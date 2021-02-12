Новые магазины «Зоозавр», «Милти» и «Ух ты» и пункт Ozon открылись в ТЦ «Грин» 12.02.2021 ТЦ «Грин»

В Торговом центре «Грин» на первом этаже открылся новый магазин товаров для домашних животных «Зоозавр». Здесь можно приобрести корм и все необходимые товары для своих питомцев.

Большой ассортимент товаров для кошек и собак, в том числе лечебные корма, средства для ухода, различные аксессуары, наполнители, клетки, домики и все необходимое для животных, для попугайчиков, рыбок и для грызунов. У магазина есть сервис — доставка до торговой точки ТЦ «Грин» из интернет-магазина. Там товаров намного больше.

«Зоозавр» входит в сеть магазинов «Детский мир», в магазине принимаются бонусные карты «Детского мира».

В начале февраля в ТЦ «Грин» открылся киоск «Милти», где продаются готовые блюда для здорового питания: завтраки, салаты, супы, вторые блюда, напитки, десерты. Блюда марки «Милти» разработаны известными шеф-поварами популярных ресторанов русской, итальянской, среднеазиатской кухни. Очень удобно, все в одном месте. Пришел в ТЦ «Грин» и купил еду на завтрак, обед и ужин. Бренд «Милти» — это сочетание вкусной еды и напитков по демократичным ценам.

В ТЦ «Грин» теперь есть пункт выдачи заказов интернет магазина Ozon (есть примерочная). Время работы с 10:00 до 22:00 часов. Закажите на сайте Ozon и заберите в ТЦ «Грин».

В Модном подвале, на (-1) этаже новый магазин для взрослых и детей «Ух ты» предлагает массу полезных и увлекательных товаров для вас и вашего ребенка. В продаже: подарки для всей семьи, товары для дома и кухни, игрушки, электроника и гаджеты, воздушные шарики.

На трех этажах ТЦ «Грин» расположены самые популярные и известные торговые марки, которые проводят сейчас сезонные акции и распродажи, скидки на коллекции достигают 50%. Приходите, вас ждут в торговом центре. Не забывайте маски и перчатки. К сожалению, их еще не отменили, но эти неудобства временны и не должны омрачать настроение.

Торговый центр «Грин»

Адрес: Зеленоград, Панфиловский проспект, корпус 1550

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Метки:
магазины, торговые центры, Грин
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