предприятий.

Такой подход позволяет выпускникам МИЭТ быть готовыми к вызовам цифровой эпохи и строить карьеру в ведущих российских и международных компаниях, государственном секторе и научных организациях, занимая позиции от инженеров по информационной безопасности и телекоммуникациям до экспертов в области цифрового права и комплаенса. Выбирая образовательный маршрут в МИЭТ на стыке информационных технологий, телекоммуникаций и права, вы становитесь частью профессионального сообщества, стоящего на страже информационной безопасности страны.
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