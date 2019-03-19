Во всех 3 сменах «Каникул с Эрудитом» Ваши дети будут принимать участие в увлекательных мастер классах:

Художественная студия (Рисуем картину за 1 час),

Столярная мастерская (поделки из дерева своими руками),

Музыкальная студия (обучение игре на гитаре и барабанах, а также вокал),

Танцевальная студия (брейкданс и эстрадная хореография),

Компьютерное программирование (дети будут изучать алгоритмы и создавать собственные игры).

Все мастер классы основаны на действующих направлениях Образовательного центра «Эрудит» и, при желании, ваши дети могут продолжать посещать понравившиеся занятия в течение учебного года!