В ТЦ «Столица» в 23 микрорайоне много важных и полезных обновлений. Рассказываем о свежих обновлениях.
Завершена реконструкция МакАвто в Макдональдс! Теперь МакАвто в ТЦ Столица стал ещё удобнее и быстрее! Чтобы сделать заказ, не нужно стоять в пробке! Да и время выдачи сократилось вдвое!
Специально для поклонников корейской косметики на 2 этаже торгового центра открыт магазин SEQUOIA. В магазине представлены ведущие бренды южнокорейской косметики по уходу за волосами, такие как Esthetic House(CP-1) и Lador, и не менее популярные бренды по уходу за лицом Elizavecca, Scinic, JM Solution и другие. Да и любители масок для лица почувствуют себя в раю. Ассортимент магазина постоянно обновляется и пополняется новыми позициями с учетом пожелания покупателей.
На первом этаже торгового центра открыта студия Nails Up, где вы можете сделать не только маникюр, педикюр, а ещё брови и реснички. Помимо этого, в студии работает визажист и теперь вам не стоит думать, где и как подготовиться к мероприятию — просто приходите в Студию Nails Up и наслаждайтесь душевной атмосферой и отличным сервисом.
Заниматься собой можно одновременно с развитием вашего ребенка. Международная школа балета «Балет с 2 лет» научит вашу принцессу быть настоящей девочкой, сформирует красивую осанку, поможет развить уверенность в себе и снимет страх выступлений. До 14 сентября действуют скидки от 10% на абонементы. Сомневаетесь, понравится ли дочери? Запишитесь на бесплатное пробное занятие и увидите, ребёнок будет в восторге! Кстати, мальчики так же могут попробовать себя в балете! Запись по телефону 8(966)378-90-86.
Для маленьких модников и модниц на 2 этаже ТЦ Столица в 23 микрорайоне работает детский салон красоты «Дракончик». Даже если ваш ребенок не любит стричься, Дракончик покорит его сердце — индивидуальный подход и профессионализм мастеров поможет создать как модельную, так и креативную стрижку, которая точно понравится ребенку. А ещё в салоне есть кресла-машинки и мультики, так что даже уходить не захочется! Днём с понедельника по четверг для семей от двух человек действует скидка 10%!
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