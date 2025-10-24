Новые направления в спортивном комплексе ArenaPlay Технополис 24.10.2025 Реклама ООО «АРЕНА ПЛЕЙ ТЕХНОПОЛИС-М» ИНН:7751370738 erid:2Vtzqvr2WVL

Спортивный комплекс ArenaPlay Технополис представляет обновлённую программу для занятий спортом и активного отдыха. Здесь каждый найдёт что-то для себя — от ракетных видов спорта до ледовых развлечений.

Ракетные виды спорта:

  • Сквош (3 корта) — интенсивная игра, развивающая выносливость и координацию.
  • Падел-теннис (3 корта) — динамичный и стремительно развивающийся вид спорта.
  • Теннис (1 корт) — классика, проверенная временем.
  • Пиклбол (2 корта) — сочетание тенниса, бадминтона и настольного тенниса.
  • Бадминтон (2 корта) — популярный и доступный вариант для всей семьи.


Массовые катания на коньках — Отличная возможность активно и весело провести время на льду в любое время года.

Айкидо для взрослых — Тренировки, развивающие не только тело, но и внутреннюю гармонию, уверенность и самоконтроль.

ОФП для детей — Занятия, которые помогают укрепить здоровье, развить силу, ловкость и выносливость.

Школы фигурного катания и хоккея — Продолжается набор в группы для начинающих и спортсменов с опытом.

Дополнительные возможности:

  • Аренда спортивных залов для групповых и индивидуальных тренировок.

  • Организация корпоративных мероприятий и детских праздников.

ArenaPlay Технополис приглашает всех, кто хочет открыть для себя мир спорта и активного отдыха!

Подробности по телефону: +7-499-214-01-01

Адрес: Арена Плей (Технополис Алабушево), Зеленоград

Следите за новостями и анонсами:
https://arenaplay.ru/aptehnopolis
https://t.me/aptehnopolis
https://vk.com/arenaplaytechnopolis
