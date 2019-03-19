Новый формат летних каникул для ваших детей в центре «Эрудит» 19.03.2019 Образовательный центр «Эрудит» Реклама

Образовательный центр «Эрудит» и на это лето оставляет свои двери открытыми. Ваших детей ждет увлекательная программа «Каникулы с Эрудитом»!

Ваши дети окунутся в атмосферу веселья и, в то же время, с пользой проведут время. В этом году стартуют 3 тематические смены.

Отзывы детей о летнем лагере в Эрудите
Образовательный Центр Эрудит/youtube.com

C 03 июня по 28 июня «Английский — это легко и интересно»

Ребята, после предварительного тестирования и разделения на группы, будут ежедневно изучать грамматику английского языка и практиковать разговорный английский в Театре «BRODVEJ». Ежедневное участие в театрализованных постановках на английском языке (CINDERELLA/BURATINO& ETC) позволит Вашему ребенку преодолеть языковой порог и даст возможность свободнее общаться на иностранном языке.

C 01 июля по 26 июля «Мой ребенок — супер звезда»!

Ваши дети получат возможность погружения в мир театра и кино: актерское мастерство, сценическая речь, хореография, вокал, видеооператорская работа и импровизация. В программе каникул «Мой ребенок — супер звезда» ваши дети каждый день будут заниматься в театральной студии, участвовать в современном направлении видеоблогерство и станут участниками интерактивного шоу.

Съемки в летнем лагере — фильм «Рыцарь в Эрудите»
Образовательный Центр Эрудит/youtube.com

У ваших детей уберутся психологические зажимы, оформится речь, сформируются навыки самопрезентации и работы на публику, повысится уверенность в себе.

С 29 июля по 23 августа — «Активизация знаний перед школой»

За лето дети расслабляются. Образовательный центр «Эрудит» предлагает легкий и непринужденный процесс адаптации к новому школьному году по таким предметам, как: английский и русский языки, математика.

Во всех 3 сменах «Каникул с Эрудитом» Ваши дети будут принимать участие в увлекательных мастер классах:

  • Художественная студия (Рисуем картину за 1 час),
  • Столярная мастерская (поделки из дерева своими руками),
  • Музыкальная студия (обучение игре на гитаре и барабанах, а также вокал),
  • Танцевальная студия (брейкданс и эстрадная хореография),
  • Компьютерное программирование (дети будут изучать алгоритмы и создавать собственные игры).

Все мастер классы основаны на действующих направлениях Образовательного центра «Эрудит» и, при желании, ваши дети могут продолжать посещать понравившиеся занятия в течение учебного года!

Мы будем веселиться: квесты, игры, кинозал, стрельба из лука, лазертаг и много прогулок на свежем воздухе. Каждую среду ваших детей ждут культпоходы (музеи, театры, мастер классы в Пиццерии, экскурсии на производство конфет или хлеба).

Мы ждём вас и ваших детей все лето! Подарите своим детям незабываемые эмоции и возможность научиться чему-то новому и интересному!

Образовательный центр расположен в самом центре города: Зеленоград, корпус 1106.

Телефон, по которому вы можете связаться с нами: 8(495)123-33-93, или оставить заявку на сайте www.z-erudit.ru

Образовательный центр «Эрудит /YOUTUBE.COM

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