В Торговом центре «Грин» на первом этаже открылся новый магазин товаров для домашних животных «Зоозавр». Здесь можно приобрести корм и все необходимые товары для своих питомцев.

Большой ассортимент товаров для кошек и собак, в том числе лечебные корма, средства для ухода, различные аксессуары, наполнители, клетки, домики и все необходимое для животных, для попугайчиков, рыбок и для грызунов. У магазина есть сервис — доставка до торговой точки ТЦ «Грин» из интернет-магазина. Там товаров намного больше.

«Зоозавр» входит в сеть магазинов «Детский мир», в магазине принимаются бонусные карты «Детского мира».