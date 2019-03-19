Образовательный центр «Эрудит» и на это лето оставляет свои двери открытыми. Ваших детей ждет увлекательная программа «Каникулы с Эрудитом»!
Ваши дети окунутся в атмосферу веселья и, в то же время, с пользой проведут время. В этом году стартуют 3 тематические смены.
C 03 июня по 28 июня «Английский — это легко и интересно»
Ребята, после предварительного тестирования и разделения на группы, будут ежедневно изучать грамматику английского языка и практиковать разговорный английский в Театре «BRODVEJ». Ежедневное участие в театрализованных постановках на английском языке (CINDERELLA/BURATINO& ETC) позволит Вашему ребенку преодолеть языковой порог и даст возможность свободнее общаться на иностранном языке.
C 01 июля по 26 июля «Мой ребенок — супер звезда»!
Ваши дети получат возможность погружения в мир театра и кино: актерское мастерство, сценическая речь, хореография, вокал, видеооператорская работа и импровизация. В программе каникул «Мой ребенок — супер звезда» ваши дети каждый день будут заниматься в театральной студии, участвовать в современном направлении видеоблогерство и станут участниками интерактивного шоу.
У ваших детей уберутся психологические зажимы, оформится речь, сформируются навыки самопрезентации и работы на публику, повысится уверенность в себе.
С 29 июля по 23 августа — «Активизация знаний перед школой»
За лето дети расслабляются. Образовательный центр «Эрудит» предлагает легкий и непринужденный процесс адаптации к новому школьному году по таким предметам, как: английский и русский языки, математика.
Во всех 3 сменах «Каникул с Эрудитом» Ваши дети будут принимать участие в увлекательных мастер классах:
- Художественная студия (Рисуем картину за 1 час),
- Столярная мастерская (поделки из дерева своими руками),
- Музыкальная студия (обучение игре на гитаре и барабанах, а также вокал),
- Танцевальная студия (брейкданс и эстрадная хореография),
- Компьютерное программирование (дети будут изучать алгоритмы и создавать собственные игры).
Все мастер классы основаны на действующих направлениях Образовательного центра «Эрудит» и, при желании, ваши дети могут продолжать посещать понравившиеся занятия в течение учебного года!
Мы будем веселиться: квесты, игры, кинозал, стрельба из лука, лазертаг и много прогулок на свежем воздухе. Каждую среду ваших детей ждут культпоходы (музеи, театры, мастер классы в Пиццерии, экскурсии на производство конфет или хлеба).
Мы ждём вас и ваших детей все лето! Подарите своим детям незабываемые эмоции и возможность научиться чему-то новому и интересному!
Образовательный центр расположен в самом центре города: Зеленоград, корпус 1106.
Телефон, по которому вы можете связаться с нами: 8(495)123-33-93, или оставить заявку на сайте www.z-erudit.ru
- "ДЕТСТВО Плюс"
-
8(499)502-50-05
Пн-Вс.8.00-21.00.Вызов на дом до 16.00
- Магазин "Я сама"
-
Все для рукоделия
Ткани , пряжа!
- Весна! Обновляйтесь!
-
Смотрите на сайте коллекции
Приятные цены, скидки.