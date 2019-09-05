Для маленьких модников и модниц на 2 этаже ТЦ Столица в 23 микрорайоне работает детский салон красоты «Дракончик». Даже если ваш ребенок не любит стричься, Дракончик покорит его сердце — индивидуальный подход и профессионализм мастеров поможет создать как модельную, так и креативную стрижку, которая точно понравится ребенку. А ещё в салоне есть кресла-машинки и мультики, так что даже уходить не захочется! Днём с понедельника по четверг для семей от двух человек действует скидка 10%!