В доме Деда Мороза хранится много разных чудес, и одно из них понадобилось Бабе-Яге. Нет, никакого коварного плана! Всего лишь щепотка жадности для слишком уж щедрого кота. Кто же мог подумать, что волшебный порошок разлетится по всей округе!

Приглашаем маленьких зрителей отправиться на поиски чудодейственного рецепта и спасти весь мир от страшной эпидемии жадности! А вы, случайно, не заразились?..

Перед началом каждого спектакля в фойе вас ждет новогодняя интермедия.

Обратите внимание, что новогодние представления пройдут на сцене ДК МИЭТ Зеленоград, площадь Шокина, дом 1, строение 2.

Касса «Ведогонь-театра» на время Новогодних праздников находится в ДК МИЭТ, телефон кассы 8(958)801-38-30. Билеты можно купить так же и он-лайн по ссылке vedogon.ru