Спортивный комплекс ArenaPlay Технополис представляет обновлённую программу для занятий спортом и активного отдыха. Здесь каждый найдёт что-то для себя — от ракетных видов спорта до ледовых развлечений.
Ракетные виды спорта:
- Сквош (3 корта) — интенсивная игра, развивающая выносливость и координацию.
- Падел-теннис (3 корта) — динамичный и стремительно развивающийся вид спорта.
- Теннис (1 корт) — классика, проверенная временем.
- Пиклбол (2 корта) — сочетание тенниса, бадминтона и настольного тенниса.
- Бадминтон (2 корта) — популярный и доступный вариант для всей семьи.
Массовые катания на коньках — Отличная возможность активно и весело провести время на льду в любое время года.
Айкидо для взрослых — Тренировки, развивающие не только тело, но и внутреннюю гармонию, уверенность и самоконтроль.
ОФП для детей — Занятия, которые помогают укрепить здоровье, развить силу, ловкость и выносливость.
Школы фигурного катания и хоккея — Продолжается набор в группы для начинающих и спортсменов с опытом.
Дополнительные возможности:
- Аренда спортивных залов для групповых и индивидуальных тренировок.
- Организация корпоративных мероприятий и детских праздников.
ArenaPlay Технополис приглашает всех, кто хочет открыть для себя мир спорта и активного отдыха!
Подробности по телефону: +7-499-214-01-01
Адрес: Арена Плей (Технополис Алабушево), Зеленоград
Следите за новостями и анонсами:
https://arenaplay.ru/aptehnopolis
https://t.me/aptehnopolis
https://vk.com/arenaplaytechnopolis