Спортивный комплекс ArenaPlay Технополис представляет обновлённую программу для занятий спортом и активного отдыха. Здесь каждый найдёт что-то для себя — от ракетных видов спорта до ледовых развлечений.



Ракетные виды спорта:

Сквош (3 корта) — интенсивная игра, развивающая выносливость и координацию.

Падел-теннис (3 корта) — динамичный и стремительно развивающийся вид спорта.

Теннис (1 корт) — классика, проверенная временем.

Пиклбол (2 корта) — сочетание тенниса, бадминтона и настольного тенниса.

Бадминтон (2 корта) — популярный и доступный вариант для всей семьи.



Массовые катания на коньках — Отличная возможность активно и весело провести время на льду в любое время года.



Айкидо для взрослых — Тренировки, развивающие не только тело, но и внутреннюю гармонию, уверенность и самоконтроль.



ОФП для детей — Занятия, которые помогают укрепить здоровье, развить силу, ловкость и выносливость.



Школы фигурного катания и хоккея — Продолжается набор в группы для начинающих и спортсменов с опытом.



Дополнительные возможности: